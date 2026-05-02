Γιορτή σήμερα 2 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 2 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, ενώ τιμώνται ακόμη ο Άγιος Έσπερος μάρτυρας και η Οσία Ματρώνα εκ Ρωσίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 2 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αθανάσιος – Αθανασία Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη*

Έσπερος – Εσπέρα Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία

Αυγερινός, Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Αυγερού

Ματρώνα, Ματρώνα, Ματρόνα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου

Τον Άγιο Έσπερο μάρτυρα

Την Οσία Ματρώνα εκ Ρωσίας

Ο Άγιος Αθανάσιος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της Εκκλησίας, γνωστός για τη θεολογική του συμβολή και τον αγώνα του υπέρ της Ορθοδοξίας. Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αποτελεί σημαντική ημέρα τιμής για τους πιστούς.

