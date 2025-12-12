Την πρώτη κόντρα επί του προϋπολογισμού για το 2026, το σύνολο του οποίου συζητείται και ψηφίζεται μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, είχαν στη Βουλή, ο υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Πιερρακάκης που μπήκε με πανηγυρικό τόνο λόγω της εκλογής του στη θέση του προέδρου του Eurogroup, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους υπουργούς και χειροκροτήθηκε από τους βουλευτές της ΝΔ.

Επιστροφή από τις Βρυξέλλες

«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο και μια κυβέρνηση. Ανήκει στην Ελλάδα και τους πολίτες που άντεξαν ακόμα και όταν προβλέψεις δεν ήταν αισιόδοξες. Η εκλογή είναι πρωτίστως μια νίκη της πατρίδας μας. Η ίδια η παραμονή της χώρας στο ευρώ τέθηκε υπό αμφισβήτηση από επικίνδυνα πειράματα. Όμως η κοινωνία άντεξε με αξιοσημείωτη αντοχή. Σήμερα κερδίζει μέρα την ημέρα την εμπιστοσύνη της Ευρώπης», είπε αρχικά ο υπουργός

Και πρόσθεσε: «οι στιγμές στις Βρυξέλλες ήταν φορτισμένες. Εικόνες μπροστά μου ανθρώπων που γονάτισαν, που αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα και ενός πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε την διαφορά για την Ελλάδα», είπε αρχικά ο κ. Πιερρακάκης και συνέχισε αναλύοντας τα δημοσιονομικά μεγέθη παρουσιάζοντας μια μάλλον αισιόδοξη εικόνα για την ελληνική οικονομία, σπεύδοντας να αναφωνήσει πως: «η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα των τελευταίων δεκαετιών» αλλά και ότι «ο προϋπολογισμός δεν αφορά μόνο το επόμενο έτος αλλά που θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα στο τέλος δεκαετίας».

Κόντρα με Φάμελλο στη Βουλή

Μετά την πρωτολογία του υπουργού τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος επιτέθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στηλιτεύοντας τα υπερκέρδη των τραπεζών, της ΔΕΗ και τα υπερπλεονάσματα.

«Δυστυχώς είστε υπουργός σε μια χώρα που πλήττεται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Πρέπει να απολογηθείτε γι’ αυτό», είπε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε: «είστε υπεύθυνος κ. Πιερρακάκη επειδή έχουν φύγει από αγορά 5,5-6 δισ. ευρώ».

«Μου γεννήθηκαν απορίες με αυτά που είπατε παρά μου λύσατε. Καταγγείλατε γερμανική πολιτική όταν ο υπουργός είναι σοσιαλδημοκράτης και απ’ ότι θυμάται ο κ. Τσίπρας συμμετείχε ως παρατηρητής στους σοσιαλδημοκράτης», απάντησε με νόημα ο κ. Πιερρακάκης ο οποίος κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει προτάσεις για το πως θα διατεθούν τα διαθέσιμα χρήματα του προϋπολογισμού.

«Περιμένω από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πει πότε και ποιους θα φορολογήσει», είπε με τον κ. Φάμελλο να επανέρχεται: «μη κρύβεστε πίσω από τον δημοσιονομικό κόφτη. Επειδή μας είπατε που θα βρούμε τα λεφτά. Έχετε 1,7δισ. ευρώ γιατί επιλέξατε να μην εισπράξετε τους φόρους από τους πολύ πλούσιους; Να φορολογήσουμε μερίσματα που είναι 4 δισ. στον μέσο όρο της ΕΕ; Είναι παραμυθάκι και καραμέλα ότι δεν έχετε έσοδα. Η κάθε χώρα μετριέται με τις πολιτικές της. Είστε υπόλογοι γιατί φορολογείται ο λαός και κάνουν πάρτι οι γαλάζιες ακρίδες».

Γερουλάνος, Καραθανασόπουλος, Ηλιόπουλος

«Οτιδήποτε αναδεικνύει την Ελλάδα είναι πάνω από κόμματα και πολύ σημαντικό», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος και εξήγησε πως υπάρχουν σειρά προκλήσεων στην Ευρώπη που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο υπουργός και εχθρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς.

«Αν έχετε σκεφτεί ότι η θέση που αναλαμβάνετε μπορεί να βοηθήσει τη χώρα. Θα μοιράζετε το χρόνο σας πια αλλά η Ελλάδα χρειάζεται υπουργό για τις τεράστιες ανισότητες, το Ταμείο Ανάκαμψης που μοιάζει να δυσκολεύεται να πετύχει τους στόχους του, όπως και το υπερταμείο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξέρετε πως θα χειριστείτε το χρόνο», είπε.

«Μιλήσατε για διακρίσεις μεταξύ βορρά και νότου. Δεν είναι θέμα διακρίσεων αλλά οι επιπτώσεις της ανισόμετρης καπιταλιστικής ανάπτυξης», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ με τον Νάσο Ηλιόπουλο της ΝΕΑΡ να υπογραμμίζει: «Η Ευρώπη έκανε το deal του αιώνα να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες και θα πάρουμε ακριβότερο LNG. Συγνώμη αν χαλάμε την εθνική χαρά αλλά ο κ. Πιερρακάκης θα διεκδικήσει κάτι σε αυτά; Δεν ξέρω τι έχει να περιμένει η χώρα από ένα λίγο πιο δεξιό Ντάισελμπλουμ».