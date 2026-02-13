Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με απίθανο buzzer beater του Μπάλντγουϊν και υποχώρησε στην 9η θέση της βαθμολογίας. Δείτε την βαθμολογία της διοργάνωση.
- Πάτρα: Δασκάλα χαστούκισε 8χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού γιατί… «έκανε θόρυβο»
- Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
- Ο φυλακισμένος Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τώρα
- Ρωσία: Τουλάχιστον δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ
O Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 85-83 για την 28η αγωνιστική της Euroleague και έριξε το ρεκόρ του στο 16-12 και βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης.
Νωρίτερα η Ζαλγκίρις νίκησε την Χάποελ που διάγει ένα πολύ κακό διάστημα τον τελευταίο καιρό με συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση. Οι Λιθουανοί ανέβηκαν στο 16-12, ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έμεινε στο 16-11, έχοντας βέβαια και ματς λιγότερο.
Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη άντεξε απέναντι στη Μπασκόνια και επικράτησε με 102-92 κάνοντας την πρώτη της νίκη μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες στη Euroleague και ανέβηκαν στο 16-12.
Την επόμενη αγωνιστική, που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Φεβρουαρίου καθώς υπάρχει διακοπή για τους αγώνες του Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός παίζει στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις (25/2, 20:00), ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί (26/2, 21:15).
Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106 (99-99 κ.α)
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86
Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85
Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67
Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Μονακό – Μπασκόνια 102-92
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 78-96
Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 73-78
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 25/2 στις 19:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 25/2 στις 20:00
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 25/2 στις 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 25/2 στις 21:30
Dubai BC – Βιλερμπάν 26/2 στις 19:00
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 20:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 26/2 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Παρί 26/2 στις 21:15
Μπασκόνια – Βαλένθια 26/2 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 26/2 στις 21:45
- Ντόρτμουντ – Μάιντζ 4-0: «Πάρτι» για τους Βεστφαλούς
- Πέρασε από το Βελιγράδι η Ρεάλ (77-73) – Διπλό για την Ντουμπάι στο Μιλάνο (96-78)
- Πίζα – Μίλαν 1-2: Μόντριτς σαν το παλιό καλό κρασί, «χτύπησε» στο 85′
- Χαλ – Τσέλσι 0-4: Άνετη πρόκριση στους «16» του FA Cup
- Ένταση στο ΟΑΚΑ μετά το τέλος παιχνιδιού Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (pics)
- Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα 1-2: Ο Παυλίδης άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη
- Το buzzer beater του Μπόλντγουιν που έδωσε τη νίκη στην Φενερμπαχτσέ (vid)
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις