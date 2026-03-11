«Εκεί θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο»

Ο Τσίμα Μονέκε έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Triple Threat Show του Amerikanos24TV και έδωσε ατάκες που θα συζητηθούν, μιλώντας για το μέλλον της Μονακό. Ο Νιγηριανός φόργουορντ αναφέρθηκε τόσο στον Έλι Οκόμπο όσο και στον Μάικ Τζέιμς, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα αποχωρήσουν από τη Μονακό και ότι το ρόστερ των Μονεγάσκων θα διαφοροποιηθεί πολύ στο άμεσο μέλλον.

Αρχικά στάθηκε στην περίπτωση του Οκόμπο, υποστηρίζοντας ότι ο Γάλλος γκαρντ έχει ήδη κλείσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. «Ο Έλι σύμφωνα με πληροφορίες έχει δεσμευτεί με την Ντουμπάι. Ποιος θα μείνει από αυτή την ομάδα; Κανείς», ανέφερε.

Τι είπε για τον Μάικ Τζέιμς

Επίσης, για τον Τζέιμς είπε πως τον βλέπει να πηγαίνει προς… Ισπανία μεριά: «Για τον Μπλόσομγκεϊμ έχουμε ήδη μιλήσει. Πού πιστεύετε ότι θα πάει ο Μάικ Τζέιμς; Μου αρέσει η Ισπανία για τον Μάικ», είπε, επαναλαμβάνοντας την τελευταία φράση τρεις φορές με έμφαση.

Η Μονακό βρίσκεται υπό διάλυση λόγω των σοβαρών της οικονομικών προβλημάτων και πλέον μένει να φανεί ποιος θα μείνει στην ομάδα αυτό το καλοκαίρι…