Ζαλγκίρις – Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82: Ο Μόουζες Ράιτ κέρδισε τον Ιτούδη
Η Χαποέλ Τελ Αβίβ έκανε την πέμπτη συνεχόμενή της ήττα, με τον Μόουζες Ράιτ να βάζει 25 πόντους και την Ζαλγκίρις να ανεβαίνει στην 8η θέση της Euroleague.
- Πάτρα: Δασκάλα χαστούκισε 8χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού γιατί… «έκανε θόρυβο»
- Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
- Ο φυλακισμένος Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τώρα
- Ρωσία: Τουλάχιστον δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ
Η Ζαλγκίρις υποδέχτηκε την Χαποέλ Τελ Αβίβ για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να χάνει ακόμη ένα παιχνίδι, αυτή τη φορά με 93-82 στο Κάουνας. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Μόουζες Ράιτ, με 25 πόντους, 8/10 δίποντα, 9/9 βολές και 6 ριμπάουντ, ενώ οι Σιλβέν Φρανσίσκο (15π, 4ρ, 3α) και Μάοντο Λο (13π, 7α) πραγματοποίησαν επίσης μια καλή εμφάνιση.
Από τους φιλοξενούμενους, ο Βασίλιε Μίσιτς σημείωσε 16 πόντους και 4 ασίστ, αλλά με 6 λάθη, ο Ντάνιελ Οτούρου έκανε ματσάρα με 22 πόντους και 4 ριμπάουντ και ο Τζόναθαν Μότλεϊ πρόσθεσε 13 πόντους και 4 ριμπάουντ. Τέλος, ο Ελάιτζα Μπράιαντ στην επιστροφή του στα παρκέ, πέτυχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Στο 16-12 ανέβηκε η ομάδα του Κάουνας (9-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας), που έκανε το 2/2 απέναντι στους Ισραηλινούς, ενώ στο 16-11 έπεσε η Χαποέλ (8-5 εντός και 8-6 εκτός έδρας), με τον Δημήτρη Ιτούδη να βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να ακολουθήσει πλέον στο τέταρτο δεκάλεπτο.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 10 (5/7 δίποντα, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Φρανσίσκο 15 (2/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ 25 (8/10 δίποντα, 9/9 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 7 (1), Τουμπέλις 12 (6/9 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Λο 13 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ασίστ), Σλίβα 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μπιρούτις, Μπουτκέβιτσους 2, Ουλάνοβας 4
ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλεϊ 13 (2/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς, Μπλέικνι 12 (5/6 δίποντα), Μπράιαντ 17 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πάλατιν, Μάλκολμ, Οντιάσε 2, Μίσιτς 16 (2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 6 λάθη), Γουέινραϊτ, Οτούρου 22 (10/12 δίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Μάνταρ
- Ντόρτμουντ – Μάιντζ 4-0: «Πάρτι» για τους Βεστφαλούς
- Πέρασε από το Βελιγράδι η Ρεάλ (77-73) – Διπλό για την Ντουμπάι στο Μιλάνο (96-78)
- Πίζα – Μίλαν 1-2: Μόντριτς σαν το παλιό καλό κρασί, «χτύπησε» στο 85′
- Χαλ – Τσέλσι 0-4: Άνετη πρόκριση στους «16» του FA Cup
- Ένταση στο ΟΑΚΑ μετά το τέλος παιχνιδιού Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (pics)
- Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα 1-2: Ο Παυλίδης άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη
- Το buzzer beater του Μπόλντγουιν που έδωσε τη νίκη στην Φενερμπαχτσέ (vid)
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις