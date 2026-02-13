Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)

O Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 85-83 για την 28η αγωνιστική της Euroleague και έριξε το ρεκόρ του στο 16-12 και βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης.

Νωρίτερα η Ζαλγκίρις νίκησε την Χάποελ που διάγει ένα πολύ κακό διάστημα τον τελευταίο καιρό με συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση. Οι Λιθουανοί ανέβηκαν στο 16-12, ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έμεινε στο 16-11, έχοντας βέβαια και ματς λιγότερο.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη άντεξε απέναντι στη Μπασκόνια και επικράτησε με 102-92 κάνοντας την πρώτη της νίκη μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες στη Euroleague και ανέβηκαν στο 16-12.

Την επόμενη αγωνιστική, που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Φεβρουαρίου καθώς υπάρχει διακοπή για τους αγώνες του Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός παίζει στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις (25/2, 20:00), ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί (26/2, 21:15).

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106 (99-99 κ.α)

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86

Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85

Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67

Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Μονακό – Μπασκόνια 102-92

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 78-96

Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 73-78

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 25/2 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 25/2 στις 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 25/2 στις 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 25/2 στις 21:30

Dubai BC – Βιλερμπάν 26/2 στις 19:00

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 20:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 26/2 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Παρί 26/2 στις 21:15

Μπασκόνια – Βαλένθια 26/2 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 26/2 στις 21:45