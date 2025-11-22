Τι αναφέρει η «AS» για τον Ολυμπιακό: «Το… όχι για Φρανσίσκο και οι τρεις γκαρντ που κοιτάζει»

Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε άνετα την Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague, όμως την ίδια στιγμή τα σενάρια και η μεταγραφολογία δίνει και παίρνει στο λιμάνι, ειδικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Τα ονόματα που «σκάνε» είναι πολλά, οι φήμες επίσης, ενώ η «ΑS» προχώρησε σε δημοσίευμα-βόμβα, που περιλαμβάνει τον Σίλβεν Φρανσίσκο και ακόμη τρεις παίκτες που φέρεται να ασχολείται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί επανέρχονται στο ζήτημα που ταλανίζει τον Ολυμπιακό στην περιφέρεια, τονίζοντας πως η ανάγκη για ενίσχυση στη δημιουργία και στο σκοράρισμα έχει μετατραπεί σε απόλυτη προτεραιότητα μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Έβανς, με τους Πειραιώτες να κινούνται πλέον σε πολλαπλά μέτωπα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός θα ήθελε να πάρει τον Φρανσίσκο και προσπάθησε μάλιστα να το κάνει και το καλοκαίρι, όμως αυτό δεν προχώρησε και φυσικά φαντάζει και τρομερά δύσκολο να γίνει μεσούσης της σεζόν. Ο Γάλλος της Ζαλγκίρις, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γκαρντ της φετινής EuroLeague, ήταν –κατά τον Φερνάντο Φάουτσα– ο πρώτος μεγάλος στόχος του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Φρανσίσκο και οι τρεις παίκτες που εξετάζονται

Η Ζαλγκίρις όμως απέρριψε την πρόταση παρόλα αυτά δεν αποκλείεται τη νέα σεζόν να αποτελέσει ξανά στόχο της ομάδας του Μπαρτζώκα. Μετά το «όχι» της λιθουανικής ομάδας, ο Ολυμπιακός στράφηκε σε νέες λύσεις, με τους τρεις που είναι εναλλακτικές να ακούγονται έντονα το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, η AS αναφέρει ότι ο Μάλακαϊ Φλιν παραμένει η πρώτη επιλογή, όμως η Μπαχτσεσεχίρ δεν δείχνει καμία διάθεση να τον παραχωρήσει και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Παράλληλα, η περίπτωση του Μέλο Τριμπλ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας εξετάζεται, αλλά και αυτή παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, καθώς η ρωσική ομάδα δεν συζητά αποδέσμευση εντός της σεζόν. Στο κάδρο παραμένει και ο Τρεντ Φρέιζερ της Ζενίτ, με την AS να σημειώνει ότι το όνομα του Αμερικανού έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες στη λίστα του Ολυμπιακού, λόγω και της πιο προσιτής επιλογής, συγκριτικά με τις παραπάνω…