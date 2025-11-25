Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

Την ανάγκη ύπαρξης σεβασμού προς την Αυτοδιοίκηση υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

«Όπως είπα και στην Αλεξανδρούπολη, στο συνέδριό σας, για εμάς πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην Αυτοδιοίκηση και τους αυτοδιοικητικούς. Αυτό μεταφράζεται με μία Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το ‘μακρύ χέρι’ του εκάστοτε Μαξίμου, αλλά σε μία Αυτοδιοίκηση που έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην εισαγωγική τοποθέτησή του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «προφανέστατα» το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με όλα αυτά που συζητάει η κυβέρνηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, προσθέτοντας πως «για εμάς είναι προτεραιότητα το ενεργειακό ζήτημα, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές δημοσίως. Πρέπει επιτέλους να πάμε στα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε δήμους, ώστε να πέσει το κόστος λειτουργίας και να έχει ο πολίτης χαμηλότερου κόστους υπηρεσίες. Και, βέβαια, πρέπει κάθε αρμοδιότητα που έρχεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει και τους ανάλογους πόρους».

«Το ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες»

«Συμφωνούμε, και το έχουμε συζητήσει με πολλούς από εσάς, να υπάρχει και η πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ. Ένα μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει, δημιουργώντας μία μακροπρόθεσμη κουλτούρα σε ζητήματα διαχείρισης τοπικών φόρων με το βλέμμα στο μέλλον και σε άλλα μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να κάνουμε τομές. Τομές, που σήμερα δεν βλέπω να συζητά και να έχει στην προτεραιότητά της η κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Εξέφρασε μάλιστα τη χαρά του για την παρουσία των Πάρη Κουκουλόπουλου, πρώην προέδρου της ΚΕΔΕ, που, όπως επισήμανε, «μαζί με τον Κώστα Ασκούνη, είχαν θητεύσει και σε δύσκολες στιγμές προσπάθησαν, με έναν λόγο ρεαλιστικό, ορθολογικό και αντιπολιτευτικό να βρίσκουν πάντα συναινέσεις προς όφελος του πολίτη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στη συνάντηση,εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο Παναγιώτης Δουδωνής υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών, ο Πάρις Κουκουλόπουλος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών, ο Κώστας Τριαντάφυλλος γραμματέας Τομέα Αυτοδιοίκησης και ο Γιώργος Παλαιοδήμος γραμματέας Τομέα Οικονομικών.