Το deal του Οκόμπο με την Dubai BC και η «εμπλοκή» στη μεταγραφή

Ο Έλι Οκόμπο μπορεί να μην έχει πληρωθεί καν από τη Μονακό τους τελευταίους μήνες και να έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό να μεταγραφεί στην Dubai BC, όμως φαίνεται πως δεν είναι δεδομένη η μετακίνηση του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Γάλλος γκαρντ της Μονακό έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι για συμβόλαιο δύο ετών, όμως η παρουσία του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τη νέα σεζόν δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί 100% σίγουρη σύμφωνα με το BeBasket.

Γιατί δεν είναι σίγουρο το deal του Οκόμπο

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη γενικότερη κατάσταση με το Ιράν και όλες τις αραβικές χώρες, αφού αν δεν οριστικοποιηθεί το τέλος του, δεν είναι σίγουρο ότι θα προτιμήσει να μεταγραφεί στο Ντουμπάι με όσα συμβαίνουν ο Οκόμπο.

Με λίγα λόγια, ο Οκόμπο και το deal που έχει με την Ντουμπάι εξαρτάται και από συνθήκες που ξεπερνούν το καθαρά αγωνιστικό ή οικονομικό σκέλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Οκόμπο μέτρησε φέτος στη EuroLeague 11,2 πόντους και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο με τη Μονακό, ενώ στη γαλλική λίγκα έχει 17 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής.