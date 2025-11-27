«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Παλλάς. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένω όλους», λέει ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», με νέο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram.

Στο βίντεο, υπάρχουν αποσπάσματα από κεντρικά δελτία ειδήσεων καναλιών που αναφέρονται στην Ιθάκη και στο γεγονός ότι το βιβλίο έγινε ανάρπαστο. Στη συνέχεια, παρελαύνουν αρκετοί επικριτές του πρώην πρωθυπουργού με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος (πέφτοντας έξω – όπως αποδείχτηκε), αναφέρει: «Δεν νομίζω ότι θα βρει τη θέση του στα προς ανάγνωση βιβλία» και συνεχίζει λέγοντας: «Θα αφήσω σε άλλους την αποδόμηση…».

Αμέσως μετά ακολουθούν, πλάνα και επικριτικές φράσεις για την Ιθάκη, από Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρη Κουτσούμπα, Στέφανο Κασσελάκη και Γιάνη Βαρουφάκη.

Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, εμφανίζεται και λέει: «Τους ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια».

«Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης»

Το βίντεο κλείνει με τον Παύλο Μαρινάκη να λέει «δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 λέξεις», με μουσικό φόντο μια χιουμοριστική χρήση της μεγάλης ποπ επιτυχίας των Olympians, ενώ ακούγεται παραφασμένος ο στίχος «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης». Στο βίντεο ακούγεται: «Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης».

Δείτε την ανάρτηση Τσίπρα