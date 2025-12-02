«Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει κίνηση για τον Φρανσίσκο το καλοκαίρι του 2026…»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς γκαρντ στη Euroleague, η εξέλιξη του είναι μεγάλη και ήδη πολλές ομάδες παρακολουθούν στενά την περίπτωση του. Ο Γάλλος που έγινε γνωστός από το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι και το 2027 με τη Ζαλγκίρις, όμως φαίνεται ότι θα αποτελέσει τον στόχο αρκετών ομάδων της Euroleague για το καλοκαίρι του 2026.

Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ακούγεται για τον Γάλλο ενόψει καλοκαιριού, όμως από την Ισπανία ρίχνουν «βόμβα» για τον Φρανσίσκο και τον σύλλογο της Euroleague που τον έχει βάλει στο… μάτι και θέλει να τον κλείσει από τώρα. Ο λόγος για την Μπαρτσελόνα που εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Φρανσίσκο και φέρεται διατεθειμένη να προσφέρει γη και ύδωρ για να τον ντύσει στα… μπλαουγκράνα.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έχει παίξει η επιθυμία του νέου προπονητή των Καταλανών, Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την εικόνα του Φρανσίσκο στην Euroleague και θεωρεί ότι το προφίλ του ταιριάζει ιδανικά στη δομή του ρόστερ που θέλει να χτίσει για την επόμενη χρονιά.

Το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα έρχεται σε μια περίοδο που η Ζαλγκίρις παλεύει προκειμένου να διατηρήσει τον κορμό της και να αποφύγει νέες απώλειες βασικών παικτών. Ο Φρανσίσκο είναι από τις περιπτώσεις που θα κρίνουν πολλά για το καλοκαίρι, καθώς έχει ανεβάσει κατακόρυφα τη χρηματιστηριακή του αξία, ενώ με το παιχνίδι του έχει τραβήξει βλέμματα αρκετών συλλόγων της Euroleague.

Η Ζαλγκίρις δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει χωρίς να ικανοποιηθεί οικονομικά και την ίδια στιγμή όμως η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να πληρώσει buy out όπως αναφέρει το «Basket Overtime» για να πείσει την ομάδα του Κάουνας το καλοκαίρι.

Ποιος είναι ο Φρανσίσκο

Ο Φρανσίσκο συστήθηκε με τη φανέλα του Περιστερίου, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη και έκτοτε αγωνίστηκε με Μπάγερν Μονάχου και Ζαλγκίρις στη Euroleague.

Τη φετινή σεζόν, έχει 16,9 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, σε 12 ματς, αγωνιζόμενος για κάτι παραπάνω από 25 λεπτά (25:14) ανά παιχνίδι. Το συμβόλαιό του με τους Λιθουανούς είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο υπάρχει buy out για το καλοκαίρι του 2026.