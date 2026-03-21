Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε χθες Παρασκευή την περιοριστική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ σε ό,τι αφορά την πρόσβαση του Τύπου στο Πεντάγωνο, με την εφαρμογή της οποίας οι δημοσιογράφοι κινδύνευαν να χαρακτηριστούν «κίνδυνος για την ασφάλεια» εάν αναζητούσαν πληροφορίες που δεν έχουν εγκριθεί για δημοσιοποίηση (στη φωτογραφία του Reuters/Kylie Cooper, επάνω, είσοδος στο κτίριο των New York Times στο Μανχάταν).

Η αγωγή που κατέθεσε η εφημερίδα New York Times στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον ανέφερε ότι οι αλλαγές πολιτικής από το υπουργείο Αμυνας πέρυσι του έδωσαν το ελεύθερο να απαγορεύει την κάλυψη σε δημοσιογράφους και ειδησεογραφικά μέσα που δεν του είναι αρεστά, παραβιάζοντας τις συνταγματικές διατάξεις για την ελευθερία του λόγου και τη δίκαιη διαδικασία.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόταν ότι η πολιτική αυτή είναι λογική και αναγκαία για την προστασία του στρατού.

Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν υπό τον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον Οκτώβριο του 2025 ορίζουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να θεωρηθούν «κίνδυνος» για την ασφάλεια και να ανακληθούν οι διαπιστεύσεις τους εάν παροτρύνουν μη εξουσιοδοτημένο στρατιωτικό προσωπικό να αποκαλύψει διαβαθμισμένες — και σε ορισμένες περιπτώσεις μη διαβαθμισμένες — πληροφορίες.

Από τα 56 ειδησεογραφικά μέσα στην Ενωση Ανταποκριτών του Πενταγώνου, μόνο ένα συμφώνησε να υπογράψει την αποδοχή της νέας πολιτικής, σύμφωνα με την αγωγή των Times. Οι δημοσιογράφοι που δεν υπέγραψαν παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους.

Μη κολακευτική κάλυψη

Το Πεντάγωνο συγκρότησε ένα νέο σώμα ανταποκριτών αποτελούμενο από μέσα ενημέρωσης και πρόσωπα φιλικά διακείμενα στον Τραμπ μετά την «έξοδο» των δημοσιογράφων, γεγονός που οι Times χαρακτήρισαν ως απόδειξη ότι η πολιτική στοχεύει στην καταστολή της μη κολακευτικής κάλυψης.

Σε εκκρεμότητα παραμένει άλλη μία αγωγή, του Associated Press (AP) για την απομάκρυνσή του από το σώμα ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, επειδή το ειδησεογραφικό πρακτορείο αποφάσισε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την καθιερωμένη ονομασία «Κόλπος του Μεξικού», αντί για «Κόλπος της Αμερικής», όπως τον μετονόμασε ο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