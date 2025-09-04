Ο «πόλεμος» συνεχίζεται για τον Φρανσίσκο: «Έχω δεχθεί χιλιάδες ρατσιστικά μηνύματα»
Κοντά στα 3.000 προσωπικά μηνύματα μίσους έχει δεχθεί ο γκαρντ της Εθνικής Γαλλίας, Σιλβέν Φρανσίσκο, μετά το ματς των «τρικολόρ» με τη Σλοβενία για το Eurobasket.
Μετά τον αγώνα Γαλλία-Σλοβενία στο Eurobasket 2025, ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρέθηκε στο στόχαστρο ρατσιστικών επιθέσεων στα social media.
Η κίνησή του να σκοράρει έπειτα από χειραψία με τον Λούκα Ντόντσιτς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολλούς χρήστες, με αποτέλεσμα ο γκαρντ της Μονακό να δεχτεί χιλιάδες μηνύματα μίσους.
Τρεις χιλιάδες προσωπικά μηνύματα…
Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία του λέγοντας: «Είμαι κάποιος που θα μιλάει και θα μιλάει μέχρι τέλους. Είχα υποστήριξη από αρκετούς ανθρώπους και αυτό είναι το καλό. Αυτά πρέπει να συζητούνται, όχι μόνο όταν αφορούν σε διάσημους. Μπορεί ακόμη και να κάνω μήνυση. Δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν μπορώ καν να τα μετρήσω. Δέχθηκα 3.000 μηνύματα, τουλάχιστον. Σχολιάζουν παλιές μου αναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν μπορώ να αφαιρέσω, επειδή είναι συνεργασίες με άλλους λογαριασμούς. Έχω κλείσει όλα τα προσωπικά μου μηνύματα. Τα 3.000 μηνύματα ήταν όλα σε DM. Προέρχονταν από παντού. Ανατολική Ευρώπη, ΗΠΑ, ακόμη και από τη Γαλλία».
Όπως εξηγεί ο Φρανσίσκο, η επίδραση στην ψυχολογία του ήταν σημαντική: «Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι παράλογο. Ειδικά όταν προέρχεται από ενήλικες, πατέρες, μητέρες, ή παιδιά, τα οποία δεν θα έπρεπε καν να είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείς να με προσβάλεις για το μπασκετικό επίπεδό μου, αλλά μόλις αυτό αγγίξει την φυλή, ή το χρώμα δέρματός μου, δεν θα το δεχτώ. Δεν το περίμενα, αλλά με επηρέασε πραγματικά. Έπαιξε πραγματικά με την ψυχική μου κατάσταση. Είμαι άνθρωπος. Με άγγιξε. Τις περισσότερες φορές νομίζεις ότι δεν θα σε επηρεάσει, αλλά συμβαίνει. Προσπαθώ να προχωρήσω, γιατί το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε αυτούς τους αγώνες και ξέρω ότι οι συμπαίκτες μου, με χρειάζονται».
Ο Φρανσίσκο ζητά ταχύτητα στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών: «Όταν ο Σρέντερ αντιμετώπισε κραυγές πιθήκου, το θέμα αντιμετωπίστηκε αμέσως. Για μένα, πήρε πολύ χρόνο. Αν δεν είσαι διασημότητα όπως ο Βινίσιους, ή ένας παίκτης του NBA, η διαδικασία δεν είναι τόσο γρήγορη. Αυτό που συνέβη, είναι πραγματικά απαράδεκτο».
