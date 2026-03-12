«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες
«Η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πλασιέ ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή
- Πιο κοντά στο πρώτο χάπι για την υπνική άπνοια
- Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
- Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
- Ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι Ουκρανοί απείλησαν την οικογένειά του, καθώς εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία
Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή όπου συζητείται το θέμα της Ενεργειακής Συμφωνίας της Ελλάδας με την Κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου.
Ο Σωκράτης Φάμελλος κατέκρινε εκ νέου τα κυβερνητικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για πλαφόν στα καύσιμα και επανέλαβε τις διατυπωμένες και κατατεθειμένες στη Βουλή προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι και «στον τομέα της ενέργειας το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση για το καλό των πολιτών και της χώρας».
«Είναι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της ακρίβειας .Με τα μέτρα σας το κόστος θα πληρώσουν και πάλι οι πολίτες» σημείωσε ανεβάζοντας τους τόνους.
Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι στην αγορά και να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις όσων κερδοσκοπούν και πρόσθεσε ότι «δεν ακουμπάτε τις εταιρείες διύλισης».
Αναφορικά με τη συμφωνία, είπε ότι «είναι ψέματα οι μεγάλες υποσχέσεις της κυβέρνησης για τα έσοδα που θα προκύψουν για τη χώρα μας από αυτές τις συμφωνίες, όπως ψέματα είναι και οι υποσχέσεις για γεωπολιτική ενδυνάμωση της Ελλάδας».
Σε άλλο σημείο αναρωτήθηκε λέγοντας. «Είναι δυνατόν να επηρεάζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από εταιρείες που λειτουργούν με βάση μόνο το κέρδος; Επειδή εσείς δεν κάνετε εξωτερική πολιτική; Μας μιλάτε εσείς για κυριαρχικά δικαιώματα, όταν δεν κάνετε τίποτα για το καλώδιο στην Κάσο;»
Και συνέχισε τονίζοντας: «Αφού είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα αυτές οι συμβάσεις, όπως υποστηρίζετε, γιατί είχατε στο συρτάρι τις συμβάσεις με την Exon που είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019; Αυτές τότε δεν ήταν ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα; ».
Στη σημερινή συγκυρία, συνέχισε ο κ. Φάμελλος, είναι πολύ σημαντική η δημιουργία ενός αντιπολεμικού μετώπου.
«Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας απέναντι στον πόλεμο.
- Τι γίνεται με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στην Αθήνα σε περίπτωση πρόκρισής τους στους «8»
- Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ΔΕΥΑ Τρικκαίων και Καβάλας
- Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
- Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
- Φουρνιέ: «Το 2024 σκέφτηκα να αποσυρθώ – Ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα»
- Σε εξέλιξη η πρωτοβουλία στο πεδίο «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
- Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
- ΕΕ: Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» – Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις