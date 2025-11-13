newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες
13 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες

H απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Γερουλάνο, η στρατηγική της «συμπερίληψης» και η παρέμβαση Διαμαντοπούλου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
A
A
Spotlight

Πολύς λόγος έγινε για τη φράση του Παύλου Γερουλάνου περί «έκρηξης δημοκρατίας». Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεώρησαν ότι πρόκειται για ένα ακόμη «καρφί» εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις δηλώσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος. «Δεν ξέρω τι έχει πει ο κ. Γερουλάνος, ξέρω ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πρέπει να μιλούν για τα προβλήματα της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο κατέστησε σαφές ότι δεν θέλει να στρέψει τη συζήτηση εκ νέου στην εσωκομματική «κουζίνα» και έστειλε το μήνυμα ότι άπαντες στη Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους εκτός των κομματικών τειχών.

«Δεν προκύπτει σύγκρουση με τον Ανδρουλάκη»

Στην πραγματικότητα ο κ. Γερουλάνος δεν είπε τίποτα καινούριο. Ουσιαστικά, επανέλαβε τα όσα υποστήριξε αναλυτικά και κατά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ. Οι προτάσεις που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα έχουν δύο φράσεις «κλειδιά»: «έκρηξη δημοκρατίας» και «αναγέννηση». Όπως σημείωναν πηγές από το περιβάλλον του, διάθεση σύγκρουσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν υπάρχει από τον ίδιο, ενώ εκτιμούν ότι κάποιοι επιλέγουν «να κάνουν την τρίχα τριχιά».

Από εκεί και πέρα όμως, το συνέδριο προϋποθέτει διάλογο. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Βουλευτής της Α’ Αθήνας προσέρχεται στην προσυνεδριακή συζήτηση με «ανοιχτά χαρτιά» και σε σχέση με τη λειτουργία του κόμματος. Με δεδομένη τη συζήτηση επί του καταστατικού αλλαγές θα υπάρξουν και στην κομματική λειτουργία.

Μετά την επιτροπή προγράμματος, συγκαλείται η επιτροπή θέσεων

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θορυβήθηκαν ιδιαίτερα από την παρέμβαση του Παύλου Γερουλάνου. Στελέχη του Κινήματος υπενθύμιζαν ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ κινείται σε τροχιά προσυνεδριακού διαλόγου. Μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση της Γραμματείας της Επιτροπής Προγράμματος, ενώ σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή Θέσεων, στις πέντε το απόγευμα. Όλα τα ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και την κομματική του λειτουργία θα τεθούν επί τάπητος.

Κατά συνέπεια, αν υπάρξουν διαφορετικές οπτικές, αυτές θα καταγραφούν στις συνεδριάσεις των επιτροπών και στη συνέχεια θα αποτυπωθούν και στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου. Θεωρείται λοιπόν δεδομένο ότι, στο δρόμο προς το συνέδριο, η εσωκομματική συζήτηση θα «φουντώσει».

Η υπερασπιστική γραμμή της Διαμαντοπούλου

Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου έσπευσε να υπερασπιστεί τον Παύλο Γερουλάνο, υποβαθμίζοντας την έκταση που δόθηκε στις δηλώσεις του. «Τι είπε ο Γερουλάνος; Έκρηξη δημοκρατίας αφορά ένα νέο μοντέλο κόμματος, το εξήγησε. Μέσα στα όργανα το συζητήσαμε πάρα πολύ καλά. Αφορά ένα νέο μοντέλο κόμματος με ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, ανοιχτά μητρώα, νέες ιδέες…» σημείωσε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής της συνέντευξης (ΣΚΑΪ 100.3).

Γραμμή συμπερίληψης από τον Ανδρουλάκη

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τα στρατηγικά διλήμματα που θα προκύψουν. Το ζήτημα των συνεργασιών είναι εκ των πραγμάτων η πιο δύσκολη εξίσωση, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις- κυρίως- του Χάρη Δούκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να κινηθεί σε μία συμπεριληπτική λογική, που θα υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές που έχουν αποτυπωθεί μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, κεντρικά στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι δεν θα αφήσει περιθώρια ή υπόνοιες για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, και σε επίπεδο δηλώσεων ο πήχης είναι συγκεκριμένος: η ΝΔ στην αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα, στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να αποφύγουν μία λογική ετεροπροσδιορισμού που αναπαράγει μία εικόνα μικρού κόμματος. Συνεπώς, ο δρόμος της αυτόνομης πορείας δύσκολα θα αμφισβητηθεί από κάποιον.

