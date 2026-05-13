Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από σήμερα νωρίς το πρωί στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη. Προβλήματα θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται από και προς τη Νέα Ιωνία, λόγω των έργων στην Εθνικής Αντιστάσεως.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου προς Ηλιούπολη.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το Κέντρο. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25′ σε ορισμένα σημεία. Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 5′ – 10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας, και καθυστερήσεις 5′- 10′ στην έξοδο προς Λαμία.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπου οι καθυστερήσεις είναι της τάξεως των 20′ – 25′ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και 10′ – 15′ στην έξοδο προς Λαμία.