Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο ισραηλινός στρατός παρά την εκεχειρία (στη φωτογραφία από το Reuters/Stringer, επάνω, και στα βίντεο από το Χ, κάτω, η αντίληψη… του Ισραήλ για την εκεχειρία).

Αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε χωριό, για το οποίο είχε διαταχθεί εκκένωση παρά την εκεχειρία

Scènes apocalyptiques dans la ville de Haboush, au sud du Liban, où les secouristes ont dû évacuer la ville après des menaces israéliennes de bombardements. Il y a encore des personnes coincées sous les décombres. https://t.co/nrOGbYWMT1 pic.twitter.com/tGE6I6vGLn — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) May 1, 2026

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) ανέφερε «μπαράζ επιθέσεων… λιγότερο από μία ώρα μετά την προειδοποίηση» του ισραηλινού στρατού για επικείμενα πλήγματα.

Στο Χαμπούς, φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό μετά τους βομβαρδισμούς.

Εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην κοινότητα Ζραρίγια, κοντά στη Σιδώνα, βρήκαν τον θάνατο τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

L’armée israélienne bombarde la ville de Zawtar Al Sharqyah dans le sud du Liban avec du phosphore. Pour rappel, l’utilisation du phosphore est un crime de guerre. pic.twitter.com/baVvh71pyg — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) May 1, 2026

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων είχε αναφέρει νωρίτερα αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού εναντίον άλλων περιοχών στο νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Τύρου, παρά την εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Σκότωσαν και 103 διασώστες

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.600 ανθρώπους μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των νεκρών είναι 103 διασώστες, διευκρινίζει το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