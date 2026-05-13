Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς υπερασπίστηκε την Τρίτη 12 Μαΐου τις δικαστικές κλητεύσεις που επιδόθηκαν σε δημοσιογράφους για να αναγκαστούν να παραδώσουν στις αρχές έγγραφα και αρχεία και να αποκαλύψουν τις πηγές τους, στο πλαίσιο ερευνών για διαρροές απορρήτων.

Ο Μπλανς δεν ανέφερε καμία έκδοση ονομαστικά σε ανάρτησή του στο X, αλλά οι δηλώσεις του ήρθαν μία μέρα αφότου η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι είχε λάβει κλήσεις από το μεγάλο δικαστικό σώμα για τα αρχεία των δημοσιογράφων της που συμμετείχαν στην κάλυψη του πολέμου κατά του Ιράν.

«Η δίωξη των διαρροών που μοιράζονται τα μυστικά της χώρας μας με δημοσιογράφους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και τις ζωές των στρατιωτών μας, αποτελεί προτεραιότητα για την παρούσα κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπλανς.

«Οποιοσδήποτε μάρτυρας, είτε είναι δημοσιογράφος είτε όχι, που διαθέτει πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους εγκληματίες δεν πρέπει να εκπλαγεί αν λάβει κλήτευση σχετικά με την παράνομη διαρροή απόρρητου υλικού», πρόσθεσε.

Οι συνεχείς επιθέσεις του Τραμπ στα ΜΜΕ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – επίσης χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης – επέκρινε την Τρίτη την κάλυψη του πολέμου σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Όταν τα ψεύτικα νέα λένε ότι ο ιρανικός εχθρός τα πάει καλά, στρατιωτικά, εναντίον μας, αυτό είναι ουσιαστικά ΠΡΟΔΟΣΙΑ, καθώς είναι μια τόσο ψευδής, και μάλιστα παράλογη, δήλωση», δήλωσε ο Τραμπ.

President Trump says that anyone reporting that Iran is doing well militarily is committing "virtual TREASON" and "aiding and abetting the enemy!"

«Βοηθούν και υποθάλπουν τον εχθρό! Το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν στο Ιράν ψευδείς ελπίδες, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν», είπε. «Αυτοί είναι Αμερικανοί δειλοί που ποντάρουν εναντίον της χώρας μας».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους και στον αυστηρό περιορισμό της χρήσης κλήσεων σε δικαστήριο.

Εδώ και χρόνια, ο Τραμπ έχει μια εχθρική σχέση με μεγάλα τμήματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, χλευάζοντας τακτικά ορισμένα μέσα ως «ψεύτικες ειδήσεις» και καταθέτοντας πολυάριθμες αγωγές.

Σύμφωνα με το Journal, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε μια «επιθετική εκστρατεία» για να διερευνήσει διαρροές στα ΜΜΕ, αφού ο Τραμπ παραπονέθηκε στον Μπλανς, τον πρώην προσωπικό του δικηγόρο, για την κάλυψη του πολέμου με το Ιράν.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Τραμπ έδωσε στη Μπλανς μια στοίβα άρθρων που θεωρούσε ότι απειλούσαν την εθνική ασφάλεια, με μια αυτοκόλλητη σημείωση που έγραφε «προδοσία».

Το Journal ανέφερε τον Άσοκ Σίνχα, διευθυντή επικοινωνίας της Dow Jones, η οποία εκδίδει την εφημερίδα, να δηλώνει ότι οι κλήσεις σε δικαστήριο «αποτελούν επίθεση κατά της συνταγματικά προστατευόμενης συλλογής ειδήσεων».

«Θα αντιταχθούμε σθεναρά σε αυτή την προσπάθεια καταστολής και εκφοβισμού της ουσιαστικής δημοσιογραφίας», δήλωσε ο Σίνχα.

Τον Ιανουάριο, πράκτορες του FBI, στο πλαίσιο έρευνας για διαρροή απόρρητων πληροφοριών, έκαναν έφοδο στο σπίτι μιας δημοσιογράφου της Washington Post και κατάσχεσαν τις ηλεκτρονικές συσκευές της, σε μια ενέργεια που η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων χαρακτήρισε «εξαιρετικά ασυνήθιστη».