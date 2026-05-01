Πώς γίνεται μια πόρτα να αξίζει 7.000 δολάρια (και να μην είναι καν ασφαλείας)

Το Νοέμβριο του 2003, όταν και έκανε την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες, ήταν ξεκάθαρο πως δεν μιλούσαμε για μια ταινία που θα σάρωνε τα βραβεία. Ούτε θα μνημονευόταν για το σενάριο και τη σκηνοθεσία της μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο το Love Actually ήταν ο ορισμός του feelgood φιλμ και δεν δυσκολεύτηκε να αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές.

Είχε ένα all star καστ, είχε χιούμορ και γλυκανάλατες στιγμές, και κάπως έτσι κατάφερε να ξεπεράσει τα 250 εκατ. δολάρια στο box office. Και να αποκτήσει τον τίτλο της xmas movie. Μάλιστα, μια από τις σκηνές που έγινε καλτ, ήταν η στιγμή που ο Άντριου Λίνκολν εμφανίζεται στην πόρτα της Κίρα Νάιτλι και της εξομολογείται τον έρωτά του.

Λίγο άβολο, λίγο creepy, αλλά μιλάμε για μια σκηνή που λατρεύτηκε. Πόσο; Τόσο ώστε οι τουρίστες να κάνουν ουρά έξω από το σπίτι στο Νότινγκ Χιλ, προκειμένου να φωτογραφηθούν με φόντο την πόρτα.

Έχουν περάσει πάνω από δύο δεκαετίες από τότε που κυκλοφόρησε το Love Actually και οι φαν δεν λένε ποζάρουν μπροστά από τη λευκή πόρτα. Και αυτό, φαίνεται, πως κούρασε την ιδιοκτήτρια του σπιτιού η οποία αποφάσισε πως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Independent, η λευκή πόρτα της ερωτικής εξομολόγησης ετοιμάζεται να βγει στο «σφυρί» από τον οίκο Omega και μάλιστα οι ειδικοί πιστεύουν ότι η τιμή της μπορεί και να αγγίξει τα 7.000 δολάρια.

Ο Νταν Μουσκατέλι-Χάμπσον, από τον οίκο δημοπρασιών Omega, δήλωσε: «Η δημοτικότητα αυτής της σπουδαίας βρετανικής ρομαντικής κομεντί έχει διαρκέσει πολύ μετά την 20η επέτειό της».

«Η σκηνή με τα ‘χαρτιά στην πόρτα’ είναι σίγουρα η πιο αξιομνημόνευτη και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων ακόμη και τα τελευταία χρόνια» πρόσθεσε.

«Η πωλήτριά μας απόλαυσε τη διαδικασία του να συμμετάσχει στην ταινία, αλλά ελπίζει ότι κάποιος άλλος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη και ότι ίσως νιώσει λίγη ανακούφιση από τους χιλιάδες τουρίστες στο Νότινγκ Χιλ που ελπίζουν σε μια φωτογραφία μπροστά στην πιο διάσημη πόρτα του!» διευκρίνισε.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου.