sports betsson
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνεχίζεται η γκρίνια στη Μονακό: Ένταση ανάμεσα σε Τζέιμς και Οκόμπο (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 06 Μαρτίου 2026, 08:56

Συνεχίζεται η γκρίνια στη Μονακό: Ένταση ανάμεσα σε Τζέιμς και Οκόμπο (vid)

Το κλίμα στη Μονακό παραμένει -όπως φαίνεται- πολύ κακό, με τον Μάικ Τζέιμς να σπρώχνει τον Έλι Οκόμπο μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Spotlight

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η κατάσταση στη Μονακό, με τα οικονομικά προβλήματα να έχουν έντονο αντίκτυπο και το παρκέ, κάτι που φαίνεται από το γεγονός πως το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη κινδυνεύει να μείνει εκτός δεκάδας, μετρώντας επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς.

Οι παίκτες έχουν αποκτήσει μεγάλο εκνευρισμό, με τον Μάικ Τζέιμς αν μην μπορεί να κρατήσει τα νεύρα του, ξεσπώντας στον Έλι Οκόμπο, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε όπου οι Μονεγάσκοι ηττήθηκαν 88-70.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός, που βρισκόταν στο πάγκο σηκώθηκε και περίμενε τον Οκόμπο λέγοντάς του κάτι. Ο Γάλλος δεν φάνηκε να θέλει να απαντήσει και τον προσπέρασε, με τον Τζέιμς να τα… χάνει και να τον σπρώχνει πριν παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να τους συγκρατήσουν.

Δείτε το βίντεο:

Headlines:
Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)

Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Αργεντινός μύθος της μπάλας ακούει τα εξ αμάξης από όλο το ίντερνετ για την κίνησή του να χειροκροτήσει σε κομμάτι της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Νοσηλεύεται φρουρούμενος 06.03.26

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ένα επεισόδιο καταδίωξης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύνταξη
Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)

Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Αργεντινός μύθος της μπάλας ακούει τα εξ αμάξης από όλο το ίντερνετ για την κίνησή του να χειροκροτήσει σε κομμάτι της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό
Στα Χανιά 06.03.26

Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε στην Κρήτη μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι το πρωί της Πέμπτης θα έφτανε στην Κρήτη, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο

Σύνταξη
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών, χαιρετισμός – παρέμβαση εν μέσω θερμών εξελίξεων στα εθνικά και στις υποκλοπές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο