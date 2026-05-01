Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox

Νέα δεδομένα για δύο από τις πιο ανησυχητικές λοιμώδεις νόσους διεθνώς – τη χολέρα και το mpox – δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αποτυπώνοντας μια εικόνα σχετικής αποκλιμάκωσης, αλλά και αυξανόμενης πολυπλοκότητας των επιδημιών.

Τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν 16.198 νέα περιστατικά χολέρας και οξείας υδαρής διάρροιας σε 16 χώρες, σημειώνοντας μείωση 17% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, καταγράφηκαν 225 θάνατοι, μειωμένοι κατά 10%.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στην Αφρική, ενώ ακολουθούν η Ανατολική Μεσόγειος και η Νοτιοανατολική Ασία. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν καταγράφηκαν περιστατικά ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αμερική κατά την ίδια περίοδο.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, τα κρούσματα είναι μειωμένα κατά 56% και οι θάνατοι κατά 66%, γεγονός που αποτυπώνει πρόοδο στη διαχείριση της νόσου.

Ωστόσο, από την αρχή του έτους έως τα τέλη Μαρτίου 2026, έχουν καταγραφεί συνολικά 58.740 περιστατικά και 732 θάνατοι σε 22 χώρες. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι οι επιδημίες χολέρας γίνονται ολοένα πιο δύσκολες στον έλεγχο, καθώς συνδέονται με πολέμους, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, φυσικές καταστροφές και φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι αγροτικές και πλημμυροπαθείς περιοχές, όπου η έλλειψη υποδομών και πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη καθυστερεί τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Mpox: περιορισμός αλλά όχι τέλος της απειλής

Παράλληλα, ο ΠΟΥ κατέγραψε 1.235 επιβεβαιωμένα κρούσματα mpox σε 48 χώρες τον Μάρτιο του 2026, με πέντε θανάτους (ποσοστό θνητότητας 0,4%).

Περίπου το 70,4% των κρουσμάτων εντοπίστηκε στην Αφρική, επιβεβαιώνοντας ότι η ήπειρος παραμένει το επίκεντρο της νόσου. Ωστόσο, σε τέσσερις μεγάλες περιφέρειες – Αμερική, Αφρική, Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ασία – παρατηρήθηκε μείωση των κρουσμάτων σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Δυτικό Ειρηνικό, υποδεικνύοντας ότι η επιδημία παραμένει δυναμική και μεταβαλλόμενη.

Η μετάδοση του mpox εξακολουθεί να συνδέεται κυρίως με σεξουαλικά δίκτυα, επηρεάζοντας άνδρες και γυναίκες, ενώ στη συνέχεια συχνά επεκτείνεται σε οικογενειακά περιβάλλοντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ο ΠΟΥ τονίζει ότι η ταχεία αντιμετώπιση των εστιών mpox είναι κρίσιμη για την αποτροπή ευρύτερης διασποράς στην κοινότητα. Την ίδια στιγμή, η χολέρα παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, γεγονός που καθιστά την εξάλειψή της ιδιαίτερα δύσκολη.

Παρά τη θετική τάση μείωσης των κρουσμάτων και για τις δύο νόσους, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια παραμένει εύθραυστη. Οι κρίσεις δεν είναι πλέον μόνο υγειονομικές, αλλά πολυπαραγοντικές – συνδυάζοντας συγκρούσεις, φτώχεια, μετακινήσεις πληθυσμών και κλιματικές πιέσεις.

Το μήνυμα είναι σαφές: η επιδημιολογική εικόνα μπορεί να βελτιώνεται, αλλά ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Και η επαγρύπνηση παραμένει πιο απαραίτητη από ποτέ.