ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.
Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε χθες Τετάρτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια εφόδου στο σπίτι μιας ρεπόρτερ της εφημερίδας Washington Post (στη φωτογραφία του Reuters/Gary Cameron, επάνω, το λογότυπο της εφημερίδας στο γραφείο σύνταξης στην Ουάσιγκτον).
«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης (…) ωσότου το δικαστήριο να εγκρίνει την εξέτασή τους», εξήγησε ο δικαστής Γουίλιαμ Πόρτερ στην απόφασή του, αναφερόμενος σε εν εξελίξει αντιδικία για την έφοδο.
Η δημοσιογράφος της Washington Post Χάνα Νέιτανσον βρέθηκε αντιμέτωπη με σπάνια έφοδο την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι της, σε προάστιο της αμερικανικής πρωτεύουσας.
Η έφοδος έγινε στο πλαίσιο έρευνας για τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια».
Αν και δεν είναι ασυνήθιστο πράκτορες του FBI να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τις πηγές διαρροών σε δημοσιογράφους που φέρνουν στο φως ευαίσθητες πληροφορίες, είναι αντίθετα «πολύ ασυνήθιστο και επιθετικό από πλευράς των δυνάμεων επιβολής της τάξης να κάνουν έφοδο στο σπίτι οποιουδήποτε δημοσιογράφου», σχολίασε η εφημερίδα.
Κατασχέθηκαν το τηλέφωνο της ρεπόρτερ, δυο φορητοί υπολογιστές της και ρολόι Garmin, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η Washington Post «απαίτησε το δικαστήριο να δώσει εντολή να επιστραφούν αμέσως όλες οι συσκευές και να εμποδιστεί η χρησιμοποίησή τους» από τις αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
«Νέα ομαλότητα» η λογοκρισία
«Κάθε άλλη απόφαση θα ενεθάρρυνε μελλοντικές εφόδους εναντίον συντακτών και θα μετέτρεπε σε νέα ομαλότητα τη λογοκρισία μέσω ενταλμάτων ερεύνης», πρόσθεσε.
Η Χάνα Νέιτανσον έκανε το τελευταίο διάστημα ρεπορτάζ για τους δημόσιους λειτουργούς του ομοσπονδιακού κράτους — χιλιάδες από τους οποίους βρέθηκαν αντιμέτωποι με θύελλα την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι πράκτορες της είπαν πως δεν είναι εκείνη ο στόχος της έρευνάς τους, αλλά ο Αουρέλιο Πέρες-Λουγκόνες, διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής σε εταιρεία του Μέριλαντ, υπεργολάβο του κράτους, που κατηγορείται ότι συμβουλεύτηκε και τύπωσε ή κράτησε ψηφιακά αντίτυπα απόρρητων εγγράφων χωρίς να έχει άδεια χειρισμού, πάντα κατά την Washington Post.
