Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζει όλο της το πολιτικό κεφάλαιο, αλλά δυστυχώς και τις τύχες της χώρς, σε μία συγκεκριμένη γεωπολιτική επιλογή: την ταύτιση με την πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στην ομιλία του στη Βουλή, όπου συζητείται το θέμα της Ενεργειακής Συμφωνίας της Ελλάδας με την Κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ, ενώ υπογράμμισε πως «η χώρα μας εμφανίζεται ως υποτελής».

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση ενδίδει πλήρως στις πιέσεις των λόμπι των ορυκτών καυσίμων», ενώ αναρωτήθηκε αν «ταυτίζεται άραγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, που αποκάλεσε ‘κλιματική σέχτα’ τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια;».

Συμφωνία ως «διπλωματικό υποκατάστατο»

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε, μάλιστα, πως η συμφωνία αυτή «είναι και διπλωματικό υποκατάστατο» για την κυβέρνηση, σημειώνοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης ελπίζει ότι λειτουργεί ως έμμεση επιβεβαίωση της ελληνικής ΑΟΖ» και κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες ψευδαισθήσεις».

«Οι σημερινές παραχωρήσεις είναι όμως πολλαπλά προβληματικές. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι η χώρα μας πληρώνει ένα από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη και είναι από τις πλέον ευάλωτες στις αυξήσεις τιμών. Μπορούν αυτές οι συμβάσεις – έστω μεσομακροπρόθεσμα – να αλλάξουν αυτή την πραγματικότητα; Όχι. Γιατί δεν αλλάζουν το γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι ο πιο ακριβός διαμορφωτής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν αλλάζουν το ότι η Ελλάδα είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Και προσέθεσε: «Τι συνθήκες έρχονται να διαμορφώσουν οι εξορύξεις; Να μείνουμε καθηλωμένοι σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα, που είναι πανάκριβο, που εξαρτάται από διεθνείς κρίσεις, που αλλάζει με βάση γεωπολιτικές εντάσεις, που είναι ξεπερασμένο και ασύμβατο με τις δεσμεύσεις για το κλίμα. Να βαθύνει, δηλαδή, η εξάρτηση».

Για να υπογραμμίσει πως «δεν θα ακουστεί πουθενά ότι κι αν βρεθούν κοιτάσματα, δεν σημαίνει ότι η χώρα θα γίνει ξαφνικά ζάμπλουτη. Γιατί κάθε άνθρωπος με στοιχειώδη γνώση γνωρίζει ότι όλα εξαρτώνται από το μέγεθος του κοιτάσματος, τις διεθνείς τιμές ενέργειας, το κόστος εξόρυξης και βεβαίως τα δικαιώματα (royalties) που θα εισπράξει η χώρα. Ψιλά γράμματα αυτά όμως για την επικοινωνιακή φούσκα της ΝΔ», σχολίασε.

«Η εξόρυξη δεν εγγυάται φθηνή ενέργεια για τη χώρα»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε, επίσης, ότι «η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων προϋποθέτει την ανάπτυξη στρατιωτικής ισχύος για την υπεράσπισή τους. Και αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάλυση δυνητικού κόστους και οφέλους για μια κοινωνία που θα κληθεί σε τελική ανάλυση να υπερασπιστεί τα κέρδη μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων. Τι θυμίζουν όλα αυτά; Θυμίζουν έντονα Μέση Ανατολή!», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «και με αμιγώς οικονομικούς όρους να το δει κανείς, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, οι τιμές του φυσικού αερίου καθορίζονται από τις διεθνείς αγορές. Ούτε η Ελλάδα, λοιπόν, θα έχει κάποια προνομιακή πρόσβαση εφόσον υπάρξει βιώσιμο κοίτασμα, ούτε η εξόρυξη εγγυάται φθηνή ενέργεια για τη χώρα».

«Σήμερα, αντί να συζητάμε την ανακύκλωση της ενεργειακής αρχιτεκτονικής της χώρας γύρω από το αέριο, θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα αντιμετωπιστεί η νέα ενεργειακή κρίση που είναι ήδη εδώ, ελάχιστο καιρό μετά την κρίση του 2022-23 που έχει αφήσει πληγές. Και θα έπρεπε, κύριοι της κυβέρνησης, να έχετε έρθει εδώ να μας πείτε με ποιο σχέδιο θα πάτε στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας. Θα διεκδικήσετε αλλαγές στην οριακή τιμή συστήματος; Η φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ τιμολογείται με βάση το ακριβό φυσικό αέριο. Θα προτείνετε τον διαχωρισμό της αγοράς αερίου, ώστε η φτηνή παραγωγή ΑΠΕ να μην χρεώνεται σαν ακριβό αέριο; Θα βάλετε ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου για να παταχθεί η ακρίβεια ή θα μείνετε στα δήθεν μέτρα που ανακοινώσατε χθες;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Πώς θα πουλήσει ο Μητσοτάκης κάθετο διάδρομο και χώρα-κόμβο με καθαρή ενέργεια;»

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε πως «στόχος πρέπει να είναι η ενεργειακή δημοκρατία. Η αυτάρκεια. Η ενεργειακή ασφάλεια», εξηγώντας πως αυτό θα επιτευχθεί «με επένδυση σε δίκτυα. Σε ψηφιοποίηση που επιτρέπει να ελεγχθεί η μεταβλητότητα των ΑΠΕ. Σε μπαταρίες αποθήκευσης».

