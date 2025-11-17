ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει

Να διαψεύσει το δημοσίευμα που αναφερόταν στις «ανησυχίες του Κώστα Τασούλα», για «την επομένη ημέρα των εκλογών, το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας» και την «έλλειψη συναίνεσης» στο πολιτικό σύστημα, καλεί το ΠΑΣΟΚ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ υπογραμμίζει, παράλληλα, πως αν ισχύουν όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ, τότε πρόκειται «περί ενός μεγάλου θεσμικού ατοπήματος του ΠτΔ, ο οποίος μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες».

Αρχικά, στο θέμα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100, έκανε λόγο για «πρωτοφανή παρέμβαση», σημειώνοντας πως «δεν έχει ξαναγίνει να παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω διαρροών».

«Παράλληλα, το δημοσίευμα έχει και ανακρίβειες, διότι στο θέμα των ανεξαρτήτων αρχών μέχρι στιγμής η μόνη δύναμη που έχει λειτουργήσει προωθητικά για να βρεθεί λύση είναι το ΠΑΣΟΚ που πρότεινε να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία, την οποία τελικά και υιοθέτησε – έως τώρα στα λόγια τουλάχιστον – η κυβέρνηση», προσέθεσε.

Για να καταλήξει ότι «πρέπει λοιπόν η Προεδρία της Δημοκρατίας να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα αυτό απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης. Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε, μάλιστα, πως – σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βήματος- «στο πλαίσιο της ανησυχίας του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 37 του Συντάγματος», για να επισημάνει πως «εξίσου σημαντικό είναι και το άρθρο 50 του Συντάγματος που μιλά για τις αρμοδιότητες που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα όρια άσκησής τους», καταλήγοντας πως «ο κ. Τασούλας οφείλει να πάρει θέση και να εξηγήσει ποια είναι τα κίνητρα, διότι ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ύψιστης συμβολικής, πολιτικής, εθνικής και πολιτειακής σημασίας για να αναμειγνύεται μέσω διαρροών στο κομματικό παίγνιο με αυτόν τον τρόπο».

Σπυρόπουλος: Μέγα εθνικό ατόπημα αν ισχύει

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, διεμήνυσε πως «αν ισχύει αυτό, πρόκειται περί ενός μεγάλου θεσμικού ατοπήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες και ότι δεν κάνει πολιτική κριτική ή μεταφέρει την άποψή του, αυτή που έχει για το μαξιλάρι του, σε μια κορυφαία εφημερίδα».

Μιλώντας στην εκπομπή «Morning Point» του Meganews, ο κ. Σπυρόπουλος υπογράμμισε πως «αυτό θα το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες. Το αν η κυβέρνηση έχει φθορά, δεν είναι κάτι το οποίο οφείλει θεσμικά να το κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Κλείνοντας, επανέλαβε χαρακτηριστικά: «Περιμένουμε την τοποθέτηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η κυβέρνηση έχει φθορά αλλά η αντιπολίτευση δεν δείχνει να κερδίζει, αυτό δεν είναι μια κρίση που δεν πρέπει να ειπωθεί από Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Σας πειράζει η μέρα ή ο τρόπος;».