Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί της Τετάρτης.

«Επειδή γυρίζω στην κοινωνία, το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση (… ). Πήρε δυο φορές την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και αυτή η εμπιστοσύνη έχει διαψευστεί. Αντί να βελτιώνεται η ζωή των πολιτών, ζούνε μια πολύ μεγάλη ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος αποσαθρώνεται και οι άνθρωποι ζουν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα» είπε, στον Σκάι ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ επειδή έχει και πρόγραμμα και υπευθυνότητα και στρατηγική απέναντι στη ΝΔ, νομίζω στο τέλος θα είναι ο παράγοντας που θα εκπλήξει και θα είναι νικητής στις επόμενες εκλογές», ανέφερε.

«Η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει»

Παράλληλα εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική. «Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει. Η παρουσία του Ερντογάν στον ΟΗΕ αποδεικνύει πως η Τουρκία δεν αλλάζει στρατηγική. Αυτό που λέω, λοιπόν, είναι να συζητάμε χωρίς αυταπάτες. Δυστυχώς, η ΝΔ χειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους πολύ σοβαρά θέματα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Όταν λες ότι έχουμε ήρεμα νερά και η Τουρκία παρεμποδίζει την πόντιση του καλωδίου (ηλεκτρικής διασύνδεσης), τότε μάλλον κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό», πρόσθεσε ενώ χαρακτήρισε «πρωτοφανή» τη διένεξη Ελλάδας-Κύπρου για το θέμα του καλωδίου.

«Στρατηγικός σύμμαχος της κυβέρνησης είναι οι ολιγάρχες, ο ενεργειακός χώρος δόθηκε κατά προτεραιότητα σε αυτούς και όχι στους παραγωγούς. Οι πελάτες είναι σε ομηρεία αυξημένων τιμών, ενώ κάποιοι άλλοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση, αυτό είναι μπίζνα. Η κυβέρνηση κάνει business με τους μεγάλους ενεργειακούς παίκτες. Για μένα ο τρόπος διανομής του ενεργειακού χώρου και ο τρόπος που δόθηκαν κατά προτεραιότητα οι όροι σύνδεσης, είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε σε άλλο σημείο ο κ. Ανδρουλάκης.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα επέκρινε την κυβέρνηση για για την αντιμετώπιση των αγροτών, χωρίς τους οποίους «θα καταστραφεί η ύπαιθρος».

«Πώς να μην αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι όταν είδαν μια γαλάζια συμμορία να κατακλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πλάτες Βορίδη-Αυγενάκη και γενικών γραμματέων. Στο τέλος ήρθε η δικογραφία στην Ελλάδα και ο πρωθυπουργός μάς λέει το καλοκαίρι πως δεν επιτρέπει ν διερευνηθούν οι ευθύνες από τη Δικαιοσύνη ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Όταν βλέπουν όλα αυτά, πώς να μην αντιδράσουν;», ανέφερε χαρακτηριστικά.