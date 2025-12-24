Τι συμβαίνει με Φρανσίσκο στη Ζαλγκίρις – Η αντίδραση του Γάλλου και η απάντηση του Μασιούλις

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια μεγάλη νίκη επικρατώντας με 92-85 της Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία και έκανε την τρίτη σερί νίκη του σε ένα ματς στο οποίο ο ηγέτης της λιθουανικής ομάδας, Σιλβέν Φρανσίσκο κινήθηκε σε… ρηχά νερά.

O Γάλλος γκαρντ είχε τρεις πόντους και πέντε ασίστ σε 23.20′ λεπτά συμμετοχής και δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να γίνει επιδραστικός για την ομάδα του με τους πράσινους να τον εξουδετερώνουν, βγάζοντάς τον εκτός ρυθμού.

Μάλιστα μετά το παιχνίδι ο Τόμας Μασιούλις κλήθηκε να σχολιάσει την αγωνιστική εικόνα του Φρανσίσκο με την απάντησή του να δείχνει πως ίσων να υπάρχει θέμα με τον σταρ της ομάδας.

Τι είπε ο Μασιούλις για τον Φρανσίσκο

Ο Λιθουανός προπονητής αναφέρθηκε στη γλώσσα του σώματος του Φρανσίσκο κάνοντας λόγο για ζήτημα που θα αντιμετωπιστεί εσωτερικά, παραδεχόμενος πως υπήρξε ένταση με το τεχνικό επιτελείο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως είπε ο Μασιούλις, πρόκειται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, τονίζοντας ότι όλοι οι παίκτες οφείλουν να παίζουν για την ομάδα και όχι για τον εαυτό τους, κάτι που πολλές φορές δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό από εκείνους όπως συμπλήρωσε

Σε ερώτηση για το αν ο παίκτης αρνήθηκε να επιστρέψει στο παρκέ, ο προπονητής επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως. «Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Θα το λύσουμε εσωτερικά και πιστεύουμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα προχωρήσουμε μπροστά και θα είμαστε καλύτεροι».