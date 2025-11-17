newspaper
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 07:58
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  
Πολιτική Γραμματεία 17 Νοεμβρίου 2025 | 06:51

Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  

Πώς η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκάλεσε την ενόχληση του ΠΑΣΟΚ. Οι σχέσεις Δούκα-Χριστοδουλάκη και η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τα όσα καταγράφηκαν στο ρεπορτάζ του Βήματος για τις «αγωνίες του Προέδρου» φάνηκε πως δημιούργησαν την έντονη δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη. Κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τα όσα φέρεται να ειπώθηκαν από τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Μάλιστα, εκτιμούν ότι για μία ακόμη φορά, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό της χώρας. «Δεν υπάρχει προηγούμενο ο ΠτΔ να κάνει διαρροή τί θα προτιμούσε να γίνει στη χώρα και να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική ζωή» ανέφεραν χαρακτηριστικά στο in.

Με καυστικό ύφος, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν ότι «επιβεβαιώνει δυστυχώς την καχυποψία που εξέφρασε σύσσωμη η αντιπολίτευση όταν προτάθηκε». Όπως λένε «ελπίζουν να αντιληφθεί ότι ο ρόλος του είναι εθνικός και όχι κομματικός». Δεν αποκλείεται σήμερα να υπάρξει και επίσημη αντίδραση από τα στελέχη του Κινήματος, εφόσον ερωτηθούν για το ζήτημα στα τηλεοπτικά πάνελ.

Η «μάχη» του κέντρου

Πάντως, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συντηρήσει τις εκλογικές της δυνάμεις στο κέντρο, «επιστρατεύοντας» κάθε δυνατό μέσο. Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο όπου καταγράφεται έντονη κυβερνητική φθορά. Επιμένουν ότι αυτή η στρατηγική υλοποιείται με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά, μέσα από δηλώσεις συγκεκριμένων στελεχών, επιχειρούν να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως κίνδυνο. Από την άλλη, δημιουργούν ψευδείς διαιρετικές τομές, όπως η υπόθεση του Άγνωστου Στρατιώτη και η κηδεία του Δ. Σαββόπουλου.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- για τις δύο όψεις μιας στρατηγικής που έχει έναν και μοναδικό σκοπό: να μην γίνεται συζήτηση για τα ουσιώδη. Αυτό φάνηκε και από την στάση που τήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσφατη συζήτηση για την ακρίβεια, επιλέγοντας να «δραπετεύσει» από τις ευθύνες του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε, την Κυριακή, να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση που διεξήχθη την Παρασκευή στη Βουλή. «Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος την Παρασκευή στη Βουλή, ανέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα» επισήμανε σε σχετική ανάρτηση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπλήρωσε ότι τη στιγμή που η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά, ο Πρωθυπουργός αρκέστηκε να πει ότι «η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική» και ότι «δεν είναι μάγος».

Το συνέδριο και το «μέτωπο» Δούκα-Χριστοδουλάκη

Την ίδια ώρα, ενόψει συνεδρίου, οι διεργασίες και οι διαβουλεύσεις στο εσωτερικό του κόμματος συνεχίζονται. Αύριο πρόκειται να συγκληθεί, υπό τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη, η γραμματεία της Επιτροπής Καταστατικού της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ). Βέβαια, άπαντες αναμένουν τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας όπου θα τεθούν με πιο εμφατικό τρόπο ζητήματα στρατηγικής.

Είναι σαφές ότι ο Χάρης Δούκας θα επιμείνει στη «γραμμή» του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να αμφισβητεί την αυτόνομη πορεία. Εντύπωση, πάντως, προκάλεσε η σκληρή τοποθέτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής και συνοδοιπόρος του Χάρη Δούκα στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές, ανέφερε σε συνέντευξή του τα εξής:

«Πιστεύω βαθιά ότι κάποιος που έχει κριθεί και ξανακριθεί στο παρελθόν, και ως διακυβέρνηση, αλλά και ως αντιπολίτευση, σίγουρα δεν μπορεί ετεροχρονισμένα να «αναστατώσει» τους κοινωνικούς συσχετισμούς. Και σίγουρα κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που όχι μόνο πλήγωσαν την παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο πλήγωσαν τη χώρα και την ίδια την Αριστερά».

Η τοποθέτηση αυτή στάθηκε η αφορμή για να υπάρξουν νέες φήμες για ρήξη στο κοινό «μέτωπο» του Δημάρχου Αθηναίων και του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Πηγές από το περιβάλλον του κ. Δούκα επέμεναν ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Όπως και να ‘χει, με δεδομένο ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε περίπου τέσσερις μήνες, οι προθέσεις και οι διαθέσεις των κεντρικών στελεχών  δεν θα αργήσουν να φανούν. Ούτε φυσικά και οι συμμαχίες.

Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί

Ειδικά για την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, (φραπέ) οι εργασίες έχουν αναδείξει ερωτήματα που θα πρέπει ν’ απαντηθούν, για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις οχλήσεις του σε υψηλόβαθμα στελέχη για τον έλεγχο των υποθέσεών του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ – Νέα Αριστερά: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25 Upd: 21:10

Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι

Με δηκτικό και καυστικό τρόπο σχολίασαν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε στην Βουλή για την ακρίβεια λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά θαύματα αλλά ένα επεξεργασμένο σχέδιο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Πολιτική 16.11.25

Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου
Πολιτική 16.11.25

Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Σύνταξη
Προεδρικό Μέγαρο: «Ακλόνητη η ελληνική αλληλεγγύη στην Ουκρανία» – Μήνυμα στήριξης Τασούλα σε Ζελένσκι
Προεδρικό Μέγαρο 16.11.25

«Ακλόνητη η ελληνική αλληλεγγύη στην Ουκρανία» - Μήνυμα στήριξης Τασούλα σε Ζελένσκι

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» τόνισε ο ΠτΔ, αναφερόμενος και στο Κυπριακό

Σύνταξη
Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και με αφορμή τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε το κακό» ενώ αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας ο υπουργός είπε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση από τη Fitch και προσπάθεια εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών
Κυριακάτικη ανάρτηση 16.11.25

Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση από τη Fitch και προσπάθεια εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών

Σε επικοινωνιακό μασάζ με στόχο την εκτόνωση των αντιδράσεων των αγροτών καταφεύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδίδεται ταυτόχρονα σε πανηγυρισμούς για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, λέγοντας ότι στόχος μας να γίνουμε οικονομία κατηγορίας Α.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα
Διπλωματία 16.11.25

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα

Την Τρίτη , ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στον Σαν Φρανσίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Σύνταξη
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο
52 χρόνια από τον ξεσηκωμό 17.11.25

Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο

Πλήθος κόσμου, δηλώνει «παρών» στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο οι οποίες κορυφώνονται με την μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικανική πρεσβεία - Οι πύλες στον ιστορικό χώρο στην Πατησίων σήμερα θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τη 1 το μεσημέρι

Σύνταξη
Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί

Ειδικά για την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, (φραπέ) οι εργασίες έχουν αναδείξει ερωτήματα που θα πρέπει ν’ απαντηθούν, για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις οχλήσεις του σε υψηλόβαθμα στελέχη για τον έλεγχο των υποθέσεών του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;
Κόσμος 17.11.25

Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;

Από τα χαρακώματα και τα καταφύγια της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι επιμένει ότι η θυσία του λαού του δεν αφορά μόνο την άμυνα απέναντι στη Ρωσία, αλλά και «τον αγώνα για το μέλλον της χώραςς μέσα στην ΕΕ»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: «Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας – Το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί
Κόσμος 17.11.25

«Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας - Με το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα σε μια επίδειξη δύναμης και στρατηγικού ανταγωνισμού εγκαινιάζοντας μια νέα τρομακτική εποχή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν
«Επιτεύγματα» 17.11.25

Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν

Η Νίκι Μινάζ δέχθηκε σφοδρή κριτική μετά από μια ανάρτησή της στο X, στην οποία εξέφραζε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Τραμπ για την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς της Νιγηρίας.

Σύνταξη
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026
Αναμένεται η διπλή έγκριση 17.11.25

Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026

Σημαντική μείωση στην πολιτική συνοχής και ενίσχυση κονδυλίων για μετανάστευση, σύνορα, άμυνα και καινοτομία - Προτεραιότητα στον προϋπολογισμό η ασφάλεια, τα σύνορα και η άμεση αντίδραση σε κρίσεις

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί
Αντίσταση στους «νταήδες» 17.11.25

Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί

Η Ευρώπη καλείται να δείξει ενεργητική άμυνα ενάντια στην ενισχυόμενη ακροδεξιά. Η νίκη του Ρομπ Γέτεν στην Ολλανδία, αλλά και του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι παραδείγματα που δίνουν ελπίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη
Χρόνια διαμάχης 17.11.25

Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη

Γιατί 43 χρόνια μετά τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, το σπίτι του Μακρυγιάννη είναι σε ερειπιώδη κατάσταση και κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί

Κατερίνα Ροββά
Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ
«Διπλωματία των πόρων» 17.11.25

Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ 2.0, οι ΗΠΑ στοχεύουν τις σπάνιες γαίες της Κεντρικής Ασίας, αναδιαμορφώνοντας την περιφερειακή ισχύ έναντι της Κίνας, ενώ η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει με… άδεια χέρια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας
Στοιχεία Eurostat 17.11.25

Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αλλά το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό - Μεγάλο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 17.11.25

Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων

Τι θα γινόταν αν η κύηση μπορούσε να εξωτερικευθεί μέσω μίας «τεχνητής μήτρας»; Μια τέτοια τεχνολογία απέχει ακόμη πολύ από το να είναι εφικτή, αλλά οι έρευνες φαίνεται να προσπαθούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισημερινός: Οι πολίτες ψήφισαν κατά της επιστροφής των ξένων στρατιωτικών βάσεων
Ισημερινός 17.11.25

«Οχι» των πολιτών στην επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων

Ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο του Ισημερινού ερμηνεύεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε χθες και στο οποίο οι πολίτες απέρριψαν την επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Σύνταξη
