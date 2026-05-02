Γιορτή σήμερα 2 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 2 Μαΐου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο, ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους και ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα.
Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 2 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, ενώ τιμώνται ακόμη ο Άγιος Έσπερος μάρτυρας και η Οσία Ματρώνα εκ Ρωσίας.
Δείτε αναλυτικά ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους αγαπημένους σας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 2 Μαΐου
Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Αθανάσιος – Αθανασία Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη*
- Έσπερος – Εσπέρα Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία
- Αυγερινός, Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Αυγερού
- Ματρώνα, Ματρώνα, Ματρόνα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα
Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:
- Την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου
- Τον Άγιο Έσπερο μάρτυρα
- Την Οσία Ματρώνα εκ Ρωσίας
Ο Άγιος Αθανάσιος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της Εκκλησίας, γνωστός για τη θεολογική του συμβολή και τον αγώνα του υπέρ της Ορθοδοξίας. Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αποτελεί σημαντική ημέρα τιμής για τους πιστούς.
