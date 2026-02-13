Ζαλγκίρις – Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82: Ο Μόουζες Ράιτ κέρδισε τον Ιτούδη

Η Ζαλγκίρις υποδέχτηκε την Χαποέλ Τελ Αβίβ για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να χάνει ακόμη ένα παιχνίδι, αυτή τη φορά με 93-82 στο Κάουνας. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Μόουζες Ράιτ, με 25 πόντους, 8/10 δίποντα, 9/9 βολές και 6 ριμπάουντ, ενώ οι Σιλβέν Φρανσίσκο (15π, 4ρ, 3α) και Μάοντο Λο (13π, 7α) πραγματοποίησαν επίσης μια καλή εμφάνιση.

Από τους φιλοξενούμενους, ο Βασίλιε Μίσιτς σημείωσε 16 πόντους και 4 ασίστ, αλλά με 6 λάθη, ο Ντάνιελ Οτούρου έκανε ματσάρα με 22 πόντους και 4 ριμπάουντ και ο Τζόναθαν Μότλεϊ πρόσθεσε 13 πόντους και 4 ριμπάουντ. Τέλος, ο Ελάιτζα Μπράιαντ στην επιστροφή του στα παρκέ, πέτυχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στο 16-12 ανέβηκε η ομάδα του Κάουνας (9-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας), που έκανε το 2/2 απέναντι στους Ισραηλινούς, ενώ στο 16-11 έπεσε η Χαποέλ (8-5 εντός και 8-6 εκτός έδρας), με τον Δημήτρη Ιτούδη να βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να ακολουθήσει πλέον στο τέταρτο δεκάλεπτο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82