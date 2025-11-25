magazin
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Culture Live 25 Νοεμβρίου 2025 | 12:50

Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Η Λαίδη Τζιλ Φρόιντ, που εμφανίστηκε στην ταινία Love Actually και ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Λούσι στα βιβλία Νάρνια του Κλάιβ Στέιπλς Λιούις πέθανε σε ηλικία 98 ετών. Η είδηση ανακοινώθηκε από την κόρη της Έμα, την τηλεοπτική παρουσιάστρια και συγγραφέα που είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις, η οποία έγραψε: «Η όμορφη 98χρονη μαμά μου έκανε την τελευταία της υπόκλιση» συνεχίζοντας:

«Μετά από μια τρυφερή βραδιά – όπου ξέραμε ότι έφτανε το τέλος της – περιτριγυρισμένη από τα παιδιά, τα εγγόνια και την αγαπημένη της πίτσα, μας είπε να πάμε να γ@μηθούμε για να μπορέσει να κοιμηθεί. Και μετά δεν ξύπνησε ποτέ. Τα τελευταία της λόγια ήταν “Σας αγαπώ”».

Η Φρόιντ, ηθοποιός με το πραγματικό όνομα Τζούν Φλούετ, είχε μια λαμπρή καριέρα, εμφανιζόμενη στο θέατρο και στον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1950, μετά την εκπαίδευσή της στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmafreud (@emmafreud)

Ο γάμος με τον εγγονό του Φρόιντ

Με την αποφοίτησή της, άλλαξε το όνομά της σε Τζιλ Ρέιμοντ, αλλά έγινε Τζιλ Φρόιντ μετά το γάμο της με τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και βουλευτή των Φιλελευθέρων Κλέμεντ Φρόιντ, εγγονό του Σίγκμουντ Φρόιντ, το 1950. Το ζευγάρι απέκτησε πέντε παιδιά.

Η Τζιλ Φρόιντ διηύθυνε επίσης δύο θεατρικές εταιρείες στο Σάφοκ – την Jill Freud and Company και το Southwold Summer Theatre – για τρεις δεκαετίες, όπου παρήγαγε και σκηνοθέτησε πολυάριθμα θεατρικά έργα.

Το 2004, ανακάλυψε ότι ήταν η πηγή έμπνευσης για τον χαρακτήρα της Λούσι Πέβενσι στο βιβλίο του Κλάιβ Στέιπλς Λιούις «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», αφού της το αποκάλυψε ο θετός γιος του συγγραφέα, Ντάγκλας Γκρέσαμ.

«Μετά από μια τρυφερή βραδιά – όπου ξέραμε ότι έφτανε το τέλος της – περιτριγυρισμένη από τα παιδιά, τα εγγόνια και την αγαπημένη της πίτσα, μας είπε να πάμε να γ@μηθούμε για να μπορέσει να κοιμηθεί. Και μετά δεν ξύπνησε ποτέ»

«Η πραγματική Λαίδη Μάκμπεθ!»

Πριν από την καριέρα της, όταν η Φρόιντ ήταν 16 ετών, μεταφέρθηκε στο Οξφόρδη για να γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου κατέληξε να ζει με τον Λιούις και τη σύντροφό του Τζέιν Μουρ για δύο χρόνια.

Εκεί, συναντούσε συχνά τον φίλο του Λιούις, τον συγγραφέα του Χόμπιτ και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Τζέι Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Ο Λιούις εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την ενοικιάστριά του, που έγραψε σε μια επιστολή προς τη μητέρα της Φρόιντ: «Ποτέ δεν έχω συναντήσει κάτι παρόμοιο με την ανιδιοτέλεια, την υπομονή και την καλοσύνη της και θα νιώθω βαθιά ευγνώμων προς αυτήν για όσο ζω».

Η Φρόιντ είπε στο The Hollywood Reporter για την ανακάλυψή της ότι ενέπνευσε τη Λούσι: «Είμαι απολύτως ενθουσιασμένη. Είναι σαν να σου λένε ότι είσαι η πραγματική Λαίδη Μάκμπεθ!».

Πρόσθεσε ότι βρήκε τον χαρακτήρα που την ενέπνευσε «πολύ συμπαθητικό», κάτι που χαρακτήρισε «πολύ κολακευτικό».

«Έχουν περάσει χρόνια από τότε που το διάβασα, αλλά στην θεατρική εκδοχή που είδα πριν από μερικά χρόνια, η Λούσι ήταν πολύ καλοσυνάτη ηρωίδα – ήταν τιμή για μένα» σχολίασε για τον χαρακτήρα που εμπνεύστηκε από τον νεαρό εαυτό της.

