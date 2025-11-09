Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία

Δεν είναι μυστικό ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, έχει μία ιδιαίτερη ευαισθησία όταν πρόκειται για τα εθνικά μας θέματα και την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ασκεί σκληρότατη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα – ο οποίος, εξάλλου, υποστηρίζει πως με αφορμή τις θέσεις που είχε διατυπώσει για την πολιτική τού σημερινού υπουργού Εξωτερικών αποφάσισε να τον διαγράψει από τη ΝΔ.

Ο κ. Σαμαράς, πάντως, και στη σημερινή (9/11) του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, όχι απλώς δεν πήρε τίποτα πίσω, αλλά κλιμάκωσε την επίθεσή του στον πρωθυπουργό της χώρας, κατηγορώντας τον, μάλιστα, για πολιτική που «ξεπλένει» την Τουρκία.

«Πώς να μη πυκνώνει αυτή η κριτική, όταν φοβηθήκαμε ακόμα και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο; Δηλαδή σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Και όταν η Τουρκία, προσέξτε, εξαγγέλλει το δικό της καλώδιο με την κατεχόμενη Κύπρο, το παράνομο κομμάτι, το ψευδοκράτος, και εμείς δεν λέμε ούτε μία λέξη», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός για τα γνωστά «μπρος-πίσω» της κυβέρνησης στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, κάτι για το οποίο την κατηγορεί και σύσσωμη η αντιπολίτευση.

«Εξακολουθούμε ατάραχοι να ξεπλένουμε την Τουρκία διεθνώς»

Παράλληλα, έκανε λόγο για εμπαιγμό της χώρας μας από την Λιβύη: «Και όταν μας εμπαίζει, μας κοροϊδεύει ακόμα και η Λιβύη, η οποία υπέγραψε με την Τουρκία και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο απ’ το 2019, και εξακολουθούμε ατάραχοι να την ξεπλένουμε την Τουρκία διεθνώς, η οποία Τουρκία πήρε και τα Eurofighter, τα βρήκε με την Αγγλία, με την Ισπανία, αλλά και με τη Γερμανία του Μερτς, την ώρα που, κοιτάξτε, ο Μερτς ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είμαστε εμείς και με τον οποίον είχε συναντηθεί ο πρωθυπουργός. Ο προηγούμενος δεν ήτανε στο δικό μας κόμμα. Και με τη σύμφωνη γνώμη όλα αυτά και της Ιταλίας και της Ισπανίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για να επισημάνει πως «είναι οξύμωρο, οι χώρες αυτές της Ευρώπης που κόπτονται για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στην Ουκρανία, να πουλάνε όπλα στον εισβολέα και στον καταπατητή της Κύπρου, την Τουρκία», προσθέτοντας: «Και αυτό δεν βλέπω να το φωνάζει η Ελλάδα».

Λάβρος κατά του Γεραπετρίτη: «Αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκλιση;»

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε εκ νέου στον υπουργό Εξωτερικών, εξηγώντας: «Όταν ζήτησα εγώ την αποπομπή Γεραπετρίτη, το έκανα με μοναδικό μου κριτήριο την πατρίδα μου. Είχε τότε δηλώσει ο κύριος Γεραπετρίτης ‘ας με πουν και μειοδότη’. Απαγορεύεται όμως στην πολιτική τέτοια δημόσια τοποθέτηση από έναν υπουργό Εξωτερικών. Απαγορεύεται! Τελεία. Και πρόσφατα μας δήλωσε ότι είναι και φιλέλληνας. Ε, ειλικρινά πια αυτό με ξεπερνά».

Για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Πώς λοιπόν να μη συμφωνούν μαζί μου σχεδόν όλοι σήμερα, όταν ο Έλληνας υπουργός των Εξωτερικών επισκέπτεται τον Χαφτάρ, παίρνει χειραψίες μαζί του για μια φωτογραφία, και μετά, μια μέρα μετά, δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η φιλοτουρκική άποψη της Λιβύης; Όταν αγκαλιάζεται εγκάρδια ο κύριος Γεραπετρίτης μέσα στην καλή χαρά με τον Τατάρ; Θυμίζω, ήταν μέχρι χθες ο λεγόμενος ‘ηγέτης’ του ψευδοκράτους. Αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκλιση; Και μάλιστα σ’ έναν ψευτοπρωθυπουργό;».

«Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Διότι η πολιτική, αρέσει δεν αρέσει στην κυβέρνηση, είναι και διαχείριση συμβόλων. Συμβόλων που στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε», επισήμανε, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους για την εξωτερική πολιτική Γεραπετρίτη – Μητσοτάκη: «Όταν ώρες μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν, ο Ερντογάν δηλώνει ότι η κατεχόμενη Κύπρος θα είναι για πάντα ιδιοκτησία της Τουρκίας; Όταν την ώρα που τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια ακόμα και την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών, έρχεται ο Γεραπετρίτης και εύχεται: ‘τουλάχιστον αυτή η συμφωνία να τηρηθεί’; Και μάλιστα την ώρα που η Βουλγαρία με βέτο πέτυχε την κατάργηση της δήθεν μακεδονικής γλώσσας που σφετερίζονται οι Σκοπιανοί, ενώ εμείς κοιμόμαστε; Όταν η Αίγυπτος, φτάσαμε η Αίγυπτος να μας προκαλεί με τη Μονή Σινά; Και εκεί συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και μένω εδώ. Όταν η Αίγυπτος προχωρά μετά από 13 χρόνια σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Τουρκία;».

«Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα;»

Όπως ανέφερε ο κ. Σαμαράς για την κυβέρνησή του, «έδωσα ως πρωθυπουργός προσωπικά αγώνα, μεγάλο αγώνα, και πέτυχα την τριμερή λεγόμενη, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, όπως και το Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Και δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή αυτή η ελληνική σημερινή αφασία, για να μην πω τίποτα άλλο», ενώ επανέλαβε τα περί «ξεπλύματος», σημειώνοντας πως «όταν, πάνω απ’ όλα, έχουμε μια Τουρκία που ενώ επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο, ενώ κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, εμείς την ξεπλένουμε διεθνώς με το σύμφωνο περί φιλίας;».

«Ποιο είναι το επιχείρημα της Ελλάδας σε φίλους και σε συμμάχους κατά των τουρκικών προκλήσεων, την ώρα που εμείς οι ίδιοι λέμε ότι είμαστε φίλοι με την Τουρκία και υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας; Αυτό δεν είναι παραλογισμός; Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα; Και με τον αστυφύλαξ και με το χωροφύλαξ; Δεν γίνεται!», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, τόνισε πως «απουσιάζουμε παντελώς από τη Συρία, εκεί που συζητιέται ότι σύντομα μπορεί να υπάρξουν ακόμα δύο αυτόνομα κράτη, ή κρατίδια αν θέλετε, των Κούρδων και των Δρούζων; Εκεί που έχουμε ιστορικό δεσμό με το χριστιανικό πληθυσμό; Τι κάνουμε γι’ αυτό; Πού είμαστε εμείς; Με ποιους συζητάμε; Συζητάμε μαζί τους; Όταν ακόμα περιμένει και το Ισραήλ και η Κύπρος την Ελλάδα να ενδυναμώσει τη λεγόμενη συνεργασία των 3+1, που συμπεριλαμβάνει και την Αμερική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πού είμαστε; Όταν, όταν, όταν, όταν… Τι να πρωτοθυμηθώ;».

«Δεν τολμώ να πιστέψω τα περί μυστικών συνεννοήσεων Γεραπετρίτη – Φιντάν»

Αξιοσημείωτος είναι ο σχολιασμός του πρώην πρωθυπουργού σε δημοσιεύματα για «μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη – Φιντάν»: «Και θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις πρόσφατα για μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη – Φιντάν και υπηρεσιακών παραγόντων που οδηγούν σε μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας. Δεν τολμώ να πιστέψω αυτά που γράφτηκαν: ότι εισηγήθηκε ο υπουργός στον πρωθυπουργό την απόσυρση απ’ τον ΟΗΕ της ελληνικής ρήτρας ότι το Δικαστήριο της Χάγης δεν έχει δικαιοδοσία σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αποστρατικοποίηση των νήσων και δήθεν γκρίζων ζωνών».

