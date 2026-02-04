Εκνευρισμένος από τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου του CNN, Kaitlan Collins, για τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ την επέπληξε γιατί δεν είναι… αρκετά χαμογελαστή όταν τον συναντά.

Η Collins ξεκίνησε τις ερωτήσεις της επισημαίνοντας τις προσπάθειες του Τραμπ να παρουσιάσει ότι οι νέες αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως με τη δημοσίευση αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν αφορούν μόνο τους Δημοκρατικούς, ενώ αποκαλύπτονται επίσης στενοί δεσμοί του χρηματιστή και καταδικασμένου μαστροπού με δύο από τους συμμάχους του προέδρου, του Έλον Μασκ και του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

Ο Τραμπ σήκωσε τους ώμους του απαξιωτικά καθώς η Collins ανέφερε τον Μασκ και τον Λούτνικ και είπε ότι δεν είχε διαβάσει τα email που αντάλλασσαν με τον Έπσταϊν, με τον οποίο ήταν επίσης φίλος για 17 χρόνια. «Είμαι σίγουρος ότι είναι καλά», είπε ο Τραμπ, «αλλιώς θα υπήρχαν πρωτοσέλιδα». Βέβαια υπήρξαν πράγματι πρωτοσέλιδα για αποκαλύψεις ότι ο Μασκ και ο Λούτνικ φαίνεται να είχαν στενότερες σχέσεις με τον Έπσταϊν από αυτές που αρχικά υποστήριζαν.

Να αλλάξουμε θέμα

Όταν η Collins σημείωσε ότι «πολλές γυναίκες που είναι επιζήσασες του Έπσταϊν είναι δυσαρεστημένες» με τον τρόπο που το υπουργείο Δικαιοσύνης κράτησε κρυφά τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του ότι «ολόκληρες οι συνεντεύξεις μαρτύρων είναι εντελώς διαγραμμένες», ο Τραμπ προσπάθησε να τερματίσει τη συζήτηση λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι πραγματικά καιρός η χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, τώρα που δεν αποκαλύφθηκε τίποτα για μένα».

«Αλλά τι θα λέγατε σε όσους αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαιωθεί, κύριε Πρόεδρε;», επέμεινε η Collins για να λάβει την υποτιμητική και σεξιστική απάντηση του προέδρου.

«Τι είπατε; Ξέρετε, είστε η χειρότερη δημοσιογράφος. Ξέρεις, είναι μια νεαρή γυναίκα. Δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς. Σε ξέρω δέκα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό σου» είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους ομοϊδεάτους του Ρεπουμπλικανούς που στέκονταν γύρω του στο Οβάλ Γραφείο

«Λοιπόν», παρενέβη η Κόλινς, «σας ρωτάω για τις επιζήσασες της κακοποίησης του Τζέφρι Έπσταϊν, κύριε Πρόεδρε» με τον Τραμπ να συνεχίζει στον ίδιο οργισμένο τόνο «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια. Και είστε μια πολύ ανέντιμη οργάνωση (σ.σ. αναφέρεται στο CNN), και θα έπρεπε να ντρέπεστε για εσάς».