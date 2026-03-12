«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες

Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή όπου συζητείται το θέμα της Ενεργειακής Συμφωνίας της Ελλάδας με την Κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατέκρινε εκ νέου τα κυβερνητικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για πλαφόν στα καύσιμα και επανέλαβε τις διατυπωμένες και κατατεθειμένες στη Βουλή προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι και «στον τομέα της ενέργειας το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση για το καλό των πολιτών και της χώρας».

«Είναι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της ακρίβειας .Με τα μέτρα σας το κόστος θα πληρώσουν και πάλι οι πολίτες» σημείωσε ανεβάζοντας τους τόνους.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι στην αγορά και να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις όσων κερδοσκοπούν και πρόσθεσε ότι «δεν ακουμπάτε τις εταιρείες διύλισης».

Αναφορικά με τη συμφωνία, είπε ότι «είναι ψέματα οι μεγάλες υποσχέσεις της κυβέρνησης για τα έσοδα που θα προκύψουν για τη χώρα μας από αυτές τις συμφωνίες, όπως ψέματα είναι και οι υποσχέσεις για γεωπολιτική ενδυνάμωση της Ελλάδας».

Σε άλλο σημείο αναρωτήθηκε λέγοντας. «Είναι δυνατόν να επηρεάζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από εταιρείες που λειτουργούν με βάση μόνο το κέρδος; Επειδή εσείς δεν κάνετε εξωτερική πολιτική; Μας μιλάτε εσείς για κυριαρχικά δικαιώματα, όταν δεν κάνετε τίποτα για το καλώδιο στην Κάσο;»

Και συνέχισε τονίζοντας: «Αφού είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα αυτές οι συμβάσεις, όπως υποστηρίζετε, γιατί είχατε στο συρτάρι τις συμβάσεις με την Exon που είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019; Αυτές τότε δεν ήταν ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα; ».

Στη σημερινή συγκυρία, συνέχισε ο κ. Φάμελλος, είναι πολύ σημαντική η δημιουργία ενός αντιπολεμικού μετώπου.

«Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας απέναντι στον πόλεμο.