«Προσέξτε, το Δικαστήριο της Χάγης δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ήταν άλλωστε, σας θυμίζω, η τελευταία κίνηση της κυβέρνησής μου, μαζί με το Βενιζέλο, τον Ιανουάριο του 2015. Θα μου πείτε εδώ ο κύριος Γεραπετρίτης είχε δηλώσει το 2024, πέρσι, ότι για μας είναι αδιάφορο η σχέση Τουρκίας και Αμερικής. Μα είναι ποτέ δυνατόν; Και αυτό πότε; Όταν υπάρχει ένα άγρυπνο ελληνικό λόμπι στην Αμερική, που δίνει πολλά χρόνια τώρα μάχες για να μην πάρει η Τουρκία τα σύγχρονα οπλικά συστήματα», υπογράμμισε ακόμη.

«Η κυβέρνηση τα βρίσκει με την Τουρκία και πάει να τα χαλάσει με την Κύπρο;»

Επανερχόμενος στο θέμα του καλωδίου, ο κ. Σαμαράς είπε χαρακτηριστικά: «Δεν το αποδέχομαι ότι η Ελλάδα κοντεύει να συγκρουστεί με τους αδερφούς μας τους Κυπρίους για το καλώδιο. Δεν δέχομαι ότι είναι οικονομικό το ζήτημα. Αυτό το ζήτημα, να το καταλάβουν, είναι εθνικό. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει να φτιάξει την επικοινωνία της με την Τουρκία και πάει να τα χαλάσει στην επικοινωνία της με την Κύπρο; Συγγνώμη, για 25 εκατομμύρια; Και 500 να ‘ταν τα εκατομμύρια, να τα βρούμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, μιλάμε για τη διασύνδεση Ευρώπης-Ασίας μέσω Ελλάδας και Κύπρου και μετά Ισραήλ».

«Ούτε δέχομαι ότι έχουμε ξεχάσει να μιλάμε για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, που θα έπρεπε να είναι η προϋπόθεση για κάθε διπλωματική μας κίνηση. Ιδιαίτερα σήμερα που όλοι μιλάνε για την περίπτωση, την αντίστοιχη, Ρωσίας και Ουκρανίας. Ελπίζω κάποιοι να καταλαβαίνουν τι υπονοώ και τι σημαίνουν αυτά που σας είπα για τη διπλωματία και την εξωτερική μας πολιτική», σημείωσε.

«Αλωνίζει το τουρκικό προξενείο στη Θράκη μας»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε, όμως, και στο θέμα της Θράκης, επισημαίνοντας: «Και θα σας πω μέσα στην Ελλάδα, εκεί που δυστυχώς κανείς δεν τολμάει να μιλήσει: για τη Θράκη μας. Αλωνίζει το τουρκικό προξενείο στη Θράκη μας, την ώρα που οι Τούρκοι αγοράζουν χιλιάδες σπίτια μέσω εταιρειών. Βουλγαρικές εταιρείες κάνουν οι Τούρκοι, τουρκοβουλγαρικές. Όταν ήμουν κάποτε υπουργός των Εξωτερικών, απέλασα τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θράκη, στην Κομοτηνή. Και δεν άνοιξε μύτη. Αλλά δείξαμε τουλάχιστον τότε ότι ξέρουμε τι κάνουν οι Τούρκοι και ότι εμείς μπορούμε ν’ αντιδράσουμε. Ενώ τώρα…».

«Πάρτε και το άλλο. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε προ μηνών εμμέσως πλην σαφώς την εκλογή Τσίπρα ως πρόεδρο της Υποεπιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή και για τα Σκόπια. Δηλαδή, θα το πω όπως το αισθάνομαι: έβαλαν τον δολοφόνο πίσω στον τόπο του εγκλήματος. Λοιπόν, τι θέλουν; Να μη τα λέω όλα αυτά; Δεν ανήκουν αυτές οι απόψεις που λέω στους Νεοδημοκράτες; Εγώ θα σας έλεγα ευρύτερα, δεν ανήκουν αυτές οι απόψεις σ’ ολόκληρο τον ελληνικό λαό; Γι’ αυτό και σήμερα είμαι εξαιρετικά ανήσυχος», προσέθεσε.

