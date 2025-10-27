Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Πολιτική θύελλα και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τουλάχιστον ανιστόρητη και υβριστική δήλωση του Ανδρέα Δρυμιώτη «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας» με αφορμή την απουσία των αρχηγών των κομμάτων της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Η σπουδή δε της «Ομάδας Αλήθειας» να προβάλει τη δήλωση αυτή έριξε λάδι στη φωτιά με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύουν δριμύτατη επίθεση.

«Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, μιλά για «σύγχρονους δωσίλογους» που «μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης» και ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της «Ομάδας Αλήθειας».

Σκληρή γλώσσα και από τον ΣΥΡΙΖΑ που τονίζει ότι «είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης. Κάθε δημοκρατικό κόμμα οφείλει να καταδικάσει αυτές τις αντιαριστερές εμμονές, αυτό το παραλήρημα».

Η αναπαραγωγή δε της δήλωσης από την Ομάδα Αλήθειας «αποδεικνύει ότι αυτές οι απόψεις βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της ΝΔ, του σκληρού προπαγανδιστικού τους μηχανισμού» προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν διστάζει να διχάζει τους Έλληνες ακόμη και την παραμονή της εθνικής επετείου.

Η υβριστική ανάρτηση

ΠΑΣΟΚ: «Να τους χαίρεστε, κ. Μητσοτάκη»

Για κυβέρνηση που τρέχει στον κατήφορο της τοξικότητας με σπασμένα φρένα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την ανάρτηση της «Ομάδας Αλήθειας».

«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη. Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του.

Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας». Αναμένουμε από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της «Ομάδας Αλήθειας». Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι «προνόμιο» κάποιων ο πατριωτισμός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι

Δριμεία επίθεση εξαπολύει και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για «πιστοποιητικά ελληνοφροσύνης». που «εντελώς συμπτωματικά» είναι «ακριβώς τα ίδια με αυτά του μετεμφυλιακού κράτους και της χούντας».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Παρατηρούμε πως ο κ. Δρυμιώτης απέκτησε, πέρα από την ιδιότητα του «πολιτικού αναλυτή» την ιδιότητα του διανομέα πιστοποιητικών ελληνοφροσύνης. Εντελώς συμπτωματικά, τα πιστοποιητικά αυτά είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του μετεμφυλιακού κράτους και της χούντας.

Είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης.

Κάθε δημοκρατικό κόμμα οφείλει να καταδικάσει αυτές τις αντιαριστερές εμμονές, αυτό το παραλήρημα.

Η ιστορία της χώρας μας το έχει δείξει πολλές φορές: κάθε φορά που άνθρωποι με τέτοιες απόψεις ήρθαν στην εξουσία ή έγιναν συνομιλητές της, ακολούθησε εθνική καταστροφή.

Το γεγονός δε ότι πρώτη έσπευσε να αναπαράγει αυτές της αθλιότητες η «Ομάδα Αλήθειας», δηλαδή ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ, γράφοντας μάλιστα «τα είπε όλα», αποδεικνύει ότι αυτές οι απόψεις βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της ΝΔ, του σκληρού προπαγανδιστικού τους μηχανισμού. Και, βεβαίως, δείχνει ότι δεν διστάζουν να διχάζουν τους Έλληνες, ακόμα και την παραμονή της εθνικής επετείου».