Συνεχίζεται η γκρίνια στη Μονακό: Ένταση ανάμεσα σε Τζέιμς και Οκόμπο (vid)
Το κλίμα στη Μονακό παραμένει -όπως φαίνεται- πολύ κακό, με τον Μάικ Τζέιμς να σπρώχνει τον Έλι Οκόμπο μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η κατάσταση στη Μονακό, με τα οικονομικά προβλήματα να έχουν έντονο αντίκτυπο και το παρκέ, κάτι που φαίνεται από το γεγονός πως το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη κινδυνεύει να μείνει εκτός δεκάδας, μετρώντας επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς.
Οι παίκτες έχουν αποκτήσει μεγάλο εκνευρισμό, με τον Μάικ Τζέιμς αν μην μπορεί να κρατήσει τα νεύρα του, ξεσπώντας στον Έλι Οκόμπο, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε όπου οι Μονεγάσκοι ηττήθηκαν 88-70.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός, που βρισκόταν στο πάγκο σηκώθηκε και περίμενε τον Οκόμπο λέγοντάς του κάτι. Ο Γάλλος δεν φάνηκε να θέλει να απαντήσει και τον προσπέρασε, με τον Τζέιμς να τα… χάνει και να τον σπρώχνει πριν παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να τους συγκρατήσουν.
Δείτε το βίντεο:
Mike James i Elie Okobo u raspravi, na kraju je James GURNUO svog saigrača 😳
📹 @blackhand2019 pic.twitter.com/csA1wmc9KJ
— Flouter (@FlouterNET) March 5, 2026
