Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας 91-74: Πήρε το Κύπελλο η ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Η Φενέρμπαχτσε νίκσε 91-74 τη Μπεσίκτας με μυθική εμφάνιση του Μπιμπέροβιτς και κατέκτησε το Κύπελλο Τουρκίας.
Θρίαμβος για την Φενέρμπαχτσε η οποία πήρε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Τουρκία, διαλύοντας με 91-74 την Μπεσίκτας στον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που σημείωσε double-double.
Για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φυσικά αυτός που ξεχώρισε ήταν Τουρκοβόσνιος που είχε 28 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Μπάλντουιν πρόσθεσε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Η Μπεσίκτας ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και προηγήθηκε με 24-22, με την Φενέρμπαχτσε να κερδίζει την δεύτερη περίοδο και να κλείνει το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με +4 και 46-42. Την διαφορά έκανε το τρομερό τρίτο δεκάλεπτο της ομάδας του Γιασικεβίτσιους η οποία ξέφυγε με +14 και σκορ 70-56, τελειώνοντας ουσιστικά τη σεμνή τελετή από το τρίτο δεκάλεπτο.
Παρά την βαριά ήττα, για την Μπεσίκτας πάλεψαν και ξεχώρισαν ο Ντότσον με 17 πόντους και οι Μάθιους και Σανλί με 14 πόντους, με τον Σανλί να μαζεύει και 8 ριμπάουντ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-24, 46-42, 70-56, 91-74
ŞAMPİYONLAR! 💛💙#YellowLegacy pic.twitter.com/aH311lsTZq
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) February 22, 2026
