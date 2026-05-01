Όταν μια κουβέντα πάει στους μάχιμους φωτορεπόρτερ (σίγουρα δεν είναι μια συζήτηση που γίνεται καθημερινά στις παρέες) το όνομά του είναι από τα πρώτα που ακούγονται. Ίσως και το πρώτο. Ο Ρόμπερτ Κάπα θεωρείται κατά πολλούς ο σπουδαιότερος φωτογράφος πρώτης γραμμής όλων των εποχών και όχι άδικα.

Κάλυψε πέντε πολέμους, συν-ίδρυσε το 1947 το πρακτορείο Magnum (μαζί με τους Ντέιβιντ Σέιμουρ, Ανρί Καρτιέ-Μπρεσόν, Μαρία Άισνερ, Τζορτζ Ρότζερ, Γουίλιαμ και Ρίτα Βαντιβέρτ), «συνέλαβε» μερικές εμβληματικές εικόνες που έδειξαν την ιστορία όπως ήταν, και σκοτώθηκε το 1954 πατώντας μια νάρκη στον Α’ πόλεμο της Ινδοκίνας – σε ηλικία 40 ετών.

Ναι, ο κόσμος των φωτορεπόρτερ τον έχει… εικόνισμα και όχι άδικα. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ξέχασε -ή τουλάχιστον άργησε να αναγνωρίσει- την Γκέρντα Τάρο, που για χρόνια βρισκόταν στη σκιά του.

Εκείνη και ο Ρόμπερτ Κάπα δεν ήταν απλά ένα ζευγάρι τόσο στη δουλειά όσο και στη ζωή, αλλά το κορυφαίο δίδυμο φωτορεπόρτερ. Η σχέση τους σφυριλατήθηκε στην πρώτη γραμμή, το ταλέντο τους απογειώθηκε μέσα στον πόλεμο – και ο πόλεμος ήταν αυτός που «σκότωσε» τον έρωτά τους.

Κάποιοι λένε ότι ο θάνατος της Τάρο συγκλόνισε τόσο πολύ τον Κάπα, που αποφάσισε να μην παντρευτεί ποτέ στη ζωή του.

Η πρώτη γυναίκα στο πεδίο της μάχης

Η Γκέρντα Τάρο γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη το 1910 και λίγο μετά την εφηβεία της είδε το ναζιστικό κόμμα να αναλαμβάνει την εξουσία της Γερμανίας. Από νωρίς έγινε μέλος αριστερών οργανώσεων, αντιτάχθηκε στους ναζί και συνελήφθη. Κάπως έτσι όλη η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Γερμανία. Δεν θα τους έβλεπε ποτέ ξανά.

Η Τάρο θα μετακομίσει στο Παρίσι το 1934, θα ξεκινήσει να ασχολείται με τη φωτογραφία κι έναν χρόνο μετά θα γνωρίσει τον φωτορεπόρτερ Εντρ Φρίντμαν – πρόσφυγας κι αυτός από την Ουγγαρία.

Ο έρωτας τους ήταν κεραυνοβόλος και η επαγγελματική τους χημεία μοναδική – άλλωστε αυτή «γέννησε» τον Ρόμπερτ Κάπα, το όνομα που θεώρησαν ότι ήταν κατάλληλο για να πουλήσουν τα έργα τους, έστω κι αυτό «καπαρώθηκε» από τον Φρίντμαν στο πέρασμα των χρόνων.

Μαζί Τάρο και Κάπα θα αργήσουν να φωτογραφίζουν και να κλείνουν δουλειές, έστω κι αν στα χαρτιά εκείνη φαινόταν ως η γραμματέας και μάνατζέρ του. Και το καλοκαίρι του 1936, με το που ξεσπά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία, το δίδυμο μαζί με τον Ντέιβιντ Σέιμουρ θα ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη στο πλευρό των Δημοκρατικών για να καλύψουν τα γεγονότα.

Στο διάστημα που θα μείνουν εκεί οι δουλειές τους θα βρουν θέση στα μεγάλα έντυπα της εποχής, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο τις κτηνωδίες και τη φρίκη του πολέμου.

Εκεί θα «γεννηθεί» και η πιο διάσημη φωτογραφία του Κάπα, γνωστή ως ο «Στρατιώτης που πέφτει» – μια εικόνα που για χρόνια προκάλεσε αντιπαραθέσεις, καθώς πολλοί τη θεωρούσαν προϊόν σκηνοθεσίας.

Τον Ιούλιο του 1937, η Γκέρντα Τάρο θα καλύψει την υποχώρηση του Δημοκρατικού στρατού στη μάχη της Μπρουνέτ. Θα ανέβει πάνω στο αυτοκίνητο του στρατηγού Βάλτερ που μετέφερε τραυματίες, για να έχει καλύτερο πλάνο και ένα τανκ θα πέσει πάνω του. Η Τάρο θα τραυματιστεί σοβαρά και θα αφήσει την τελευταία της πνοή στις 26 Ιουλίου.

Έχοντας συνδέσει το όνομά της με τον αντιφασιστικό αγώνα, την 1η Αυγούστου, την ημέρα που θα γιόρταζε τα 27α γενέθλιά της, χιλιάδες άνθρωποι θα της πουν το τελευταίο «αντίο» στους δρόμους του Παρισιού και τη συνόδευσαν έως το κοιμητήριο του Περ-Λασαίζ.

Becoming Capa

Αυτή η ιστορία, των δύο προσφύγων, που γνωρίστηκαν στο Παρίσι, ερωτεύτηκαν και έγραψαν ιστορία με τις φωτογραφίες τους στην πρώτη γραμμή, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Έστω κι αν για μια ακόμη φορά, το όνομα «Κάπα» είναι αυτό που κυριαρχεί.

Σύμφωνα με το Variety, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρίσκονται η Έστερ ΜακΓκρέγκορ και ο Μαρκ Έιντελστεϊν (γνωστός από το Anora). Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Σάρλοτ Κόλμπερτ.

«Μια ιστορία αγάπης, τόλμης και ανυπακοής με φόντο έναν κόσμο σε πολιτική αναταραχή» είναι η πρώτη περιγραφή του Becoming Capa.

Το κομμάτι Taro των Alt-J είναι αφιερωμένο στην Γκέρντα Τάρο και τον ρόλο της ως πολεμική φωτογράφος

* Κεντρική φωτογραφία από το ντοκιμαντέρ Searching For Gerda Taro