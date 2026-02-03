Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός κλιμακώνοντας την επίθεση στην κυβέρνηση

«Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας», ανέφερε ο μεσσήνιος πολιτικός εξαπολύοντας μύδρους κατά του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού.

«Να υπάρξει μια νέα αρχή»

Μίλησε για εκτεταμένη αίσθηση διαφοράς, κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες και τόνισε πως η αλαζονεία της κυβέρνησης προωθεί το μήνυμα:«Μητσοτάκης ή χάος». Ανέφερε πως ο πρωθυπουργός «στοχεύει σε αποχή του κόσμου από τις κάλπες ελπίζοντας ότι έτσι μπορεί να διαπραγματευτεί το πολιτικό του μέλλον».

Είπε ακόμα πως «τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση την άνοιξε με διχαστικό τρόπο, απολύτως επικοινωνιακά».

<br />

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια νέα αρχή αλλά αυτό «απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας». Είπε πως «μια αναγέννηση της πατρίδας απαιτεί και κόπο και θυσίες, συνθέσεις και όχι διχασμό» και κάλεσε «να ξαναβρούμε τις αξίες μας».

Στην ίδια συνέντευξη δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του στα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος είπε όμως με νόημα «το σίγουρο είναι οτι τα σταθμίζω» και έχοντας το βαρύ πένθος της απώλειας της κόρης του, τόνισε «με πονάει πολύ η Λένα, λείπει κάθε μέρα». Συμπλήρωσε «μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι, μιλάω δημόσια, για την πατρίδα να ανησυχείτε. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι το πρόβλημα».

Το «καρφί» για τα ελληνοτουρκικά

Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει στα ελληνοτουρκικά με ένα ερώτημα: Είναι λογικό να αμφισβητείται στην πράξη η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα κι εμείς να μιλάμε για φιλία με τουρκία, να φανταζόμαστε ήρεμα νερά; Επίσης, συνυπέγραψε μέχρι κεραίας όσα χθες είπε από την Καλαμάτα ο Κώστας Καραμανλής.

«Συρόμαστε σε ένα διπλωματικό Savoir Vivre Γεραπετρίτη», είπε και ρώτησε ρητορικά: «Τι μπορείς να συζητήσεις με κάποιον που έχει μπει στην αυλή σου και ζητάει να τη μοιραστείτε;».

Διερωτήθηκε επίσης: «Έχουμε χάσει τη λογική μας και εγώ και ο κ. Καραμανλής και άλλοι;»

Ολομέτωπη επίθεση

Στο εσωτερικό μέτωπο τόνισε πως «η ακρίβεια είναι ανεξέλεγκτη, η στέγη πανάκριβη, εκπαιδευτικοί και γιατροί δεν βρίσκουν κατοικία» και με αφορμή την απάντηση της «θρασύτατης», όπως την χαρακτήρισε, βουλεύτριας της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου που είπε «το τζάμπα πέθανε» ο Αντώνης Σαμαράς σημείωσε πως «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης» και συμπλήρωσε πως «έχει επέλθει ψυχική ρηξη των νεοδημοκρατών με το σημερινό κόμμα».

Τάχθηκε κατά της συμφωνίας Mercosur και σχολίασε πως «με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γελάει όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη».

Για την οικονομία τόνισε πως αυτό που εφαρμόζεται «δεν είναι λαϊκός καπιταλισμός, είναι νεοφιλελευθερισμός για τους πολύ λίγους» και στηλίτευσε το γεγονός πως «έχουμε ρεκόρ υπουργών και υφυπουργών, ρεκόρ διαφήμισης για επιτελικό κράτος, ρεκόρ αυτοθαυμασμού» σημειώνοντας πως «δε θέλουμε άλλα τέτοια ρεκόρ».

Για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «την άνοιξε με διχαστικό τρόπο, απολύτως επικοινωνιακά».

Τέλος, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, απάντησε: «Η κ. Καρυστιανού έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα. Αυτό με ενώνει μαζί της είναι ο πόνος της απώλειας, σαν γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπική υπόθεση».