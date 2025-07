Ο πρώτος θάνατος που συνδέεται με την mpox καταγράφηκε στην Γκάνα, επιβεβαίωσαν χθες Κυριακή οι υγειονομικές αρχές του κράτους της δυτικής Αφρικής, που έχει βρεθεί αντιμέτωπο με μεγάλη αύξηση των νέων μολύνσεων (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 23 νέα κρούσματα, αυξάνοντας το σύνολο στα 257 αφότου εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα ο ιός που προκαλεί την ασθένεια αυτή στην Γκάνα, τον Ιούνιο του 2022.

Ghana confirms its first Mpox death amid rising cases. Total cases now 257, with 23 new infections recorded between July 18-22.#GhanaNewsAgency #GNA pic.twitter.com/sGaaSNYbkr

