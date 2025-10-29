ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού που έρχεται από την «Ομάδας Αλήθειας»;
«Είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι 'το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επιτιθέμενο στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό
Σφοδρά πυρά εξαπολύει εκ νέου στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τις δηλώσεις του Ανδρέα Δρυμιώτη που επικαλέστηκε ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας».
«Έχουν περάσει δύο 24ωρα από την ημέρα που ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αυτοαποκαλείται ‘Ομάδα Αλήθειας’, αναπαρήγαγε πανηγυρίζοντας πως ‘τα είπε όλα’ την εθνικά επικίνδυνη δήλωση του κ. Ανδρέα Δρυμιώτη ότι «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας», υπογράμμισε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
«Είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού στον οποίον κάποιοι βουλιάζουν τη χώρα»
Πρόσθεσε πως «ο κ. Μαρινάκης αποφεύγει να τοποθετηθεί. Συνεχίζει να έχει την άποψη ότι η «Ομάδα Αλήθειας»… θυμίζει αλήθειες, όπως έλεγε δημόσια;». Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ διερωτάται αν «είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι ‘το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας;’».
Τέλος, η πράσινη παράταξη επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός τι λέει για τις αναρτήσεις της ‘Ομάδας Αλήθειας’, με τις περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρηματοδότησης; Είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού στον οποίον κάποιοι βουλιάζουν τη χώρα για λογαριασμό του;».
Υπενθυμίζεται ότι προ δύο ημερών το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είχε εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση για το ζήτημα, σημειώνοντας πως «το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριό του».