«Είναι αυτό επιχείρημα; Σοβαρολογεί ο Μητσοτάκης;»

Ακολούθως, επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποδομώντας τα επιχειρήματά του ως προς τις «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και υπογραμμίζοντας πως «ο πρωθυπουργός σε κάποια τηλεόραση προ καιρού δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία για την εθνική της κυριαρχία. Δηλαδή για τα έξι μίλια. Αυτό μας έλειπε! Θα συζητούσε ποτέ ένας πρωθυπουργός για την εθνική κυριαρχία; Είναι αυτό επιχείρημα; Σοβαρολογεί;».

Και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Τα κυριαρχικά μας όμως δικαιώματα, δηλαδή μετά τα 6 μίλια, τα 12 μίλια, υπονοεί ότι τα διαπραγματεύεται; Αλλά να είναι σίγουρος ο κύριος Μητσοτάκης ότι έτσι το ερμήνευσαν πάρα πολλοί εντός κι εκτός Ελλάδος. Με δύο λόγια: Αυτή είναι η νοοτροπία του κατευνασμού. Τελικά θα καταφέρεις το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που επιζητάς. Διότι όλοι σε θεωρούν αδύνατο, και ενώ εσύ ονειρεύεσαι ήρεμα νερά, θα έχεις μονίμως φουρτούνες. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή: επίδειξη δύναμης για παράδειγμα στην Τουρκία στη Νέα Υόρκη πρόσφατα, με την ακύρωση της συνάντησης Ερντογάν – Μητσοτάκη. Και οι προκλήσεις συνεχίζονται. Θυμήθηκαν οι Τούρκοι τώρα μέχρι και το Piri Reis».

«Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, με αυτήν την εξωτερική πολιτική, με το να είμαστε απόντες από παντού και με κατευνασμό παντού, ποιοι μας έμειναν για σύμμαχοί μας στην περιοχή; Αλλά και ευρύτερα», επισήμανε ο κ. Σαμαράς, αναφέροντας πως «με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν μιλάει απευθείας», ενώ έκανε λόγο για «ατομική ανευθυνότητα που επέδειξε ο κύριος Μητσοτάκης στην εκλογή Μπάιντεν – Τραμπ, και όχι μόνον», με την οποία, όπως είπε, «βλάφτηκαν τα συμφέροντα του τόπου. Και τον άκουσα προ ημερών μ’ αφορμή τη συζήτηση για τη Γάζα στη Βουλή, να μαλώνει τον κύριο Ανδρουλάκη για το πώς τόλμησε να σχολιάσει τον πρόεδρο Τραμπ. Ποιος; Ο κύριος Μητσοτάκης; Ο οποίος κατηγορούσε τους πάντες επί χρόνια για τραμπισμό, δίχως να σκέπτεται το τι λέει και ρίχνοντας όλα τα λεφτά του στον Μπάιντεν; Τι να πει κανείς;».

«Ο συμβιβασμός προβιβάζεται και πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα»

Επιπλέον, δεν απέδωσε κάποιες θετικές για την Ελλάδα και την Κύπρο διπλωματικές εξελίξεις σε «δικές μας» – δηλαδή, της ελληνικής κυβέρνησης – «ενέργειες»: «Το γεγονός βέβαια ότι η Ελλάδα και η Κύπρος εκλήθησαν απ’ τον πρόεδρο Τραμπ στην Αίγυπτο για τη συμφωνία για τη Γάζα είναι θετικό. Αλλά δεν οφείλεται στις δικές μας ενέργειες. Αλίμονο, άλλωστε να μη μας είχανε καλέσει για μια υπόθεση της γειτονιάς μας, όταν φωνάξανε μέχρι και την Ιαπωνία και το Ελ Σαλβαδόρ! Όπως θετική είναι και η συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για την ΑΟΖ. Εμείς όμως τι κάνουμε;».

«Και δεν είναι μόνον αυτό. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ‘we are in war with Russia’», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, για να υπενθυμίζει την αλλαγή στην ρωσική πολιτική απέναντι στο Κυπριακό: «Και πριν λίγες εβδομάδες, η εκπρόσωπος των Ρώσων, η Ζαχάροβα, άλλαξε γραμμή για πρώτη φορά για το Κυπριακό και δικαιολόγησε την τουρκική εισβολή και κατοχή. Για πρώτη φορά απ’ το 1974. Και για όσους δεν ξέρουν, να τους θυμίσω ότι η Ρωσία ήταν πάντα, για το Κυπριακό μιλάω μόνον, φιλικά προσκείμενη στην Κύπρο. Πρόκειται για μία πολύ ουσιαστική αλλαγή πλεύσης».

Συνεχίζοντας να αποδίδει στην ελληνική εξωτερική πολιτική στάση «αφασίας», όπως είπε χαρακτηριστικά νωρίτερα, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως «ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε – αν είναι δυνατόν – ζήτησε απ’ τον Κύπριο Πρόεδρο να βοηθήσει ώστε να ενταχθεί η Τουρκία στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα! Το ζήτησε αυτό απ’ τον Κύπριο Πρόεδρο. Για τον ίδιο λόγο, μας πιέζει σήμερα και ο Γερμανός υπουργός των Εξωτερικών. Τι ρόλο παίζουμε λοιπόν εμείς σ’ αυτήν την Ευρώπη; Τι σχέδιο ακολουθούμε; Εγώ αμφιβάλλω αν έχουν καν καταλάβει γιατί τσακώθηκε τελευταία η Αγγλία με το Ισραήλ. Δεν είναι καλές αυτές οι ενδείξεις, καθόλου καλές. Αυτό λέγεται πλήρης απομόνωση, δυστυχώς», υπογράμμισε για τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή «σκακιέρα».

«Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς»

«Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ αυτή την ώρα, πριν να έχουμε όλη την εικόνα, για την πενταμερή, η οποία ήταν μια παλιότερη πρόταση του Ερντογάν, που η Ελλάδα είχε τότε απορρίψει. Και τώρα την εμφανίζουμε ως ελληνική πρωτοβουλία. Τι άλλαξε;», αναρωτήθηκε, για να προσθέσει πως «ο Φιντάν ήδη δημοσίως μίλησε για κλιμακωτά χωρικά ύδατα. Και ο κύριος Ροζάκης επιβεβαίωσε παλιότερες παρόμοιες σκέψεις που υπήρχαν επί Σημίτη, τον οποίον αείμνηστο Σημίτη, όπως ξέρετε, θαυμάζει ο κύριος Μητσοτάκης. Οι πρώτες ενδείξεις λοιπόν είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Ο συμβιβασμός προβιβάζεται και πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Το Αιγαίο και η Κύπρος είναι εδώ και αιώνες τα σύνορα των πολιτισμών. Και το Αιγαίο δεν είναι μια κοινή θάλασσα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι ο Ελληνισμός. Εδώ συγκρούονται στρατηγικά η Δύση και η Ανατολή. Ηγεμονίες, αυτοκρατορίες. Ο έλεγχός τους είναι κρίσιμος», επισήμανε, για να υπογραμμίσει πως «εάν τα ελέγξει όλα αυτά το νέο οθωμανικό κράτος, εκπληρώνει τότε τους δεδομένους αναθεωρητικούς και επεκτατικούς του σκοπούς. Εκτός των άλλων, θα ελέγχει και τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους».

«Ακούστε όμως, και ακούστε το καλά: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους τέτοιους διπλωματικούς ευτελισμούς. Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά απαιτείται μια νέα γεωπολιτική στρατηγική. Το λέω δημοσίως εδώ και χρόνια», σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς, προσθέτοντας πως «ο πρωθυπουργός βέβαια όχι μόνον στηρίζει τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά συνεχίζει απτόητος στην ίδια γραμμή. Μην κάνετε λάθος, ίδια άποψη ακριβώς έχουν και οι δύο», επισήμανε, λέγοντας πως «το ζήσαμε. Τι ακολούθησε; Αντί ο πρωθυπουργός να προτάξει το εθνικό συμφέρον, βρήκε στη δική μου κριτική για τον Γεραπετρίτη την αφορμή που έψαχνε, για να ολοκληρώσει τη μετατροπή και της Νέας Δημοκρατίας από κόμμα αρχών σε κόμμα ιδιοκτήτη. Αλλά τα στόματα κανενός, και όχι μόνον το δικό μου, κανενός, δεν έχει ούτε το δικαίωμα ούτε και μπορεί να τα κλείσει».