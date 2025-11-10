Καρφί Γεραπετρίτη σε Σαμαρά: Η εχθροπάθεια και η μισαλλοδοξία στην εξωτερική πολιτική είναι καταστροφική για τη χώρα

Με ένα καρφί απευθυνόμενο στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά για τον κίνδυνο της εχθροπάθειας και μισαλλοδοξίας στην εξωτερική πολιτική, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του στη Βουλή, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Ειδικώς στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι αντικείμενο νηφάλιου διαλόγου. Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα μπορεί να είναι αρνητική, στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή της ΝΕΑΡ, Σία Αναγνωστοπούλου για την διάσκεψη των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει καμία απολύτως διασύνδεση μεταξύ του ενεργειακού συνεδρίου και τη παρουσία της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε σχέση με την επίμαχη πρωτοβουλία.

«Η ιδιοκτησία της πρωτοβουλίας είναι αμιγώς ελληνική που δεν συνέχεται απολύτως με άλλο σχεδιασμό, των ΗΠΑ ή άλλου κράτους», είπε και πρόσθεσε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσκλησης και τη ΕΕ: «η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλό διπλωματικό αποτύπωμα έχει την ισχύ να καταστεί ηγέτιδα δύναμη, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Η Ελλάδα όμως συνομιλεί με 4 χώρες. Με Αίγυπτο έχουμε στρατηγική σχέση υψηλού συμβολισμού και ουσίας, με τη Τουρκία παρά τα προβλήματα έχουμε βρει λειτουργική σχέση να αποφεύγονται εντάσεις με τη Λιβύη είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που συνομιλεί με 2 πλευρές. Δεν θα αποκλείαμε την ένταξη της ΕΕ στη συζήτηση και οργανισμών που συνδέονται με τη θεματολογία, όπως η επιτροπή προστασία Περιβάλλοντος του ΟΗΕ».