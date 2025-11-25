Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Η Λαίδη Τζιλ Φρόιντ, που εμφανίστηκε στην ταινία Love Actually και ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Λούσι στα βιβλία Νάρνια του Κλάιβ Στέιπλς Λιούις πέθανε σε ηλικία 98 ετών. Η είδηση ανακοινώθηκε από την κόρη της Έμα, την τηλεοπτική παρουσιάστρια και συγγραφέα που είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις, η οποία έγραψε: «Η όμορφη 98χρονη μαμά μου έκανε την τελευταία της υπόκλιση» συνεχίζοντας:

«Μετά από μια τρυφερή βραδιά – όπου ξέραμε ότι έφτανε το τέλος της – περιτριγυρισμένη από τα παιδιά, τα εγγόνια και την αγαπημένη της πίτσα, μας είπε να πάμε να γ@μηθούμε για να μπορέσει να κοιμηθεί. Και μετά δεν ξύπνησε ποτέ. Τα τελευταία της λόγια ήταν “Σας αγαπώ”».

Η Φρόιντ, ηθοποιός με το πραγματικό όνομα Τζούν Φλούετ, είχε μια λαμπρή καριέρα, εμφανιζόμενη στο θέατρο και στον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1950, μετά την εκπαίδευσή της στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmafreud (@emmafreud)

Ο γάμος με τον εγγονό του Φρόιντ

Με την αποφοίτησή της, άλλαξε το όνομά της σε Τζιλ Ρέιμοντ, αλλά έγινε Τζιλ Φρόιντ μετά το γάμο της με τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και βουλευτή των Φιλελευθέρων Κλέμεντ Φρόιντ, εγγονό του Σίγκμουντ Φρόιντ, το 1950. Το ζευγάρι απέκτησε πέντε παιδιά.

Η Τζιλ Φρόιντ διηύθυνε επίσης δύο θεατρικές εταιρείες στο Σάφοκ – την Jill Freud and Company και το Southwold Summer Theatre – για τρεις δεκαετίες, όπου παρήγαγε και σκηνοθέτησε πολυάριθμα θεατρικά έργα.

Το 2004, ανακάλυψε ότι ήταν η πηγή έμπνευσης για τον χαρακτήρα της Λούσι Πέβενσι στο βιβλίο του Κλάιβ Στέιπλς Λιούις «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», αφού της το αποκάλυψε ο θετός γιος του συγγραφέα, Ντάγκλας Γκρέσαμ.

«Μετά από μια τρυφερή βραδιά – όπου ξέραμε ότι έφτανε το τέλος της – περιτριγυρισμένη από τα παιδιά, τα εγγόνια και την αγαπημένη της πίτσα, μας είπε να πάμε να γ@μηθούμε για να μπορέσει να κοιμηθεί. Και μετά δεν ξύπνησε ποτέ»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Movie Network (@movienetworkpr)

«Η πραγματική Λαίδη Μάκμπεθ!»

Πριν από την καριέρα της, όταν η Φρόιντ ήταν 16 ετών, μεταφέρθηκε στο Οξφόρδη για να γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου κατέληξε να ζει με τον Λιούις και τη σύντροφό του Τζέιν Μουρ για δύο χρόνια.

Εκεί, συναντούσε συχνά τον φίλο του Λιούις, τον συγγραφέα του Χόμπιτ και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Τζέι Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Ο Λιούις εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την ενοικιάστριά του, που έγραψε σε μια επιστολή προς τη μητέρα της Φρόιντ: «Ποτέ δεν έχω συναντήσει κάτι παρόμοιο με την ανιδιοτέλεια, την υπομονή και την καλοσύνη της και θα νιώθω βαθιά ευγνώμων προς αυτήν για όσο ζω».

Η Φρόιντ είπε στο The Hollywood Reporter για την ανακάλυψή της ότι ενέπνευσε τη Λούσι: «Είμαι απολύτως ενθουσιασμένη. Είναι σαν να σου λένε ότι είσαι η πραγματική Λαίδη Μάκμπεθ!».

Πρόσθεσε ότι βρήκε τον χαρακτήρα που την ενέπνευσε «πολύ συμπαθητικό», κάτι που χαρακτήρισε «πολύ κολακευτικό».

«Έχουν περάσει χρόνια από τότε που το διάβασα, αλλά στην θεατρική εκδοχή που είδα πριν από μερικά χρόνια, η Λούσι ήταν πολύ καλοσυνάτη ηρωίδα – ήταν τιμή για μένα» σχολίασε για τον χαρακτήρα που εμπνεύστηκε από τον νεαρό εαυτό της.

Ήταν ο Λιούις που πλήρωσε τα δίδακτρα της Φρόιντ για να σπουδάσει στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης.

«Έτρωγε το ίδιο γεύμα κάθε μέρα – ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και ένα πακέτο πατατάκια, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε ηλικία 93 ετών, κλεισμένη μαζί με άλλες τρεις γυναίκες της οικογένειας Φρόιντ, συμμετείχε σε μαθήματα χορού κάθε πρωί»

Θεατράνθρωπος όλη της τη ζωή

Η Φρόιντ ήταν επίσης πολύ δυνατή στην ανακάλυψη ταλέντων και, ενώ διηύθυνε τα θέατρά της, απασχολούσε εκατοντάδες ηθοποιούς «που την αγαπούσαν για το πάθος της, τη φροντίδα της, την αφοσίωσή της στο περιφερειακό θέατρο και τη δέσμευσή της στα δικαιώματα των ηθοποιών».

Ήταν το έργο της ως θεατρική σκηνοθέτις για το οποίο έλαβε τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα στο αστικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας το 2021.

Στις κινηματογραφικές της εμφανίσεις περιλαμβάνονται η ταινία του Τζακ Λι «Η Γυναίκα στον Διάδρομο» (1947) και οι τηλεοπτικές σειρές «Crown Court» και «Maigret».

Ο τελευταίος της κινηματογραφικός ρόλος ήταν αυτός της Πατ, της οικονόμου στο Downing Street, στην ταινία του 2003 του γαμπρού της Ρίτσαρντ Κέρτις, Love Actually, στην οποία μοιράστηκε σκηνές με τους Χιου Γκραντ και Μαρτίν ΜακΚάτσεν.

Ζωηρή, εξωφρενική, ευγενική, στοργική και σκανδαλιάρα

Σαν φόρο τιμής στη μητέρα της, η Έμα πρόσθεσε: «Έτρωγε το ίδιο γεύμα κάθε μέρα – ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και ένα πακέτο πατατάκια, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε ηλικία 93 ετών, κλεισμένη μαζί με άλλες τρεις γυναίκες της οικογένειας Φρόιντ, συμμετείχε σε μαθήματα χορού κάθε πρωί.

»Ήταν 98 ετών, μητέρα 5 παιδιών, γιαγιά 17 εγγονών, προγιαγιά 7 δισέγγονων – ήταν ζωηρή, εξωφρενική, ευγενική, στοργική και σκανδαλιάρα. Τυχερός ο ουρανός που απέκτησε μια τόσο λαμπερή νέα ένοικο. Την Τζιλ Φρόιντ».

Ο σύζυγος της Φρόιντ, Κλέμεντ, πέθανε το 2009, σε ηλικία 84 ετών.

*Με στοιχεία από independent.co.uk