Ο Φρανσίσκο «ξέσπασε» μετά το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είμαι πολύ θυμωμένος, η κατάσταση ξεφεύγει»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν μάσησε τα λόγια του, στις δηλώσεις τους μετά την ήττα της Ζαλγκίρις από τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 12η αγωνιστική της Euroleague. Ο Γάλλος γκαρντ ήταν έξαλλος με τη διαιτησία του ματς και ζήτησε από τη Euroleague να κάνει κάτι για την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φρανσίσκο

«Δεν έχω τίποτα να πω εκτός από το ότι παλέψαμε μέχρι το τέλος. Συνέβησαν πολλά πράγματα… Είδα πολλά σφυρίγματα, πολλά φάουλ υπέρ της Ρεάλ. Δεν ξέρω τι να πω… Παλέψαμε μέχρι το τέλος και δεν είχαμε σεβασμό από τους διαιτητές. Αυτό είναι το πιο απίστευτο πράγμα γιατί παίξαμε καλά, αλλά χάσαμε. Μισώ να χάνω, μπορώ να δεχτώ την αποτυχία, αλλά να χάνεις έτσι. Νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Είμαι πολύ θυμωμένος για ό,τι έγινε στο τέλος

Ο Μαόντο είχε την μπάλα και ο Φακού τον μάρκαρε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ στην επίθεση για μια μικρή επαφή. Δεν το καταλαβαίνω γιατί στο πρώτο ημίχρονο, ο Φελίς με κλώτσησε στην κνήμη, έπεσα, αλλά δεν υπήρξε σφύριγμα. Θα έπρεπε να είχε δοθεί κι ένα φάουλ υπέρ του Αζουόλας (Τουμπέλις) στον αιφνιδιασμό, αλλά δεν δόθηκε ούτε αυτό. Δεν ξέρω ποιον να κατηγορήσω. Νομίζω ότι οι διαιτητές πρέπει να το πάρουν πιο σοβαρά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί δεν γίνεται να χάνουμε έτσι.

Είκοσι βολές στο τέταρτο δεκάλεπτο υπέρ της Ρεάλ είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η Euroleague δεν θέλει να μιλάμε για τους διαιτητές, αλλά πρέπει να το πάρουμε πιο σοβαρά. Συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Κάθε φορά που κάνουμε λάθος, τιμωρούμαστε. Τώρα η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, επειδή η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο».