Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
ΠΑΣΟΚ: Οι κολλημένες «βελόνες» των δημοσκοπήσεων προβληματίζουν
24 Οκτωβρίου 2025 | 15:16

ΠΑΣΟΚ: Οι κολλημένες «βελόνες» των δημοσκοπήσεων προβληματίζουν

Πως διαβάζουν στο ΠΑΣΟΚ τις νέες δημοσκοπήσεις - Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για τις κινήσεις Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας προβληματίζουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς η «βελόνα» παραμένει -προς το παρόν- «ακούνητη». Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την μέτρηση της Metron Analysis, που προβλήθηκε στην εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών», η αξιολόγηση που κάνουν οι ερωτηθέντες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αρνητική.

Από την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και την ανάληψη της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε καταγραφεί αρχικά μία θετική διάθεση προς το ΠΑΣΟΚ της τάξεως του 26%. Ωστόσο, σήμερα, το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 10%, με το 81% των ερωτηθέντων να αξιολογεί αρνητικά τη Χαριλάου Τρικούπη. Επίσης, στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, το ΠΑΣΟΚ, ως προς την εκτίμηση ψήφου, βρίσκεται στο 12,8%, ενώ στην αντίστοιχη δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου κατέγραφε 13,6%.

Μικρή δημοσκοπική πτώση και «καμπανάκι» από τον Κουκουλόπουλο

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν στο in ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία συνολική πτώση των κομμάτων που κινούνται στο ευρύτερο μη δεξιό χώρο, εκτιμώντας ότι εν πολλοίς αυτό οφείλεται σε μία συνθήκη αναμονής για την επόμενη μέρα. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του τον πολιτικό χρόνο να καλύψει το χαμένο έδαφος, «επενδύοντας» στην ενότητα, σε κοινές συνισταμένες και σε ένα συνέδριο, που θα εκπέμπει εξωστρέφεια και αξιοπιστία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κληθείς να σχολιάσει τα δημοσκοπικά ευρήματα, σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανέβει όσο θα θέλαμε». Εκτίμησε ότι είναι μεν σε καλύτερη φάση απ’ ότι στο παρελθόν, ωστόσο, «χρειάζεται πολύς αγώνας και προσπάθεια». Στο ίδιο μήκος κύματος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες κάλπες, θα υπάρξουν συγκεκριμένα διλήμματα και πως το ΠΑΣΟΚ, αξιοποιώντας το πρόγραμμά του, μπορεί να πείσει τους πολίτες για το σχέδιό του.

Σημειωτέον ότι τον κώδωνα του κινδύνου για την εικόνα των δημοσκοπήσεων έκρουσε και ο Πάρις Κουκουλόπουλος. Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «αν μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που κάναμε στη ΔΕΘ που όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι τα επόμενα βήματά μας, πρέπει να κάνουν διακριτές αυτές τις πρωτοβουλίες, δεν υπάρξει ανάκαμψη, εγώ πρώτος ως Πάρις Κουκουλόπουλος, χωρίς να υπαινίσσομαι κάτι για τον πρόεδρο, θα ρωτήσω τον εαυτό μου “τι δεν κάνουμε καλά”».

«Θόλωσε» το μήνυμα της ΔΕΘ

Οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι ο στόχος της πολιτικής αλλαγής, πέρα από αναγκαίος, είναι και εφικτός. Ο ίδιος δε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως σημείωναν κομματικές πηγές, χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλά πράγματα για «να κουνηθεί η βελόνα». Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι παρατηρείται μία δημοσκοπική «κόπωση» και θεωρούν ότι το μήνυμα της ΔΕΘ «θόλωσε» μετά από άστοχες δηλώσεις στελεχών.

Για τις κινήσεις Τσίπρα

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό έχουν «φουντώσει». Στελέχη του Κινήματος διατυπώνουν την άποψη ότι θα παράξει μεν πίεση, αλλά δεν θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην πορεία και την στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη. Στην «ακτινογραφία» των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα, οι «διαρροές» από το ΠΑΣΟΚ κινούνται σε επίπεδα διαχειρίσιμα και αναστρέψιμα. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν στη αξιωματική αντιπολίτευση.

