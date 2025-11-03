Ο οδηγός της Κάουνας Φρανσίσκο είναι ο MVP του Οκτωβρίου (pic, vid)
Ο Γάλλος γκαρντ Σιλβέν Φρανσίσκο αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Οκτώβριο και μέτρησε 14.9 πόντους και 6.8 ασίστ,
Η Ζάλγκιρις Κάουνας είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν, με τους Λιθουανούς να είναι εντυπωσιακοί σε αυτό το ξεκίνημα αφού βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο 6-2.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Tόμας Μασιούλις είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο που οδηγεί την ομάδα από το Κάουνας. Μάλιστα, όπως ενημέρωσε σχετικά η Euroleague, ο Γάλλος γκαρντ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Οκτώβριο.
Sylvain Francisco is your OCTOBER MVP! 🤩👏
Tune in to our YouTube now to watch the full MVP interview, where @S_CISCO_2 chats with @OliviaDekker about his October dominance and much more! 👀
📺 Watch now: https://t.co/GLhlp7zsxx#EveryGameMatters pic.twitter.com/sYFllltmVz
— EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2025
Η επιβράβευση αυτή δεν ήρθε τυχαία για τον πρώην παίκτη του Περιστερίου, αφού στο διάστημα αυτό μέτρησε 14.9 πόντους και 6.8 ασίστ, όντας κατά διαστήματα απολαυστικός στις τέσσερις γραμμές του παρκέ για τη Ζάλγκιρις.
Francisco’s October was DIFFERENT! 😤@S_CISCO_2 led @bczalgiris to the top of the standings and BALLED OUT all month long. 📈 pic.twitter.com/G409sYw5Ww
— EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2025
