Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί

Αν οι σύγχρονες ρομαντικές κωμωδίες δεν σας ενθουσιάζουν πια, δεν είστε οι μόνοι που αναρωτιέστε πού πήγε η μαγεία. Οι rom-com δεν είναι τόσο καλές όσο παλιά, σύμφωνα με έναν από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Love Actually».

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ, που υποδύθηκε τον ερωτευμένο έφηβο Σαμ στην χριστουγεννιάτικη ταινία του Ρίτσαρντ Κέρτις το 2003, είπε ότι η άνοδος του streaming οδήγησε σε «βιαστικές» και φθηνότερες παραγωγές, στερώντας από το είδος τη λάμψη που είχε στην ακμή του τη δεκαετία του 1990.

Ο 35χρονος ηθοποιός δήλωσε στην εφημερίδα Daily Telegraph ότι οι κλασικές ρομαντικές κωμωδίες, όπως το «Love Actually», γυρίστηκαν πριν από την εποχή των smartphone – μια «παρελθούσα εποχή»

Μια πιο απλή εποχή

Είπε: «Ήταν μια πιο απλή εποχή, και ίσως αυτό να είναι πιο ρομαντικό».

«Και υπήρχαν μερικές μεγάλες προσωπικότητες, όπως η Νάνσι Μάγιερς και η Νόρα Εφρον, που έκαναν κάποια εξαιρετικά πράγματα στη δεκαετία του ’90: Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι, Έχεις μήνυμα, Αϋπνίες στο Σιάτλ, είναι απλά εξαιρετικές ταινίες.

«Τα πράγματα κάπως γυρίζουν και ξαναγυρίζουν, οι μόδες αλλάζουν και, όταν γίνονται καλά, μια καλή ρομαντική κωμωδία μπορεί να είναι εξαιρετική. Ελπίζω ότι θα επιστρέψουν».

Θέμα προϋπολογισμού

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ είπε ότι η παρακμή των ρομαντικών κωμωδιών στη μεγάλη οθόνη οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι τα στούντιο επενδύουν χρήματα σε ταινίες δράσης και σε franchise υπερηρώων, όπως η Marvel και η DC, με τις ρομαντικές κωμωδίες να έχουν συγκριτικά χαμηλότερες παραγωγές.

«Έτσι, οι ρομαντικές κωμωδίες προορίζονται περισσότερο για τις πλατφόρμες streaming, ίσως, και αυτό έχει αλλάξει τον προϋπολογισμό και την κλίμακα που μπορούν να κάνουν. Όταν ο όγκος αυξάνεται, η ποιότητα μπορεί – δεν συμβαίνει πάντα, αλλά μπορεί – να μειωθεί».

Η ρομαντική κωμωδία «Materialists», με πρωταγωνιστές τους Ντακότα Τζόνσον και Πέδρο Πασκάλ, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, απέφερε περίπου 108 εκατομμύρια δολάρια (82 εκατομμύρια λίρες) παγκοσμίως – πολύ κάτω από τα έσοδα των επιτυχιών του τέλους της δεκαετίας του ’90 και των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Η ταινία «Love Actually» απέφερε περισσότερα από 245 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η ταινία «Notting Hill», το 1999, απέφερε σχεδόν 364 εκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, η επική ταινία υπερηρώων «Avengers: Endgame» του 2019 απέφερε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

«H αγάπη δεν παλιώνει ποτέ»

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ είπε επίσης ότι τα σενάρια ρομαντικών κωμωδιών που λαμβάνει τώρα φαίνονται «βιαστικά», επειδή οι σεναριογράφοι του κινηματογράφου και της τηλεόρασης αισθάνονται ότι «πρέπει να αξιοποιήσουν αμέσως το zeitgeist του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλιώς το κοινό θα στραφεί σε κάτι άλλο».

«Λαμβάνουν το πράσινο φως για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, πρέπει απλώς να στείλουν ό,τι έχουν για να τραβήξουν την προσοχή. Και συχνά αυτό δεν είναι και πολύ καλό».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι του άρεσε πολύ η αναγνώριση που έλαβε για τον ρόλο που έπαιξε σε ηλικία 13 ετών. «Είναι υπέροχο να συνδέεσαι με τα Χριστούγεννα», είπε.

«Δεν είναι κάτι που με κουράζει. Είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που συμμετείχα. Θέλω να πω, η αγάπη δεν παλιώνει ποτέ».