Πάντως, πηγές του κόμματος σχολίαζαν τις χθεσινές αποφάσεις της Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση του Σωκράτη Φάμελλου, επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση Τσίπρα πρόκειται για ένα εσωτερικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφεραν ότι η όλη προσπάθεια του λεγόμενου «rebranding» οδηγεί στο ίδιο πρόσωπο, στο ίδιο πολιτικό προσωπικό με άλλο όμως όνομα.

Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου
24.10.25

Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου

Όσα διημείφθησαν στις συναντήσεις Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοϊδη αποτυπώνουν το χάσμα του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας με φόντο την ανάθεση από το Μαξίμου, της ευθύνης καθαρισμού του μνημείου. Μπούμερανγκ για Μαξίμου η τροπολογία. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ψηφίσής της εγέρθηκαν σοβαρά ζητήματα ερμηνείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»
24.10.25

Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»

Η νέα ένταση εκτυλίχθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής με τις αναφορές να ξεφεύγουν και να φτάνουν ως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον περιβόητο Φραπέ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μαρινάκης: Επιμένει στο δόγμα νόμος και τάξη – «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»
24.10.25

Επιμένει στο δόγμα «νόμος και τάξη» ο Π. Μαρινάκης: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»

Η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί διαμαρτυρίες κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Επανήλθε το υπ. Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη – «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»
24.10.25

Επανήλθε το υπ. Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη - «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το υπουργείο θα πράξει ό,τι απαιτείται και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση - Νωρίτερα ο Χρήστος Δούκας ανακοίνωσε ότι ο δήμος προσφεύγει στα δικαστήρια

Σύνταξη
Δούκας: Προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη
24.10.25

Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας για την ανάθεση καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη

Μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Πολιτικός τραγέλαφος η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Δένδια για Άγνωστο Στρατιώτη
24.10.25

Νέα Αριστερά: Πολιτικός τραγέλαφος η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Δένδια για Άγνωστο Στρατιώτη

Με φόντο τις εξελίξεις μετά την ψήφιση της τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και τις διαδοχικές ανακοινώσεις του υπ. Άμυνας. «Καρφιά» Νέας Αριστεράς για την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Η διπλή «επίθεση» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι παρεμβάσεις των «πρώην» Προέδρων
24.10.25

Η διπλή «επίθεση» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι παρεμβάσεις των «πρώην» Προέδρων

Διαχωριστικές γραμμές τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα τράβηξε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης-Πως διαβάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη τις παρεμβάσεις των πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;
24.10.25

Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;

Ερωτήματα για το νέο διπλωματικό σκηνικό που διαμορφώνεται και τις επιπτώσεις ή τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει και στα ελληνοτουρκικά θέτουν διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά
24.10.25

Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Όποιος διαμαρτύρεται για τα κενά στα σχολεία θα ψεκάζεται από τους πραιτοριανούς της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπας και γλιτώσει την εξαΰλωση. Η, προς παρόν, ανακωχή Μητσοτάκη-Δένδια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας
23.10.25

Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Η δίκη των υποκλοπών ξεκίνησε με μεγάλους απόντες υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προηγούμενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κι έτερους στόχους οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση ν' ανακαλύψουν ποιοι επιχείρησαν να τους παγιδέψουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο
23.10.25

Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο

Στην ανακοίνωση Δένδια αναφέρεται ότι η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Σύνταξη
Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς
23.10.25

Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν οι πολίτες στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη από την ελληνική, σύμφωνα με τις τάσεις που παρουσίασε ο Στράτος Φαναράς - Μεγάλη ποσοστιαία πτώση της κυβέρνησης στις αξιολογήσεις των πολιτών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
24.10.25

«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
24.10.25

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Σχολεία: Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς μετά τα χημικά κατά μικρών μαθητών
24.10.25

Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς, μία μέρα μετά τα χημικά σε μικρούς μαθητές - Σε εξέλιξη συγκέντρωση

Σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Α΄ΔΙΠΕ στο Μεταξουργείο ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στο κτίριο

Σύνταξη
Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
24.10.25

O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
