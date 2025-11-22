sports betsson
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τι αναφέρει η «AS» για τον Ολυμπιακό: «Το… όχι για Φρανσίσκο και οι τρεις γκαρντ που κοιτάζει»
Euroleague 22 Νοεμβρίου 2025 | 10:40

Τι αναφέρει η «AS» για τον Ολυμπιακό: «Το… όχι για Φρανσίσκο και οι τρεις γκαρντ που κοιτάζει»

Ο Ολυμπιακός και το δημοσίευμα της «AS» για τον Σίλβεν Φρανσίσκο και τους τρεις γκαρντ που εξετάζουν οι ερυθρόλευκοι...

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Spotlight

Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε άνετα την Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague, όμως την ίδια στιγμή τα σενάρια και η μεταγραφολογία δίνει και παίρνει στο λιμάνι, ειδικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Τα ονόματα που «σκάνε» είναι πολλά, οι φήμες επίσης, ενώ η «ΑS» προχώρησε σε δημοσίευμα-βόμβα, που περιλαμβάνει τον Σίλβεν Φρανσίσκο και ακόμη τρεις παίκτες που φέρεται να ασχολείται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί επανέρχονται στο ζήτημα που ταλανίζει τον Ολυμπιακό στην περιφέρεια, τονίζοντας πως η ανάγκη για ενίσχυση στη δημιουργία και στο σκοράρισμα έχει μετατραπεί σε απόλυτη προτεραιότητα μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Έβανς, με τους Πειραιώτες να κινούνται πλέον σε πολλαπλά μέτωπα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός θα ήθελε να πάρει τον Φρανσίσκο και προσπάθησε μάλιστα να το κάνει και το καλοκαίρι, όμως αυτό δεν προχώρησε και φυσικά φαντάζει και τρομερά δύσκολο να γίνει μεσούσης της σεζόν. Ο Γάλλος της Ζαλγκίρις, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γκαρντ της φετινής EuroLeague, ήταν –κατά τον Φερνάντο Φάουτσα– ο πρώτος μεγάλος στόχος του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Φρανσίσκο και οι τρεις παίκτες που εξετάζονται

Η Ζαλγκίρις όμως απέρριψε την πρόταση παρόλα αυτά δεν αποκλείεται τη νέα σεζόν να αποτελέσει ξανά στόχο της ομάδας του Μπαρτζώκα. Μετά το «όχι» της λιθουανικής ομάδας, ο Ολυμπιακός στράφηκε σε νέες λύσεις, με τους τρεις που είναι εναλλακτικές να ακούγονται έντονα το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, η AS αναφέρει ότι ο Μάλακαϊ Φλιν παραμένει η πρώτη επιλογή, όμως η Μπαχτσεσεχίρ δεν δείχνει καμία διάθεση να τον παραχωρήσει και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Παράλληλα, η περίπτωση του Μέλο Τριμπλ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας εξετάζεται, αλλά και αυτή παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, καθώς η ρωσική ομάδα δεν συζητά αποδέσμευση εντός της σεζόν. Στο κάδρο παραμένει και ο Τρεντ Φρέιζερ της Ζενίτ, με την AS να σημειώνει ότι το όνομα του Αμερικανού έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες στη λίστα του Ολυμπιακού, λόγω και της πιο προσιτής επιλογής, συγκριτικά με τις παραπάνω…

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
Euroleague 21.11.25

Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!

Με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί το καλύτερο φετινό του παιχνίδι (18π. με 4/9τριπ.) ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα απέναντι στην Παρί, νίκησε με 98-86 για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 21.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρί για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί
Μπάσκετ 21.11.25

Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί

Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή στη Σερβία και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο όνειρο που έχει με τον Παναθηναϊκό, την επικείμενη επιστροφή του Λεσόρ και ποια από τρεις Ευρωλίγκες του θεωρεί πιο σημαντική.

Σύνταξη
Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
Euroleague 21.11.25

Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ μίλησε μετά την ήττα της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό, με πολλές ενδιαφέρουσες ατάκες για Μπαρτζώκα, Ολυμπιακό και πιθανότητα επιστροφής στην Ελλαδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 22.11.25

Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι

Όταν ο ιδιοκτήτης επιστρέφοντας στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη είδε τους διαρρήκτες, εκείνοι επιχείρησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό από ύψος 6 μέτρων

Σύνταξη
Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»
Cold case 22.11.25

Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»

Η δολοφονία της Μάρθα Μόξλεϊ στις 30 Οκτωβρίου 1975 πρόσθεσε ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της σκοτεινής δυναστείας των Κένεντι. Και μέχρι σήμερα «στοιχειώνει» την αγαπημένη οικογένεια των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Γιατί χτύπησε επίμονα μόνο τη Βορειοδυτική Ελλάδα – Το φαινόμενο Οrographic lifting
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 22.11.25

Γιατί η κακοκαιρία χτύπησε επίμονα μόνο τη Βορειοδυτική Ελλάδα - Το φαινόμενο Οrographic lifting

Όταν την ώρα που εκδηλώνεται η κακοκαιρία υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής οπότε δημιουργούνται «rain trains», εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια
Έπος 22.11.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι η Warner Bros. τον είχε προσλάβει στις αρχές των 2000s για τη σκηνοθεσία της Τροίας, πριν το project επιστρέψει στον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. Η νέα Οδύσσεια αποτελεί, όπως λέει, επιστροφή σε έναν κόσμο που σχεδίαζε να εξερευνήσει εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο