Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Η Φενερμπαχτσέ υποδέχτηκε την Μονακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague και με τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ σε ακόμη ένα σπουδαίο βράδυ και τους Μονεγάσκους «άσφαιρους» πίσω από τα 6,75, έκανε την ένατη σερί νίκη της στην διοργάνωση και βρίσκεται με διαφορά πρώτη στην βαθμολογία.

Ο Αμερικανός σταρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, αναδείχθηκε δικαίως MVP της αναμέτρησης, ενώ ο Μπόνζι Κόλσον με 4/6 τρίποντα σταμάτησε στους 14 πόντους. Οι Μίκαελ Γιάντουνεν, Γουέιντ Μπάλντουιν και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν όλοι διψήφιοι, προσθέτοντας από 10 πόντους ο καθένας.

Όσο για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο Μάικ Τζέιμς έμοιαζε να παλεύει μόνος του στο παρκέ, τελειώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ οι μόνοι άλλοι διψήφιοι της ομάδας ήταν οι Τζάρομ Μπλόσομγκεϊμ και Ντάνιελ Τάις με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα. Συνολικά η ομάδα του Μόντε Κάρλο είχε 4/19 τρίποντα, δηλαδή μόλις 21% πίσω από τα 6,75.

Με αυτή τη νίκη η Φενερμπαχτσέ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 22-7 και απέκτησε αέρα τριών παιχνιδιών από την δεύτερη Βαλένθια. Από την άλλη η Μονακό έπεσε στο 16-14 και αν συνεχίσει έτσι δεν θα καταφέρει να τερματίσει ούτε στην πρώτη δεκάδα, με το εντέκατο Ντουμπάι να βρίσκεται ακριβώς από πίσω τους με 15-14.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 2, Μπίρσεν, Μπάλντουιν 10 (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 28 (9/14 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπόστον 3, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς 10 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπιτίμ, Γιάντουνεν 10 (2/3 τρίποντα), Κόλσον 14 (4/6 τρίποντα), Μπιρτς 4 (9 ριμπαόυντ), Σίλβα 7 (3/4 δίποντα)

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 8 (5 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 12 (6/7 δίποντα), Τάις 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Ντιάλο 4 (8 ριμπάουντ), Χέιζ 4, Τάρπι (6 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 7 (3/3 δίποντα), Νέντοβιτς 8, Στράζελ 2, Τζέιμς 14 (2/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπαόυντ, 8 ασίστ)