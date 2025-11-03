sports betsson
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Ο οδηγός της Κάουνας Φρανσίσκο είναι ο MVP του Οκτωβρίου (pic, vid)
Μπάσκετ 03 Νοεμβρίου 2025 | 20:45

Ο οδηγός της Κάουνας Φρανσίσκο είναι ο MVP του Οκτωβρίου (pic, vid)

Ο Γάλλος γκαρντ Σιλβέν Φρανσίσκο αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Οκτώβριο και μέτρησε 14.9 πόντους και 6.8 ασίστ,

Η Ζάλγκιρις Κάουνας είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν, με τους Λιθουανούς να είναι εντυπωσιακοί σε αυτό το ξεκίνημα αφού βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο 6-2.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Tόμας Μασιούλις είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο που οδηγεί την ομάδα από το Κάουνας. Μάλιστα, όπως ενημέρωσε σχετικά η Euroleague, ο Γάλλος γκαρντ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Οκτώβριο.

Η επιβράβευση αυτή δεν ήρθε τυχαία για τον πρώην παίκτη του Περιστερίου, αφού στο διάστημα αυτό μέτρησε 14.9 πόντους και 6.8 ασίστ, όντας κατά διαστήματα απολαυστικός στις τέσσερις γραμμές του παρκέ για τη Ζάλγκιρις.

Wall Street
Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

