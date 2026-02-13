Το buzzer beater του Μπόλντγουιν που έδωσε τη νίκη στην Φενερμπαχτσέ (vid)
Με ένα απίστευτο φινάλε στο Telekom Center Athens, ο Μπόλντγουιν εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό και έδωσε τη νίκη στη Φενέρμπαχτσε με 85-83!
- Πάτρα: Δασκάλα χαστούκισε 8χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού γιατί… «έκανε θόρυβο»
- Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
- Ο φυλακισμένος Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τώρα
- Ρωσία: Τουλάχιστον δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ
Ο Μπόλντγουιν «έγραψε» το φοβερό φινάλε στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, καθώς με buzzer beater εκτέλεσε τους Πράσινους για το τελικό 85-53!
Το νικητήριο καλάθι του Αμερικανού ξέρανε το σύνολο του Αταμάν, έδωσε ένα σημαντικό διπλό στη Φενέρ, αφού «μίλησε» στο τέλος για την ομάδα του.
Δείτε το βίντεο:
OMG WADE BALDWIN IV WINS IT RIGHT AT THE END 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/KY4mQ3IPSK
— EuroLeague (@EuroLeague) February 13, 2026
Αυτή ήταν η 20η νίκη της Φενερμπαχτσέ στη φετινή διοργάνωση σε 27 παιχνίδια, καθώς εκρεμμεί το ματς τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τους Τούρκους να βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 12η φορά, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να είναι στην 9η θέση με ρεκόρ 16/12.
- Ντόρτμουντ – Μάιντζ 4-0: «Πάρτι» για τους Βεστφαλούς
- Πέρασε από το Βελιγράδι η Ρεάλ (77-73) – Διπλό για την Ντουμπάι στο Μιλάνο (96-78)
- Πίζα – Μίλαν 1-2: Μόντριτς σαν το παλιό καλό κρασί, «χτύπησε» στο 85′
- Χαλ – Τσέλσι 0-4: Άνετη πρόκριση στους «16» του FA Cup
- Ένταση στο ΟΑΚΑ μετά το τέλος παιχνιδιού Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (pics)
- Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα 1-2: Ο Παυλίδης άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη
- Το buzzer beater του Μπόλντγουιν που έδωσε τη νίκη στην Φενερμπαχτσέ (vid)
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις