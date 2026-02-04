Τραμπ: Νέα επίθεση σε δημοσιογράφο του CNN που τον ρώτησε για τον Έπσταϊν – «Είσαι η χειρότερη, δεν χαμογελάς»
Ο Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του CNN, Kaitlan Collins, κάνοντάς μάλιστα παρατήρηση... γιατί δεν είναι χαμογελαστή
- Φρίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε 15χρονο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο και τραβούσε βίντεο
- Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού
- Τεράστια πυρκαγιά στις Φιλιππίνες – Στάχτη 1.000 σπίτια
- HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
Εκνευρισμένος από τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου του CNN, Kaitlan Collins, για τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ την επέπληξε γιατί δεν είναι… αρκετά χαμογελαστή όταν τον συναντά.
Η Collins ξεκίνησε τις ερωτήσεις της επισημαίνοντας τις προσπάθειες του Τραμπ να παρουσιάσει ότι οι νέες αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως με τη δημοσίευση αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν αφορούν μόνο τους Δημοκρατικούς, ενώ αποκαλύπτονται επίσης στενοί δεσμοί του χρηματιστή και καταδικασμένου μαστροπού με δύο από τους συμμάχους του προέδρου, του Έλον Μασκ και του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.
Ο Τραμπ σήκωσε τους ώμους του απαξιωτικά καθώς η Collins ανέφερε τον Μασκ και τον Λούτνικ και είπε ότι δεν είχε διαβάσει τα email που αντάλλασσαν με τον Έπσταϊν, με τον οποίο ήταν επίσης φίλος για 17 χρόνια. «Είμαι σίγουρος ότι είναι καλά», είπε ο Τραμπ, «αλλιώς θα υπήρχαν πρωτοσέλιδα». Βέβαια υπήρξαν πράγματι πρωτοσέλιδα για αποκαλύψεις ότι ο Μασκ και ο Λούτνικ φαίνεται να είχαν στενότερες σχέσεις με τον Έπσταϊν από αυτές που αρχικά υποστήριζαν.
Να αλλάξουμε θέμα
Όταν η Collins σημείωσε ότι «πολλές γυναίκες που είναι επιζήσασες του Έπσταϊν είναι δυσαρεστημένες» με τον τρόπο που το υπουργείο Δικαιοσύνης κράτησε κρυφά τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του ότι «ολόκληρες οι συνεντεύξεις μαρτύρων είναι εντελώς διαγραμμένες», ο Τραμπ προσπάθησε να τερματίσει τη συζήτηση λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι πραγματικά καιρός η χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, τώρα που δεν αποκαλύφθηκε τίποτα για μένα».
«Αλλά τι θα λέγατε σε όσους αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαιωθεί, κύριε Πρόεδρε;», επέμεινε η Collins για να λάβει την υποτιμητική και σεξιστική απάντηση του προέδρου.
«Τι είπατε; Ξέρετε, είστε η χειρότερη δημοσιογράφος. Ξέρεις, είναι μια νεαρή γυναίκα. Δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς. Σε ξέρω δέκα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό σου» είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους ομοϊδεάτους του Ρεπουμπλικανούς που στέκονταν γύρω του στο Οβάλ Γραφείο
«Λοιπόν», παρενέβη η Κόλινς, «σας ρωτάω για τις επιζήσασες της κακοποίησης του Τζέφρι Έπσταϊν, κύριε Πρόεδρε» με τον Τραμπ να συνεχίζει στον ίδιο οργισμένο τόνο «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια. Και είστε μια πολύ ανέντιμη οργάνωση (σ.σ. αναφέρεται στο CNN), και θα έπρεπε να ντρέπεστε για εσάς».
President Trump argues the country should move on from the Epstein files and lashes out when asked about the survivors’ response to the latest release from the Justice Department. pic.twitter.com/NB2IJntX3h
— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 4, 2026
- Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα
- Τραμπ: Νέα επίθεση σε δημοσιογράφο του CNN που τον ρώτησε για τον Έπσταϊν – «Είσαι η χειρότερη, δεν χαμογελάς»
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
- Ετσι νίκησε ο Φουρλάνι τον Μίλτο Τεντόγλου στον αγώνα της Οστράβα
- Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
- Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες
- Κοζάνη: Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό
- Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε 15χρονο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο και τραβούσε βίντεο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις