Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85: Ήττα σε… νεκρό χρόνο για τους Πράσινους (vid)

Απίθανο ματς στο «Telekom Center Athens» ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες και νικήτρια την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε με 85-83 κόντρα στον Παναθηναϊκό!

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, το «τριφύλλι» πάλεψε, έχοντας τον «διπλό» Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (18π., 12ρ.) σε σπουδαία μέρα, αλλά ο Ουέιντ Μπόλντγουιν με φοβερό buzzer beater έδωσε τη μεγάλη νίκη στους Τούρκους, με την μπάλα να βρίσκει ταμπλό και να πηγαίνει μέσα! Κορυφαίος της Φενέρ πάντως ήταν ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που πραγματοποίησε απίθανη εμφάνιση (26π.).

Το ματς ξεκίνησε με κάποιους σερί πόντους του Γκραντ ο οποίος έδωσε το πρώτο μπουστάρισμα στο σκοράρισμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν πήρε τη σκυτάλη για το 10-9, με τους Μπιμπέροβιτς και Μέλι, όμως, να δημιουργούν σερί υπέρ της Φενέρ με τα τρίποντά τους για το 12-20. Ναν και Χουάντσο μείωσαν κάπως τη διαφορά με τα τρίποντά τους και το σκορ στο δεκάλεπτο ήταν στο 19-25 υπέρ των Τούρκων.

OMG WADE BALDWIN IV WINS IT RIGHT AT THE END 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/KY4mQ3IPSK — EuroLeague (@EuroLeague) February 13, 2026

Στη δεύτερη περίοδο οι δύο ομάδες μπήκαν πολύ άστοχες και η μία κακή επίθεση διαδεχόταν την άλλη. Ο Χουάντσο το… πήρε πάνω του μειώνοντας σε 25-27 και με τη βοήθεια των Όσμαν και Σορτς ο Παναθηναϊκός έφτασε στην ισοφάριση (34-34) και στην προσπέραση (38-36). Ο Χουάντσο έκανε το 42-36, αλλά το τρίποντο του Μέλι και το καλάθι του Μπιμπέροβιτς έκλεισαν τη διαφορά στον έναν πόντο (42-41) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ναν και Φαρίντ μπήκαν «ζεστοί» στο τρίτο δεκάλεπτο (49-46) και ο Ρογκαβόπουλος με ένα τρίποντο και πέντε συνεχόμενους πόντους έγραψε το 55-48 υπέρ του Παναθηναϊκού. Με τον Σλούκα, δίνοντας ασίστ στον Χολμς και πετυχαίνοντας ο ίδιος καλάθι στη συνέχεια, να έχει ουσιαστικά την πρώτη του πραγματική συνεισφορά στον αγώνα στο κλείσιμο της τρίτης περιόδου, το οποίο βρήκε το «τριφύλλι» μπροστά με +6 (62-56).

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν για γερά νεύρα. Η ομάδα του Γιασικεβίτστιους έτρεξε επιμέρους 3-14 από το 30′ έως το 33′ για να προσπεράσει με 5 πόντους (65-70), με τον Μπιμπέροβιτς να συνεχίζει τα… δικά του. O Κέντρικ Ναν είχε αρχίσει να «ζεσταίνεται» περισσότερο, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει αρχικά σε 73-73 και σε 76-76 έχοντας μετατρέψει το παιχνιδι σε πραγματικό «γκραν γκινιόλ».

Ο Ντε Κολό σκόραρε για το 76-78, όμως ο Ναν έβαλε 2/2 βολές για το 78-78 στο 38’05”, κερδίζοντας φάουλ από τον Γάλλο γκαρντ. Μπόλντγουιν και Γιάντουνεν έγραψαν το 81-83. Ο Γκραντ έκανε φάουλ στον Γιάντουνεν στα 8.5″. Ο Φινλανδός έβαλε 1/2 βολές και ο Σορτς ισοφάρισε σε 83-83 στα 2.5″. Ωδτόσο, ο Μπόλντγουιν… μίλησε τελευταίος, βάζοντας ένα μυθικό buzzer-beater νίκης, με την μπάλα να χτυπάει στο ταμπλό και να μπαίνει μέσα για το τελικό 83-85!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 10 (5/7 δίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 8 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολμς 4, Σλούκας 10 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 5 (1), Γκραντ 4 (2/8 σουτ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 17 (5/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Φαρίντ 7 (2/4 δίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 18 (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπίρσεν, Μπάλντουιν 13 (3/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 4 λάθη), Μέλι 6 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 6 (1/8 σουτ, 4/4 βολές, 2 μπλοκ), Μπόστον 2, Ντε Κολό 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Μπιμπέροβιτς 26 (4/6 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτίμ 5 (1), Γιάντουνεν 11 (1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Κόλσον 3 91), Μπιρτς 3 (3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 μπλοκ)