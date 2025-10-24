ΠΑΣΟΚ: Οι κολλημένες «βελόνες» των δημοσκοπήσεων προβληματίζουν

Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας προβληματίζουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς η «βελόνα» παραμένει -προς το παρόν- «ακούνητη». Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την μέτρηση της Metron Analysis, που προβλήθηκε στην εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών», η αξιολόγηση που κάνουν οι ερωτηθέντες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αρνητική.

Από την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και την ανάληψη της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε καταγραφεί αρχικά μία θετική διάθεση προς το ΠΑΣΟΚ της τάξεως του 26%. Ωστόσο, σήμερα, το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 10%, με το 81% των ερωτηθέντων να αξιολογεί αρνητικά τη Χαριλάου Τρικούπη. Επίσης, στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, το ΠΑΣΟΚ, ως προς την εκτίμηση ψήφου, βρίσκεται στο 12,8%, ενώ στην αντίστοιχη δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου κατέγραφε 13,6%.

Μικρή δημοσκοπική πτώση και «καμπανάκι» από τον Κουκουλόπουλο

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν στο in ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία συνολική πτώση των κομμάτων που κινούνται στο ευρύτερο μη δεξιό χώρο, εκτιμώντας ότι εν πολλοίς αυτό οφείλεται σε μία συνθήκη αναμονής για την επόμενη μέρα. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του τον πολιτικό χρόνο να καλύψει το χαμένο έδαφος, «επενδύοντας» στην ενότητα, σε κοινές συνισταμένες και σε ένα συνέδριο, που θα εκπέμπει εξωστρέφεια και αξιοπιστία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κληθείς να σχολιάσει τα δημοσκοπικά ευρήματα, σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανέβει όσο θα θέλαμε». Εκτίμησε ότι είναι μεν σε καλύτερη φάση απ’ ότι στο παρελθόν, ωστόσο, «χρειάζεται πολύς αγώνας και προσπάθεια». Στο ίδιο μήκος κύματος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες κάλπες, θα υπάρξουν συγκεκριμένα διλήμματα και πως το ΠΑΣΟΚ, αξιοποιώντας το πρόγραμμά του, μπορεί να πείσει τους πολίτες για το σχέδιό του.

Σημειωτέον ότι τον κώδωνα του κινδύνου για την εικόνα των δημοσκοπήσεων έκρουσε και ο Πάρις Κουκουλόπουλος. Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «αν μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που κάναμε στη ΔΕΘ που όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι τα επόμενα βήματά μας, πρέπει να κάνουν διακριτές αυτές τις πρωτοβουλίες, δεν υπάρξει ανάκαμψη, εγώ πρώτος ως Πάρις Κουκουλόπουλος, χωρίς να υπαινίσσομαι κάτι για τον πρόεδρο, θα ρωτήσω τον εαυτό μου “τι δεν κάνουμε καλά”».

«Θόλωσε» το μήνυμα της ΔΕΘ

Οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι ο στόχος της πολιτικής αλλαγής, πέρα από αναγκαίος, είναι και εφικτός. Ο ίδιος δε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως σημείωναν κομματικές πηγές, χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλά πράγματα για «να κουνηθεί η βελόνα». Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι παρατηρείται μία δημοσκοπική «κόπωση» και θεωρούν ότι το μήνυμα της ΔΕΘ «θόλωσε» μετά από άστοχες δηλώσεις στελεχών.

Για τις κινήσεις Τσίπρα

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό έχουν «φουντώσει». Στελέχη του Κινήματος διατυπώνουν την άποψη ότι θα παράξει μεν πίεση, αλλά δεν θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην πορεία και την στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη. Στην «ακτινογραφία» των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα, οι «διαρροές» από το ΠΑΣΟΚ κινούνται σε επίπεδα διαχειρίσιμα και αναστρέψιμα. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν στη αξιωματική αντιπολίτευση.

Πάντως, πηγές του κόμματος σχολίαζαν τις χθεσινές αποφάσεις της Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση του Σωκράτη Φάμελλου, επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση Τσίπρα πρόκειται για ένα εσωτερικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφεραν ότι η όλη προσπάθεια του λεγόμενου «rebranding» οδηγεί στο ίδιο πρόσωπο, στο ίδιο πολιτικό προσωπικό με άλλο όμως όνομα.