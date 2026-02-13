Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει κίνηση για τον Φρανσίσκο (pic)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί έναν από τους κορυφαίος γκαρντ στη Euroleague και έναν από τους παίκτες με τη μεγαλύτερη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Οι εμφανίσεις του με τη Ζαλγκίρις Κάουνας εντυπωσιάζουν και όπως είναι λογικό έχει τραβήξει τα βλέμματα μεγαλύτερων ομάδων της διοργάνωσης.

Μία από αυτές φαίνεται πως είναι η Μπαρτσελόνα, η οποία θα κοιτάξει να ενισχυθεί στην περιφέρεια. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, οι Καταλανοί έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη προς τον Γάλλο και θέλουν να του δώσουν τα «κλειδιά» της ομάδας.

Σημειώνεται ότι ο Φρανσίσκο μπορεί να έχει συμβόλαιο και τη νέα αγωνιστική περίοδο με τη Ζαλγκίρις, όμως έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι και να συνεχίσει όπου επιθυμεί την καριέρα του. Μια παράμετρος που σίγουρα θα φέρει σε… επιφυλακή πολλούς συλλόγους της Euroleague.

Δείτε την ανάρτηση για Φρανσίσκο και Μπαρτσελόνα

💣🚨 Sylvain Francisco is Barcelona’s main target for next season. 🔴🔵The French point guard still has a year left on his contract with Zalgiris Kaunas, but he can leave Lithuania in summer. He is currently averaging 16.9 points and 6.7 assists in the EuroLeague. Barcelona… pic.twitter.com/iJ3mOU4lmw — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) February 13, 2026

Φέτος ο 28χρονος Γάλλος γκαρντ μετρά 16,9 πόντους και 6,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 24 αναμετρήσεις.