Ήταν ο Λιούις που πλήρωσε τα δίδακτρα της Φρόιντ για να σπουδάσει στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης.

«Έτρωγε το ίδιο γεύμα κάθε μέρα – ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και ένα πακέτο πατατάκια, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε ηλικία 93 ετών, κλεισμένη μαζί με άλλες τρεις γυναίκες της οικογένειας Φρόιντ, συμμετείχε σε μαθήματα χορού κάθε πρωί»

YouTube thumbnail

Θεατράνθρωπος όλη της τη ζωή

Η Φρόιντ ήταν επίσης πολύ δυνατή στην ανακάλυψη ταλέντων και, ενώ διηύθυνε τα θέατρά της, απασχολούσε εκατοντάδες ηθοποιούς «που την αγαπούσαν για το πάθος της, τη φροντίδα της, την αφοσίωσή της στο περιφερειακό θέατρο και τη δέσμευσή της στα δικαιώματα των ηθοποιών».

Ήταν το έργο της ως θεατρική σκηνοθέτις για το οποίο έλαβε τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα στο αστικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας το 2021.

Στις κινηματογραφικές της εμφανίσεις περιλαμβάνονται η ταινία του Τζακ Λι «Η Γυναίκα στον Διάδρομο» (1947) και οι τηλεοπτικές σειρές «Crown Court» και «Maigret».

Ο τελευταίος της κινηματογραφικός ρόλος ήταν αυτός της Πατ, της οικονόμου στο Downing Street, στην ταινία του 2003 του γαμπρού της Ρίτσαρντ Κέρτις, Love Actually, στην οποία μοιράστηκε σκηνές με τους Χιου Γκραντ και Μαρτίν ΜακΚάτσεν.

Ζωηρή, εξωφρενική, ευγενική, στοργική και σκανδαλιάρα

Σαν φόρο τιμής στη μητέρα της, η Έμα πρόσθεσε: «Έτρωγε το ίδιο γεύμα κάθε μέρα – ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και ένα πακέτο πατατάκια, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε ηλικία 93 ετών, κλεισμένη μαζί με άλλες τρεις γυναίκες της οικογένειας Φρόιντ, συμμετείχε σε μαθήματα χορού κάθε πρωί.

»Ήταν 98 ετών, μητέρα 5 παιδιών, γιαγιά 17 εγγονών, προγιαγιά 7 δισέγγονων – ήταν ζωηρή, εξωφρενική, ευγενική, στοργική και σκανδαλιάρα. Τυχερός ο ουρανός που απέκτησε μια τόσο λαμπερή νέα ένοικο. Την Τζιλ Φρόιντ».

Ο σύζυγος της Φρόιντ, Κλέμεντ, πέθανε το 2009, σε ηλικία 84 ετών.

*Με στοιχεία από independent.co.uk

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»
Αθάνατος 25.11.25

Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, το απόλυτο 10αρι της στρογγυλής θεάς ετοιμάζεται να γίνει animation, θυμίζοντας στους παλιούς και μαθαίνοντας στους νέους την πορεία της πολυτάραχης ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;
1993 24.11.25

«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;

H Jihan K, κόρη του Λίβυου δικηγόρου Mansour Rashid El-Kikhia, υπογράφει το νέο ντοκιμαντέρ «Ο πατέρας μου και ο Καντάφι», το οποίο κάνει βουτιά στα πολιτικά άδυτα της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια αστεία πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια αστεία πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;
Αναβολή στην αναβολή 23.11.25

Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας των Κέντρικ Λαμάρ, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή
Culture Live 23.11.25

Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή

Η παράσταση της «Κάρμεν» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στη σκηνή, στρεφόμενοι κατά του Ντέιβιντ Χ. Κοχ και κάνοντας αναφορές στο Project 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
Champions League 25.11.25

Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του ματς της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού μετά τον Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως χάνει και τον Ντιν Χάουσεν.

Σύνταξη
Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)
NBA 25.11.25

Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)

Ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή την εποχή, Νίκολα Γιόκιτς, άφησε και πάλι τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό, πετυχαίνοντας ένα απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου στο Νάγκετς - Γκρίζλις.

Σύνταξη
Ρωσία: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει», λέει το Κρεμλίνο – Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ
Δείτε χάρτη 25.11.25

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει»», λέει το Κρεμλίνο - Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ

Τι στάση θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι - Η Ρωσία δεν συμφωνεί με το σχέδιο που προτείνουν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Και πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Κόκκινη προειδοποίηση 25.11.25

Έρχονται πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πότε αναμένεται η κορύφωση.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο