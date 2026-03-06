Η αντίδραση του Τζέιμς μετά τα… σπρωξίματα με τον Οκόμπο (pic)

Η κατάσταση στη Μονακό είναι πολύ άσχημη, με τον Μάικ Τζέιμς να σπρώχνει τον Έλι Οκόμπο μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και όπως ήταν φυσικό το στιγμιότυπο έγινε αυτομάτως… viral.

Ο Αμερικανός, που βρισκόταν στο πάγκο σηκώθηκε και περίμενε τον Οκόμπο λέγοντάς του κάτι. Ο Γάλλος δεν φάνηκε να θέλει να απαντήσει και τον προσπέρασε, με τον γκαρντ των Μονεγάσκων να τα… χάνει και να τον σπρώχνει πριν παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να τους συγκρατήσουν.

Μάλιστα, λίγη ώρα μετά ο Αμερικανός γκαρντ προχώρησε σε μια… λακωνική ανάρτηση με το hashtag «#blamemj», δηλαδή «κατηγορείστε τον Μάικ Τζέιμς».

Η ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς