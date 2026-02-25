sports betsson
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Φενέρμπαχτσε – Παρτιζάν 81-78: Νίκη με «υπογραφή» Χόρτον-Τάκερ
Euroleague 25 Φεβρουαρίου 2026, 22:21

Φενέρμπαχτσε – Παρτιζάν 81-78: Νίκη με «υπογραφή» Χόρτον-Τάκερ

Ο Χόρτον-Τάκερ πέτυχε 29 πόντους και σημείωσε ρεκόρ καριέρας, οδηγώντας μάλιστα την Φενέρμπαχτσε σε ακόμη μία νίκη στη Euroleague.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Φενέρμπαχτσε υποδέχτηκε την Παρτιζάν για την 29η αγωνιστική της Euroleague παρά τις πολλές απουσίες κατάφερε να επικρατήσει ,ε 81-78 και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τρομερή εμφάνιση του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ ο οποίος πέτυχε ρεκόρ καριέρας στην Ευρώπη με 29 πόντους (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/10 βολές), έχοντας παράλληλα 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 33 βαθμούς στην αξιολόγηση. Οι Γουέιντ Μπάλντουιν και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν πολύ άστοχοι, όμως κατάφεραν να σκοράρουν 17 ο πρώτος και 13 ο δεύτερος, ευστοχώντας στις κρίσιμες βολές στο τέλος του αγώνα.

=Φοβερή ήταν η επιστροφή του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά μετά την 5η αγωνιστική και είχε 17 πόντους (5/7 δίποντα, 7/7 βολές), 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μπρούνο Φερνάντο έκανε τρομερή πρώτη περίοδο, όμως μετά έσβησε και έμεινε στους 18 πόντους και τα 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ντουέιν Ουάσινγκτον πρόσθεσε 15 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-20, 35-39, 57-56, 81-78

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπίρσεν, Μπάλντουιν 17 (5/12 δίποντα, 0/5 τρίποντα), Γουίλμπεκιν, Χόρτον-Τάκερ 29 (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπόστον 3, Μπιμπέροβιτς 13, Μπιτίμ, Γιάντουνεν 4, Κόλσον 10 (8 ριμπάουντ), Μπιρτς 5 (5 ριμπάουντ)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Τζόουνς 17 (5/7 δίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ), Μίλτον 4, Ουάσινγκτον 15 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Οσετκόβσκι 6, Ποκουσέβσκι, Μπράουν 7, Μπόνγκα 5 (6 ριμπάουντ), Λάκιτς, Τζεκίρι 4, Φερνάντο 18 (9/11 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Καλάθης 2 (7 ασίστ)

Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Champions League 25.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Champions League 25.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»
Euroleague 24.02.26

Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε στις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και στο βάθος του «ερυθρόλευκου» ρόστερ ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας (25/5).

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Euroleague 24.02.26

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Euroleague 24.02.26

«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13
Κόσμος 25.02.26

Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν» σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύνταξη
Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι
Συνέντευξη 25.02.26

Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού χωρίς να μας κάνει σοφότερους για τις προθέσεις της στον στίβο της πολιτικής. Μίλησε αόριστα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος προσδιορίζοντας ότι αυτό θα γίνει «πριν το καλοκαίρι», φανέρωσε τη δυσκολία να βρεθεί η κατάλληλη ονομασία, είπε πως είχε πρόταση για θέση σε ένα υπουργείο, εξέφρασε την επιθυμία για ένα ντιμπέιτ με τον Αδ. Γεωργιάδη και δεν μετακινήθηκε βήμα από τις θέσεις της για τις αμβλώσεις.

Σύνταξη
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
Champions League 25.02.26

Champions League 25.02.26

Champions League 25.02.26

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan
RIP 25.02.26

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan

Ο Όλιβερ «Power» Γκραντ, ιδρυτικό στέλεχος των Wu-Tang Clan και άνθρωπος-κλειδί πίσω από την επιχειρηματική τους εκτόξευση, πέθανε στα 52 του, όπως επιβεβαίωσαν μέλη του συγκροτήματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Ομιλία στην Κνεσέτ από τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι – Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»
Επίσκεψη Μόντι 25.02.26

Ομιλία στην Κνεσέτ του Ισραήλ από τον Ινδό πρωθυπουργό - Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»

Ο Ναρέντρα Μόντι είναι ο πέμπτος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που εκφωνεί ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα - Αντιδράσεις από την ινδική αντιπολίτευση

Σύνταξη
ΕΕ: Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;
Πολλές οι παγίδες 25.02.26

Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;

Η γερμανική πρόταση για την ένωση των έξι μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ απέναντι σε μια Ευρώπη που έχει παραλύσει από την κυριαρχία των μικρότερων μελών της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι
Η νέα της βιογραφία 25.02.26

Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι

Η Λάιζα Μινέλι στο νέο βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This! αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για την ανατροφή της από τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία «δηλητηριαζόταν με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί, πριν βρει την αγάπη με τον σύζυγό της, τον οποίο είδε στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης
Γιάννα Χορμόβα 25.02.26

ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κ. Γιάννα Χορμόβα μιλάει στο in για τα προγράμματα κατάρτισης και δράσεις που εντάσσονται στο ΤΑΑ. Διαψεύδει τις καταγγελιες εργαζομένων για αδιαφανείς διαδικασίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λουτσέσκου: «Είμαστε εδώ για να παλέψουμε, ο Κωνσταντέλιας μου είπε ότι θα περάσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Λουτσέσκου: «Είμαστε εδώ για να παλέψουμε, ο Κωνσταντέλιας μου είπε ότι θα περάσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε πως ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για τις πιθανότητές του κόντρα στη Θέλτα ενώ αποκάλυψε και μία συζήτηση που είχε με τον απόντα Γιάννη Κωνσταντέλια.

Σύνταξη
Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία
Κόσμος 25.02.26

Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία

Μετά από κοινή επιχείρηση ανάμεσα στις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις και Ισπανών πρακτόρων, συνελήφθη ο ύποπτος για την δολοφονία του φιλορώσου ουκρανού βουλευτή Αντρέι Πορτνόφ

Σύνταξη
Ισλανδία: Θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»
Επιβεβαιώθηκε 25.02.26

Η Ισλανδία θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»

Την ανακοίνωση για το δημοψήφισμα έκανε η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ - Το Politico σε πρόσφατο ρεπορτάζ του είχε αναφέρει πρώτο αυτή την πιθανότητα

Σύνταξη
Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο
Κόσμος 25.02.26

Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο

Μετά την επιστροφή νοτιοαφρικανών με την μεσολάβηση Πούτιν στην χώρα τους, οι ουκρανικές αρχές ισχυρίζονται πως 1.700 Αφρικανοί πολεμούν στην Ουκρανία έχοντας επιστρατευθεί με διάφορα προσχήματα

Σύνταξη
Η λάθος επιλογή, το μάθημα και η επόμενη μέρα του Τσιτσιπά (pics)
Άλλα Αθλήματα 25.02.26

Η λάθος επιλογή, το μάθημα και η επόμενη μέρα του Τσιτσιπά (pics)

Η επιλογή του Ιβανίσεβιτς, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο για τον Τσιτσιπά, αποδείχθηκε λανθασμένη, γιατί τελικά ο Στέφανος πίστεψε περισσότερο στον Γκόραν από ότι ο Κροάτης προπονητής στον Ελληνα τενίστα.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ιαπωνία: Θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν – Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο
Κλιμάκωση της έντασης 25.02.26

Η Ιαπωνία θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν - Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο

Η Κίνα μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει επισήμως στην ανακοίνωση της Ιαπωνίας για ανάπτυξη πυραύλων στο νησί Γιοναγκούνι κοντά στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
