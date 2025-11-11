Ο Σαμαράς επιταχυντής εξελίξεων – Τα τρία γαλάζια στρατόπεδα

Η επόμενη ημέρα της συνέντευξης Σαμαρά βρίσκει το Μαξίμου να τηρεί σιγή ιχθύος και την την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα να είναι χωρισμένη σε τρία στρατόπεδα.

Ο Αντώνης Σαμαράς με μια συνέντευξη ποταμό τράβηξε κόκκινη γραμμή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέθεσε το επιτελικό κράτος, έθεσε ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική, ενώ με το ανοιχτό σενάριο της ίδρυσης κόμματος προκάλεσε πονοκεφάλους στους γαλάζιους βουλευτές.

Η επιλογή του Μαξίμου να αφήσει αναπάντητες τις αιτιάσεις Σαμαρά εντάσεται στην στρατηγική επιλογή της υποβάθμισης της παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού. Το Μαξίμου φαίνεται πως δεν θέλει να βάλει απέναντι τον Αντώνη Σαμαρά ούτε φυσικά να ανοίξει έναν διάλογο με το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού που η μια πλευρά θα καρφώνει την άλλη και ο γαλάζιος εμφύλιος θα έχει πάρει σάρκα και οστά.

Όπως πληροφορούμαστε όμως η επιλογή αυτή δεν αλλάζει τα δεδομένα για την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, στους διαδρόμους της Βουλής αλλά και στα τηλέφωνα οι γαλάζιοι βουλευτές έχουν επιδοθεί σε μια άνευ προηγουμένου ανάλυση των όσων είπε το μεσημέρι της Κυριακής ο Αντώνης Σαμαράς.

Τρία γαλάζια στρατόπεδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα έχει χωριστεί σε τρία στρατόπεδα.

Το ένα είναι το «μπλοκ Μητσοτάκη» το οποίο επιχείρησε τη Δευτέρα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, να προστατέψει την πολιτική κληρονομιά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης του και φυσικά να επιτεθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης που δέχθηκε τον βομβαρδισμό του πρώην πρωθυπουργού και ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Η ομάδα αποτελείται πρωτίστως από ορισμένους -πλέον- υπουργούς αλλά και μια ομάδα 15 βουλευτών -κυρίως νεότερων- που έχουν αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, η ομάδα αυτή των βουλευτών είναι η πλέον αδύναμη καθώς το πολιτικό της εκτόπισμα είναι μικρό τόσο εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και εντός του κόμματος.

Πέραν όμως των «μητσοτακικών» βουλευτών υπάρχει και μια μεγάλη δεξαμενή βουλευτών που βρίσκεται ανάμεσα στον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη. Σε αυτή την ομάδα βουλευτών, βρίσκονται βουλευτές της Αττικής αλλά κυρίως της επαρχίας οι οποίοι βλέπουν τις εξελίξεις με τρόμο. Στους συγκεκριμένους βουλευτές ο Σαμαράς δεν μίλησε στην καρδιά αλλά στα μυαλά τους. Ο λόγος είναι ένας: όλοι κατάλαβαν πως είτε ο Σαμαράς φτιάξει κόμμα είτε συνεχίζει να πυροβολεί από τις κερκίδες η Νέα Δημοκρατία θα χάνει από τα δεξιά της. Συνεπώς, οι ίδιοι με ποσοστά που βρίσκονται περί του 30% θα χάσουν τις έδρες τους και το πολιτικό τους μέλλον θα τερματιστεί.

Η τρίτη ομάδα είναι αυτή των δεξιών βουλευτών. Τα όσα είπε χθες ο Αντώνης Σαμαράς ήταν μήνυμα στην καρδιά τους. Έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της αλαζονείας, «βομβάρδισε» το επιτελικό κράτος, αποδόμησε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και εν τελεί έθεσε τις βάσεις μιας δεξιάς ατζέντας που παίρνει αποστάσεις από την λογική Μητσοτάκη. Γαλάζια πηγή χαρακτήρισε την συνέντευξη «ποταμό» ενώ άλλος γαλάζιος βουλευτής ανέφερε στο in πως «ο Σαμαράς είπε όσα θέλουμε να πούμε για την… πράσινη πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας».

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Είτε με κόμμα είτε χωρίς κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα συνεχίσει να λειτουργεί ως επιταχυντής της κρίσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη.