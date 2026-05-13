13.05.2026 | 09:19
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Κόσμος 13 Μαΐου 2026, 09:22

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της

Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Την εβδομάδα αυτή φιλοξενούνται στις ΗΠΑ οι συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ για τερματισμό του πολέμου. Βασικό αίτημα των Ισραηλινών είναι ο αφοπλισμός της Χεσμπολάχ τη στιγμή που δημοσκόπηση της Gallup, δείχνει ότι το 79% των Λιβανέζων θέλει ο στρατός να είναι η μόνη ομάδα με όπλα. Νέα έρευνα όμως του King’s College London έρχεται να «περιπλέξει» τα πράγματα.

Τα ευρήματα της Gallup, στηρίζοντας σε στοιχεία που συλλέχθηκαν το καλοκαίρι του 2025, όταν ο αφοπλισμός ήταν ακόμη μια σχετικά χαλαρή πολιτική επιδίωξη που προωθούσε η νέα κυβέρνηση και μια αποδεκατισμένη Χεσμπολάχ εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο να συμφωνήσει σε μερικό αφοπλισμό. Η δημοσκόπηση απέκλεισε επίσης ορισμένες περιοχές στον νότο, όπου οι στάσεις απέναντι στον αφοπλισμό έχουν τη μεγαλύτερη σημασία

Ωστόσο, η νέα δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Cross-Border Conflict Evidence, Policy, and Trends (XCEPT) στο King’s College London, τίθεται ευθέως το ερώτημα: «Πρέπει να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ;».

Τα ευρήματα έδειξαν ότι σχεδόν οι μισοί -45%- αντιτίθενται στον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ, ενώ μόνο το 18% των Λιβανέζων εκφράζει πολιτική υποστήριξη προς αυτή.

«Αυτό που βρήκαμε αμφισβητεί βασικές παραδοχές για το ζήτημα του αφοπλισμού» αναφέρουν στο Foreign Policy οι Ναφές Χαμίντ και Νάιλς Μάλοκ οι ειδικοί που διεξήγαγαν την έρευνα. «Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να στηρίζουν πολιτικά τη Χεσμπολάχ και οι λόγοι για τους οποίους αντιτίθενται στον αφοπλισμό της πηγάζουν από εντελώς διαφορετικές ανησυχίες — και η σύγχυσή τους οδηγεί αναπόφευκτα σε λανθασμένα πολιτικά συμπεράσματα».

Ο ισχυρότερος με διαφορά παράγοντας που εξηγεί την αντίθεση στον αφοπλισμό τα παράπονα και οι πικρίες προς τη κυβέρνηση του Λιβάνου. Οι πολίτες που δήλωσαν ότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο κράτος και αισθάνονται βαθιά αδικία ήταν 29% πιο πιθανό να αντιτίθενται στον αφοπλισμό, ανεξάρτητα από το δόγμα τους, την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση ή την έκθεσή τους στον πόλεμο.

Εκείνοι που απέρριπταν πιο κατηγορηματικά την ιδέα του αφοπλισμού δεν ήταν οι πιο αφοσιωμένοι οπαδοί της Χεσμπολάχ, αλλά εκείνοι που ήταν πιο πεπεισμένοι ότι το κράτος τούς είχε απογοητεύσει.

Οι δύο ειδικοί αποδίδουν τη σημασία αυτή της αιτίας πρώτον στην έλλειψη δικαιοσύνης -η αντίληψη ότι οι κυβερνητικοί ηγέτες δεν αντιμετωπίζουν ανθρώπους και κοινότητες ισότιμα, αλλά κατανέμουν πόρους με βάση πολιτικές. Δεύτερος λόγος είναι η αντιλαμβανόμενη απουσία λογοδοσίας και δικαιοσύνης. Υπενθυμίζουν ότι πάνω από 5 χρόνια μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού η έρευνα έχει συστηματικά παρεμποδιστεί και παραμένει καθοριστική πληγή στη δημόσια μνήμη.

Μια τρίτη πτυχή είναι η διάχυτη, καθημερινή διαφθορά, όπως όταν η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος εξαΰλωσε τις αποταμιεύσεις απλών ανθρώπων, ενώ οι ελίτ προστάτευσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό.

Συνολικά, αυτά τα παράπονα οδήγησαν σε κατάρρευση εμπιστοσύνης με λιγότερο από 1 στους 4 να δηλώνουν ότι αισθάνονται κάποια εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ώστε το κράτος έχει απλώς χάσει την ηθική του νομιμοποίηση να απαιτεί μονοπώλιο στη βία, όπως έχει επισημάνει η Ίνα Ρούντολφ από το XCEPT.

Οι ευθύνες του Ισραήλ

Βέβαια οι Χαμίντ και Μάλοκ υπογραμμίζουν τις τεράστιες ευθύνες του επιτιθέμενου Ισραήλ για την παραπάνω εικόνα. «Εδώ και χρόνια, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν καταστρέψει ακριβώς τις υποδομές και τους θεσμούς που θα χρειαζόταν ένα μεταρρυθμιζόμενο κράτος για να ξαναχτίσει την αξιοπιστία του» αναφέρουν θυμίζοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια, σχολεία, νοσοκομεία, δημοτικά κτίρια και εύθραυστα δίκτυα τοπικής διακυβέρνησης που συνέδεαν τους πολίτες με το κράτος τους έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί από το Ισραήλ.

«Κάθε κύκλος καταστροφής δίνει στην κυβέρνηση μια έτοιμη δικαιολογία για αδράνεια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει ακριβώς τις αντιλήψεις αδικίας και κρατικής ανικανότητας που η έρευνά μας βρήκε ότι αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο των Λιβανέζων για να αντιτίθενται στην κατάθεση των όπλων από τη Χεσμπολάχ».

Δεδομένου ότι η Χεσμπολάχέχει δείξει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της δεσμευμένο από ό,τι προκύψει από τις διαπραγματεύσεις Λιβάνου Ισραήλ ορισμένα «γεράκια» σε Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον θα το δουν αυτό ως απόδειξη ότι μόνο η βία μπορεί να λύσει το ζήτημα.

Όμως οι δύο ειδικοί επιμένουν για το ευρημά τους, δηλαδή ότι σχεδόν οι μισοί Λιβανέζοι που αντιστέκονται στον αφοπλισμό δεν καθοδηγούνται από κάτι που θα μπορούσε να πετύχει η στρατιωτική ή οικονομική πίεση.

«Είδαν την κυβέρνησή τους να διαχειρίζεται αλλεπάλληλες κρίσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα τόσο βαθιά διαλυμένο κράτος δεν μπορεί να το εμπιστευθεί κανείς. Καμία στρατιωτική επιχείρηση ή δέσμη κυρώσεων δεν μπορεί να υποκαταστήσει το μόνο πράγμα που ίσως πραγματικά λειτουργούσε: ένα ενιαίο όραμα για ένα λιβανικό κράτος για το οποίο θα άξιζε να αφοπλιστεί κανείς» καταλήγουν.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Καθ’ οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο
Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ
«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Βολιβία: Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση
Ιράν: Η Κίνα ζητά από το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τη μεσολάβησή του για να τερματιστεί ο πόλεμος
Αργεντινή: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου
Ισημερινός: Δολοφόνησαν γυναίκα δικαστή – Είχε δεχτεί απειλές
ΗΠΑ – Τουρκία: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση στο θέμα των F-35
Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας
Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»
ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 – Τι ισχύει για τα σχολεία
Ηλιούπολη: Οι Aρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό – Το χρονικό
Καθ' οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο
Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

