Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  

Τα όσα καταγράφηκαν στο ρεπορτάζ του Βήματος για τις «αγωνίες του Προέδρου» φάνηκε πως δημιούργησαν την έντονη δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη. Κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τα όσα φέρεται να ειπώθηκαν από τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Μάλιστα, εκτιμούν ότι για μία ακόμη φορά, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό της χώρας. «Δεν υπάρχει προηγούμενο ο ΠτΔ να κάνει διαρροή τί θα προτιμούσε να γίνει στη χώρα και να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική ζωή» ανέφεραν χαρακτηριστικά στο in.

Με καυστικό ύφος, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν ότι «επιβεβαιώνει δυστυχώς την καχυποψία που εξέφρασε σύσσωμη η αντιπολίτευση όταν προτάθηκε». Όπως λένε «ελπίζουν να αντιληφθεί ότι ο ρόλος του είναι εθνικός και όχι κομματικός». Δεν αποκλείεται σήμερα να υπάρξει και επίσημη αντίδραση από τα στελέχη του Κινήματος, εφόσον ερωτηθούν για το ζήτημα στα τηλεοπτικά πάνελ.

Η «μάχη» του κέντρου

Πάντως, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συντηρήσει τις εκλογικές της δυνάμεις στο κέντρο, «επιστρατεύοντας» κάθε δυνατό μέσο. Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο όπου καταγράφεται έντονη κυβερνητική φθορά. Επιμένουν ότι αυτή η στρατηγική υλοποιείται με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά, μέσα από δηλώσεις συγκεκριμένων στελεχών, επιχειρούν να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως κίνδυνο. Από την άλλη, δημιουργούν ψευδείς διαιρετικές τομές, όπως η υπόθεση του Άγνωστου Στρατιώτη και η κηδεία του Δ. Σαββόπουλου.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- για τις δύο όψεις μιας στρατηγικής που έχει έναν και μοναδικό σκοπό: να μην γίνεται συζήτηση για τα ουσιώδη. Αυτό φάνηκε και από την στάση που τήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσφατη συζήτηση για την ακρίβεια, επιλέγοντας να «δραπετεύσει» από τις ευθύνες του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε, την Κυριακή, να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση που διεξήχθη την Παρασκευή στη Βουλή. «Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος την Παρασκευή στη Βουλή, ανέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα» επισήμανε σε σχετική ανάρτηση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπλήρωσε ότι τη στιγμή που η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά, ο Πρωθυπουργός αρκέστηκε να πει ότι «η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική» και ότι «δεν είναι μάγος».

Το συνέδριο και το «μέτωπο» Δούκα-Χριστοδουλάκη

Την ίδια ώρα, ενόψει συνεδρίου, οι διεργασίες και οι διαβουλεύσεις στο εσωτερικό του κόμματος συνεχίζονται. Αύριο πρόκειται να συγκληθεί, υπό τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη, η γραμματεία της Επιτροπής Καταστατικού της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ). Βέβαια, άπαντες αναμένουν τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας όπου θα τεθούν με πιο εμφατικό τρόπο ζητήματα στρατηγικής.

Είναι σαφές ότι ο Χάρης Δούκας θα επιμείνει στη «γραμμή» του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να αμφισβητεί την αυτόνομη πορεία. Εντύπωση, πάντως, προκάλεσε η σκληρή τοποθέτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής και συνοδοιπόρος του Χάρη Δούκα στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές, ανέφερε σε συνέντευξή του τα εξής:

«Πιστεύω βαθιά ότι κάποιος που έχει κριθεί και ξανακριθεί στο παρελθόν, και ως διακυβέρνηση, αλλά και ως αντιπολίτευση, σίγουρα δεν μπορεί ετεροχρονισμένα να «αναστατώσει» τους κοινωνικούς συσχετισμούς. Και σίγουρα κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που όχι μόνο πλήγωσαν την παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο πλήγωσαν τη χώρα και την ίδια την Αριστερά».

Η τοποθέτηση αυτή στάθηκε η αφορμή για να υπάρξουν νέες φήμες για ρήξη στο κοινό «μέτωπο» του Δημάρχου Αθηναίων και του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Πηγές από το περιβάλλον του κ. Δούκα επέμεναν ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Όπως και να ‘χει, με δεδομένο ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε περίπου τέσσερις μήνες, οι προθέσεις και οι διαθέσεις των κεντρικών στελεχών δεν θα αργήσουν να φανούν. Ούτε φυσικά και οι συμμαχίες.