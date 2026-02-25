Φενέρμπαχτσε – Παρτιζάν 81-78: Νίκη με «υπογραφή» Χόρτον-Τάκερ

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχτηκε την Παρτιζάν για την 29η αγωνιστική της Euroleague παρά τις πολλές απουσίες κατάφερε να επικρατήσει ,ε 81-78 και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τρομερή εμφάνιση του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ ο οποίος πέτυχε ρεκόρ καριέρας στην Ευρώπη με 29 πόντους (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/10 βολές), έχοντας παράλληλα 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 33 βαθμούς στην αξιολόγηση. Οι Γουέιντ Μπάλντουιν και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν πολύ άστοχοι, όμως κατάφεραν να σκοράρουν 17 ο πρώτος και 13 ο δεύτερος, ευστοχώντας στις κρίσιμες βολές στο τέλος του αγώνα.

=Φοβερή ήταν η επιστροφή του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά μετά την 5η αγωνιστική και είχε 17 πόντους (5/7 δίποντα, 7/7 βολές), 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μπρούνο Φερνάντο έκανε τρομερή πρώτη περίοδο, όμως μετά έσβησε και έμεινε στους 18 πόντους και τα 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ντουέιν Ουάσινγκτον πρόσθεσε 15 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-20, 35-39, 57-56, 81-78

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπίρσεν, Μπάλντουιν 17 (5/12 δίποντα, 0/5 τρίποντα), Γουίλμπεκιν, Χόρτον-Τάκερ 29 (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπόστον 3, Μπιμπέροβιτς 13, Μπιτίμ, Γιάντουνεν 4, Κόλσον 10 (8 ριμπάουντ), Μπιρτς 5 (5 ριμπάουντ)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Τζόουνς 17 (5/7 δίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ), Μίλτον 4, Ουάσινγκτον 15 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Οσετκόβσκι 6, Ποκουσέβσκι, Μπράουν 7, Μπόνγκα 5 (6 ριμπάουντ), Λάκιτς, Τζεκίρι 4, Φερνάντο 18 (9/11 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Καλάθης 2 (7 ασίστ)