Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός

Πληθαίνουν οι επιθέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χρήζει σε βασικό αντίπαλο και τον «πολεμά», όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα στην επίθεση απέναντι στον κ. Τσίπρα, Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης χρησιμοποιούν κοινή ρητορική επιστρέφοντας δέκα χρόνια πίσω στο «καταστροφικό 2015», χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που σε μεγάλο βαθμό έχουν καταρριφθεί.

«Όποιος θέλει, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μνήμη υπάρχει και νομίζω ότι προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει πρακτικές ούτε του κ. Τσίπρα ούτε του κ. Μητσοτάκη και ο ελληνικός λαός μπορεί να με εμπιστευτεί σε αυτήν την πορεία για να αλλάξει η χώρα σελίδα» ήταν η απάντηση του κ. Ανδρουλάκη όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του (ΣΚΑΙ) για τα πολικά σχέδια του Αλέξη Τσίπρα. Τον κάλεσε να αναμετρηθούν στις κάλπες, αν και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κόμμα.

Ασχολίαστο δεν άφησε ούτε το βιβλίο Ιθάκη του πρώην πρωθυπουργού ο κ. Ανδρουλάκης αναγνωρίζοντας του το δικαίωμα να γράψει ό,τι θέλει και σπεύδοντας να προσθέσει την ίδια επωδό που χρησιμοποιεί και η ΝΔ, ότι η ιστορία έχει γραφτεί και δεν αλλάζει.

Ο κ. Τσίπρας, κυβερνούσε 5 χρόνια με συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως ο Μητσοτάκης κυβερνά 6 χρόνια με συγκεκριμένα αποτελέσματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι η κυβέρνησή του ήταν αυτή που χάρισε στην ΝΔ το 41% το 2023, λησμονώντας μάλλον ότι αρκετοί του είχαν προσάψει ευθύνη για αυτό, λόγω της κατηγορηματικής άρνησής του για οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ή άλλο κόμμα.

Δεν είμαστε όλοι το ίδιο

Αναφορά στον κ. Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάζει αυτή τη φορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και σε επόμενο στάδιο της συζήτησης που αφορούσε τις δημοσκοπήσεις, στις οποίες εξακολουθεί να καταγράφεται ότι το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να καρπωθεί μέρος της μεγάλης δυσαρέσκειας των πολιτών για την κυβέρνηση.

«Ο κόσμος έχει απαυδήσει, έχει απογοητευτεί. Συσσωρεύεται στη ζώνη των αναποφάσιστων, διότι έχει περάσει μία αντίληψη -και αυτό είναι το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας- ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Απαντάω ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Προσωπικά ούτε εξαπάτησα τον ελληνικό λαό, ούτε δίχασα τον ελληνικό λαό, ούτε έκλεψα χρήματα από τον ελληνικό λαό δημιουργώντας μετά πέπλο ατιμωρησίας για τα στελέχη που είναι δίπλα μου, ούτε έκανα υποκλοπές, ούτε έλεγα ότι θα σκίσω τα μνημόνια και έφερα όλη τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο για 99 χρόνια υπονομεύοντας την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας.» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεν έχω καμία σχέση με αυτά που έζησε ο λαός. Θα πάμε, λοιπόν, σε εκλογές, εκεί θα κριθούμε όλοι μας και το μήνυμά μου είναι απλό: ή θα έχει ο λαός μία από τα ίδια ή κάτι άλλο διαφορετικό, που θα προσφέρω. Και νομίζω ότι έχω υψηλό δείκτη αξιοπιστίας να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας για να μειωθούν οι ανισότητες, να έχουμε μία ανταγωνιστική οικονομία και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σε όλη την Ελλάδα» πρόσθεσε.