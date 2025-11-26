Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή

Με πολιτικά μηνύματα πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Νοεμβρίου 2025 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, μια συνεδρίαση που κυρίως εστίασε στα αποτελέσματα των θεσμικών επαφών της Εκτελεστικής Επιτροπής με την πολιτική ηγεσία και τα κόμματα καθώς και στη προετοιμασία για τις επικείμενες δράσεις ενόψει της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής με τον Πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά κόμματα, στο πλαίσιο της διεκδίκησης ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων στα κρίσιμα οικονομικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημείωσε τη θετική ανταπόκριση του Προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος δεσμεύθηκε να ενημερώσει τη Διάσκεψη των Προέδρων και να προωθήσει τα ζητήματα που έθεσε η ΚΕΔΕ.

Ο κ. Κυρίζογλου ανακοίνωσε επίσης τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινοβουλευτικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν θετικά (ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στη συνάντηση με τη Νέα Δημοκρατία υπήρξε η διαβεβαίωση ότι τα οικονομικά στοιχεία σχετικά με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων, που παρέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Συγκέντρωση Δήμων στη Βουλή – 16 Δεκεμβρίου 2025, 12:00

Σε εφαρμογή της απόφασης του τακτικού Συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης(6-8/11/2025), η ΚΕΔΕ καλεί όλους τους Αυτοδιοικητικούς της χώρας σε συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή των Ελλήνων στις 16 Δεκεμβρίου ώρα 12:00.

Την επόμενη ημέρα(17/12/2025 και από ώρα 09.30 έως 14.30) θα λάβει χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ με θέμα «Ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ζήτημα σχετικά με το Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ

Ο κ. Κυρίζογλου ανέδειξε με έντονο τρόπο το σοβαρό ζήτημα που προκύπτει από το άρθρο 106 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να κατέχουν θέσεις αιρετών στην Αυτοδιοίκηση. Υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη συνεννόηση με την ΚΕΔΕ και ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να διατυπώσει ξεκάθαρη αντίθεση και να απαιτήσει την εξαίρεση των συγκεκριμένων αιρετών – αίτημα που έγινε ομόφωνα αποδεκτό.

Τέλος, Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την αντίθεση στις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

*πηγή φωτογραφιών, ΚΕΔΕ