Και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Βέβαια, με καθαρή και φτηνή ενέργεια πώς να πουλήσει ο κ. Μητσοτάκης κάθετο διάδρομο και χώρα-κόμβο; Γιατί όλη η συζήτηση περί κάθετου διαδρόμου προϋποθέτει την ύπαρξη φυσικού αερίου. Να λέτε και καμιά αλήθεια όμως. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κανέναν τέτοιο διάδρομο και για τις άπειρες επενδύσεις που απαιτεί. Οπότε προσπαθείτε να συντηρήσετε ένα αόριστο ενδιαφέρον των πολυεθνικών να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της Ανατολικής Ευρώπης με αέριο αμερικανικών συμφερόντων, αν και εφόσον υπάρξει όλη η υποδομή έτοιμη. Ζήσε Μάη μου, δηλαδή!».

«Το δυστύχημα είναι ότι η χώρα, σε αυτές τις πολύ απαιτητικές συνθήκες, δεν έχει πραγματική εθνική ενεργειακή πολιτική. Όπου φυσάει ο άνεμος. Αλλά ο άνεμος των μεγάλων πολυεθνικών οικονομικών συμφερόντων», ανέφερε επίσης, επισημαίνοντας πως «ο δήθεν ‘πράσινος’ κ. Μητσοτάκης, από τη μία μας μιλάει για διείσδυση των ΑΠΕ και ενεργειακή αυτονομία. Και ταυτόχρονα, ενδίδει άνευ όρων στο φυσικό αέριο, σε νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων, υιοθετεί πλέον πλήρως το τραμπικό drill, baby, drill!».

«Πότε γίναμε φίλοι της πυρηνικής ενέργειας;»

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Μητσοτάκη για την πυρηνική ενέργεια, ο Αλέξης Χαρίτσης υπενθύμισε πως «στο Παρίσι ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να πετύχει στρατηγική αυτονομία και απανθρακοποίηση χωρίς την πυρηνική ενέργεια. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ελλάδα ως ‘φίλη της πυρηνικής ενέργειας’ – δεν ξέρω πότε γίναμε φίλοι της πυρηνικής ενέργειας», σχολίασε για να προσθέσει πως ο πρωθυπουργός «ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διερευνήσει την ένταξή της στο ενεργειακό της μείγμα μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων».

«Έχετε ακούσει καθόλου τι λέει η κοινωνία εκεί έξω;», ρώτησε την κυβέρνηση ο Αλέξης Χαρίτσης και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα που συγκρούστηκαν δυο τραίνα κινούμενα αντίθετα στην ίδια γραμμή, ο Μητσοτάκης μάς λέει ότι θα φέρει πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αυτό λέει».

«Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια»

«Αλήθεια, κύριοι της κυβέρνησης, γιατί συζητάτε για πυρηνική ενέργεια; Η χώρα έχει από το υψηλότερο ηλιακό και αιολικό δυναμικό στην Ευρώπη και επιμένει να μην επενδύει σε δίκτυα, αποθήκευση, διασυνδέσεις, έξυπνη διαχείριση ενέργειας που μπορούν να την κάνουν αξιόπιστη και ασφαλή ενεργειακά. Αυτά θα έπρεπε να συγκροτούν την ενεργειακή μας στρατηγική. Γιατί θυμηθήκαμε ξαφνικά ότι δεν μπορεί να γίνει μετάβαση χωρίς την πυρηνική ενέργεια;», αναρωτήθηκε και τόνισε πως «αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι παντελώς αναξιόπιστος. Είναι αυτός που το 2021 δήλωνε κατηγορηματικά αντίθετος στην πυρηνική ενέργεια. Και σήμερα, στροφή 180 μοιρών».

«Η στιγμή δεν είναι ουδέτερη. Βρισκόμαστε μπροστά σε επιλογές ζωτικής σημασίας για τη χώρα: στην ενέργεια, στη γεωπολιτική και στην άμυνα. Και η κυβέρνηση φαίνεται να επιλέγει το πιο επικίνδυνο μονοπάτι: εξάρτηση στο ενεργειακό πεδίο, υποτέλεια στο γεωπολιτικό και σιωπή στο στρατηγικό. Σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της Ευρώπης, η Ελλάδα δεν μπορεί να πορεύεται χωρίς σχέδιο. Και κυρίως δεν μπορεί να κάνει επικίνδυνες επιλογές. Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια. Χρειάζεται να σταθεί αταλάντευτα στο πλευρό του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης. Και φυσικά χρειάζεται μια ισχυρή πρόταση για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας σε ενέργεια και τρόφιμα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, προφανώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλλαγή πολιτικής. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή», σημείωσε καταληκτικά ο Αλέξης Χαρίτσης.